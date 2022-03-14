俄羅斯人利用VPN、暗網Tor突破「數位鐵幕」，期望獲得俄烏戰爭正確資訊

為了反制歐美對其媒體的封鎖與管制，俄羅斯政府於上週陸續宣布封鎖臉書、Instagram、推特等社群媒體，該國因此被外媒評論「彷彿被拉下一道數位鐵幕」。儘管普亭（Vladimir Putin）卯足全力控制國內社群媒體以及資訊傳播，仍有越來越多俄羅斯網友決定要「翻牆」，繞過當局設下的重重限制。

目前數十萬的俄羅斯人正試圖利用虛擬私人網路（virtual private network，VPN）來突破政府對於社群媒體以及外媒資訊的封殺，期望獲得關於俄烏戰爭的正確資訊。

VPN目的在於保護網路連線和線上隱私，它能在裝置與遠端伺服器之間建立加密連線，讓民眾能夠在國家內看到被封鎖的網站。這樣的技術在中國以及伊朗等網路自由受限制的國家也被廣泛使用。

一名數位權利專家對《CNN》表示，普亭對網路的封殺，可能無意間引發民眾在數位素養方面出現大規模、永久性的轉變。這將在未來數年中對俄羅斯政權產生不利。

根據《衛報》採訪，有位居住在歐盟國家的俄羅斯人表示，許多家鄉的朋友為了與外界交流，都購買了VPN的服務，「他們十分擔心對外聯繫的管道會受阻。」

VPN使用量大增，俄羅斯民眾開闢資訊生路

根據一間名為SensorTower的數位分析公司統計，2月28日當周，俄羅斯網友在蘋果APP Store以及Google Play商店下載VPN應用程式的次數總共高達270萬次。過去一周內，俄羅斯人的VPN需求也持續往上攀升。

此外，英國一家私人網路服務公司Top10VPN的數據顯示，3月4日至3月10日之間，VPN的網路搜尋量比過往一週增加了將近一倍。此外，搜尋次數更在臉書被封殺的第二天達到高峰，統計至少26萬次。

SensorTower的一名發言人向《CNBC》說道，隨著多家公司停止提供俄羅斯相關產品或服務，俄羅斯人目前正嘗試繞過這些限制，導致VPN應用程式的使用量激增。

然而，VPN只是俄羅斯人突破重圍的方法之一。網路監測平台Cloudflare指出，自從3月1日以來，包括Messenger、WhatsApp在內一系列即時通訊軟體的流量也持續增加。這樣的上升趨勢同樣也反映在YouTube、Instagram以及TikTok等社群媒體平台上。

科技制裁同時是一把雙面刃，俄羅斯人憂心恐面臨與外界斷聯

隨著俄烏戰火持續延燒，各大科技公司以及通訊網路公司紛紛暫停在俄羅斯的服務，對當局施壓的同時，這樣的制裁方式也是一把雙面刃。有人擔心即便是透過私人網絡 ，俄羅斯人的網路使用還是會越趨限縮。

戰爭開打過後，Cogent Communication和Lumen Technologies兩家跨國網路服務供應商接連停止對俄羅斯的服務。Cogent目前為全球網路供應的主心骨，服務佔比約25%；Luman則表示自家公司在俄羅斯的服務範圍不大，雖然撤出仍會幫助將網路流量送進該國。

全球網路連線監測公司NetBlocks表示，目前俄羅斯網路使用尚未出現重大削弱的現象。然而像Cogent這樣的措施，並不能緩解俄羅斯人懼怕與外部世界斷聯的擔憂。

突破重圍的匿名暗Tor

最近幾週，The Onion Router（Tor）這項匿名瀏覽器的使用率也在俄羅斯出現明顯增加。根據《衛報》與《維基百科》，Tor是一種藉由來自世界各地志願者作為中間轉接站，跳轉使用者和網站之間連線的技術服務。每次的跳轉過程都會進行加密，如此一來就能隱藏使用者的真實IP位置、避免網路監控，達到保障用戶隱私的效果。

根據《CNN》報導，自俄羅斯入侵烏克蘭開始，Tor估計有數千名俄羅斯用戶透過該軟體的去中心化網路造訪其他網站。上週二推特也新增了一個特殊網站，讓Tor用戶可以順利使用該平台。此外，臉書則是從2014年起就擁有自己的Tor網站。

資訊戰究竟鹿死誰手，取決於俄羅斯人願意承擔多少風險

縱使有科技的加持為俄羅斯人開闢一線生機，對於這場資訊戰究竟誰會獲勝，仍舊充滿為未知數。

數位權利組織Access Now的律師Natalia Krapiva指出，大多數普通民眾並不一定知道這些工具。對於數位素養不佳的民眾來說，這些技術可能會很複雜，因此擴大使用率將會是一個挑戰。

除了數位素養和工具的普及，俄羅斯民眾的心態也將影響資訊戰的未來走向。英國薩塞克斯大學工程與資訊學院的教授指出，Tor網站的建立與VPN的使用並不代表俄羅斯人就會抓緊機會來獲得其他觀點。

他說道：「所有的一切將會回歸到一個問題，人們是否願意將自己置於風險之下。」當（翻牆）的潛在影響如此的嚴重，一個普通的公民，或許是一個剛開始質疑普亭統治方式的民眾，願意忍受多少複雜性以及付出多大的努力，來尋找與官方敘述互相矛盾的資訊？

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航