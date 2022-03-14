《時代革命》票房突破2000萬，蔡英文：民主的台灣要撐香港的民主，一起了解香港人想告訴我們的事

第58屆金馬獎最佳紀錄片得主《時代革命》於2月25日在台灣院線上映，台灣目前也是全球唯一能在商業電影院廣泛播映《時代革命》的國家。

上映之後，《時代革命》也寫下票房佳績，上映不到一週全台票房累計逼近800萬，旋即成為今年台灣最賣座的紀錄片，也成為台灣影史首週末票房最好的海外紀錄片。而《時代革命》上映邁入第三週，截至昨（13）日，全台票房突破2000萬台幣，持續將台灣影史最賣座華語海外紀錄片的票房推高。

紀錄片《時代革命》以2019年香港反對《逃犯條例修訂草案》運動為背景，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場。當政府失去良心，人民該何去何從？電影透過抗爭運動中七組不同示威者的視角，分成九大篇章，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等，詳實紀錄香港人民捍衛他們應得的自由與民主過程。

《時代革命》在去（2021）年第74屆坎城影展，於「特別放映」單元進行世界首映，而後於去年金馬影展放映，除了奪得金馬影展觀眾票選獎之外，也拿下第58屆金馬獎最佳紀錄片。

而《時代革命》在台放映至今，引發各界包場熱潮，各地方與中央首長、政治人物也共同表態推薦，並呼籲台灣觀眾進電影院觀看與支持。台灣近期包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦等人都陸續包場及觀影，總統蔡英文4天前也在Instagram發布貼文，呼籲大眾進戲院支持。

蔡英文寫道：「在威權主義擴張的時代，我們更需要看見人民捍衛民主的堅定與勇敢。現在，紀錄2019年香港反送中運動的電影《時代革命》正在台灣上映。透過這部電影，我們可以更深入地看見，對民主自由的共同信念，讓一群香港的年輕人團結彼此，為自己也為香港的未來付出行動。」

蔡英文最後提及，民主的台灣要撐香港的民主，一起了解「香港人」想告訴我們的事情。而目前此則貼文已破14萬按讚次數，成為蔡英文Instagram史上最受關注的一篇貼文。

然而，根據《時代革命》在台宣傳團隊表示，原本集結一篇關於蔡總統力挺《時代革命》的貼文打算投放廣告，卻被臉書在第一時間顯示「禁止刊登」，而後提出申訴也未能解決。

此事件已經並非單一事件，《時代革命》在社群媒體似乎成了「不能說的那個名字」。同樣根據《時代革命》在台宣傳團隊指出，許多觀眾看完電影想在社群發文推薦，或是各大粉絲專頁欲分享《時代革命》相關內容時，打上片名或相關字詞時，都莫名感受到被「阻」，疑似觸及率大幅降低，甚至有人反映：「發文提到這部四字紀錄片後，突然臉書就突然無法按讚了。」

不僅如此，台灣發行團隊在電影上映前，在社群投放廣告也遇到重重障礙。經過測試發現，只要有導演周冠威露臉的影片，一律無法下廣告，遭到「拒登」。甚至在台灣上映前一晚，《時代革命》於國際官方YouTube頻道也遭無預警下架。而被消失的原因，疑似是受到大量惡意投訴所導致，經由劇組向YouTube申訴之後，才在幾小時後獲得解決。

Photo Credit: 時代革命提供

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核稿編輯：翁世航