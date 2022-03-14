今日本土新增2例、境外移入73例：3條傳播鏈釐清中，疾管署網頁可查詢隨到隨打地點

今（14）日新增75例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土及73例境外移入，其中35例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡分別為30多歲及20多歲。

指揮官陳時中表示，今天新增的2個案例，其中1個是是今天早上才通報的，這例（案21497）為售貨員，住在基隆、工作的地點在台北市，他出現症狀後有到醫院看診、拿藥，但因持續發燒就自行檢驗，快篩陽性後到醫院採檢、CT值為13.1。

另一個案例是台北、新北市從案21260開始的案子，原案有一非同住小孩確診，後來其同住母親、母親的外甥和外甥女也染疫，今日確診的是該外甥女的朋友（案21440）。

但此案CT值很高，一採30、二採33，且N抗體也是弱陽性，再加上外甥的PCR呈陰性、N抗體陽性，2月底也有相關症狀，陳時中認為，此案整體看來比較像是外甥家裡先有傳染源，再往阿姨家傳播，最後傳回非同住的丈夫，不過還要進一步確認。

3條傳播鏈釐清中，雙北親友群聚和桃機序列相同

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前在釐清感染源的傳播鏈有3條，包含今天新增的基隆、台北（案21497），感染源還在調查，另外是雙北家人親友群聚，不過這一起的序列是桃機相關，和最初的機場清潔人員個案相比，全基因序列只相差一個位點，只是還沒有找到和哪個桃機群聚有關聯，這2條都會持續監測到3月23日。

還有1條是桃園米迪幼兒園，這條已經1個禮拜沒有新增個案，會持續觀測到18號期滿。

針對昨天新增4例的台南遊覽車旅行團案（案20832），雖然今日沒有新增個案，但有增加2例定序結果，發現新的感染者整體序列也和先前的設計師案相同，屬於傳染鏈的一部份，目前在南部也有很多疫調匡列進行中，此案會監測到3月22日。

疾管署網頁可查詢隨到隨打地點

發言人莊人祥指出，現在除了預約平台可以預約接種，目前在疾管署全球資訊網首頁，有新增關於疫苗接種資訊的橫幅廣告，裡面會包含疫苗接種院所地圖和各地接種資訊，其中便可查詢隨到隨打的地點。

陳時中表示，昨（13）日疫苗打得很少，目前覆蓋率第一劑為83.19％、第二劑77.62％，第三劑則有46.63％。

有記者詢問是否可能加發接種獎勵衛教品，陳時中指出，先前加發500元衛教品也有效果，光是第一天就增加5000人，雖然數目小所以看起來不多，但從5000人看來也多花了250萬，因此會有經費上的考量。不過，評估起來這樣的獎勵已經算是不少，地方政府也有加碼，未來會思考新穎的方法吸引更多人來接種。

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責任編輯：李芯

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