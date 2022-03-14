2022/03/14,
健康

今日本土新增2例、境外移入73例：3條傳播鏈釐清中，疾管署網頁可查詢隨到隨打地點

今日本土新增2例、境外移入73例：3條傳播鏈釐清中，疾管署網頁可查詢隨到隨打地點
Photo Credit：指揮中心

我們想讓你知道的是

今天新增的2個案例，其中1個是是今天早上才通報的，該例住在基隆、在台北市擔任售貨員，目前感染源不明。另一個案例是台北、新北市家庭群聚衍生的案子，這起群聚的基因序列與最早的桃機傳播鏈相同。

今（14）日新增75例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土及73例境外移入，其中35例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡分別為30多歲及20多歲。

指揮官陳時中表示，今天新增的2個案例，其中1個是是今天早上才通報的，這例（案21497）為售貨員，住在基隆、工作的地點在台北市，他出現症狀後有到醫院看診、拿藥，但因持續發燒就自行檢驗，快篩陽性後到醫院採檢、CT值為13.1。

另一個案例是台北、新北市從案21260開始的案子，原案有一非同住小孩確診，後來其同住母親、母親的外甥和外甥女也染疫，今日確診的是該外甥女的朋友（案21440）。

但此案CT值很高，一採30、二採33，且N抗體也是弱陽性，再加上外甥的PCR呈陰性、N抗體陽性，2月底也有相關症狀，陳時中認為，此案整體看來比較像是外甥家裡先有傳染源，再往阿姨家傳播，最後傳回非同住的丈夫，不過還要進一步確認。

3條傳播鏈釐清中，雙北親友群聚和桃機序列相同

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前在釐清感染源的傳播鏈有3條，包含今天新增的基隆、台北（案21497），感染源還在調查，另外是雙北家人親友群聚，不過這一起的序列是桃機相關，和最初的機場清潔人員個案相比，全基因序列只相差一個位點，只是還沒有找到和哪個桃機群聚有關聯，這2條都會持續監測到3月23日。

還有1條是桃園米迪幼兒園，這條已經1個禮拜沒有新增個案，會持續觀測到18號期滿。

針對昨天新增4例的台南遊覽車旅行團案（案20832），雖然今日沒有新增個案，但有增加2例定序結果，發現新的感染者整體序列也和先前的設計師案相同，屬於傳染鏈的一部份，目前在南部也有很多疫調匡列進行中，此案會監測到3月22日。

疾管署網頁可查詢隨到隨打地點

發言人莊人祥指出，現在除了預約平台可以預約接種，目前在疾管署全球資訊網首頁，有新增關於疫苗接種資訊的橫幅廣告，裡面會包含疫苗接種院所地圖和各地接種資訊，其中便可查詢隨到隨打的地點。

陳時中表示，昨（13）日疫苗打得很少，目前覆蓋率第一劑為83.19％、第二劑77.62％，第三劑則有46.63％。

有記者詢問是否可能加發接種獎勵衛教品，陳時中指出，先前加發500元衛教品也有效果，光是第一天就增加5000人，雖然數目小所以看起來不多，但從5000人看來也多花了250萬，因此會有經費上的考量。不過，評估起來這樣的獎勵已經算是不少，地方政府也有加碼，未來會思考新穎的方法吸引更多人來接種。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。