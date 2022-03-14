2022英國影藝學院獎得獎名單：《犬山記》奪最佳影片，眾星力挺烏克蘭、主持人向普亭狠比中指

俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）稍早揭曉第75屆完整電影類得獎名單，在今（2022）年北美獎季領跑的《犬山記》，入圍8項大獎最終抱回最佳影片、最佳導演兩項大獎；至於本屆最大贏家，則是名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的《沙丘》，入圍11項大獎，最終稱霸技術獎項，榮獲最佳攝影、音效、原創配樂、視覺效果、美術設計等5項大獎，成為本屆最大贏家。

憑藉《犬山記》收下最佳影片以及最佳導演的紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion），因為出席美國導演工會獎和評論家選擇獎，因此未能現身頒獎典禮，是由本片男主角班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）代為領獎。

值得一提的是，《犬山記》近期接連收穫大獎，拿下幾項奧斯卡前哨站的重要獎項，除了英國影藝學院獎之外，也在導演工會獎、評論家選擇獎拿下最佳導演、最佳影片等殊榮。

而《犬山記》自從去（2021）年在威尼斯影展進行世界首映就好評不斷，以韓國名導奉俊昊為首的評審團，也將該屆威尼斯最佳導演頒給珍康萍。珍康萍進入北美獎季之後一路過關斬將，不斷提名、榮獲各大獎項的最佳影片與導演，從目前的奪獎態勢來看，倘若沒有其他意外的話，對於奧斯卡的最佳影片、最佳導演兩項大獎，《犬山記》可說是現階段的最有力競逐者。

The Power of the Dog's Benedict Cumberbatch takes to the stage to accept Jane Campion's Director Award on her behalf ❤️ #EEBAFTAs pic.twitter.com/jcWqAWCeLH — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

至於最佳男女主角則分別為《王者理查》的威爾史密斯（Will Smith）以及《當愛離開時》的喬安娜史坎蘭（Joanna Scanlan）；值得一提的是，威爾史密斯目前的聲勢高漲，除了英國影藝學院獎的最佳男主角之外，對於奧斯卡「演員獎項」最重要的前哨站美國演員工會也是由威爾史密斯拿下，以此狀態來看，威爾史密斯極有機會收下個人首座奧斯卡最佳男主角。

An incredible moment for Joanna Scanlan as she wins the Award for Leading Actress #EEBAFTAs pic.twitter.com/yW6XNPXism — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

另一頭，也是台灣觀眾關注的「非英語電影」獎，則由濱口竜介的《在車上》拿下；濱口竜介也成為近一年在國際上最紅的日本導演，去（2021）年在柏林、坎城兩個國際大型影展上接連交出《偶然與想像》、《在車上》，前者拿下柏林評審團大獎；《在車後者收下坎城最佳劇本獎。

而濱口竜介也《在車上》進入年底的北美獎季，基本上是以橫掃之姿拿下各大頒獎典禮的「非英語電影」，日前也在自家主場日本橫掃了日本電影學院獎8項大獎，國內外都豐收滿載，至於奧斯卡的最佳國際電影一獎，對於濱口竜介而言應該已是囊中物。

That really is the power of film! We couldn't agree more, Ryûsuke Hamaguchi #EEBAFTAs pic.twitter.com/jNS9pzvhgc — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

最後，在本屆英國奧斯卡頒獎典禮中，也能看見眾影星力挺烏克蘭，並抨擊普亭（Vladimir Putin）的聲浪，例如典禮主持人瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），就在會場引介《樂動心旋律》時，向普亭豎起中指，表達不滿。

而安迪席克斯（Andy Serkis）在頒獎時也向英國內政大臣Priti Patel喊話，表達對收容難民延遲的不滿；英國奧斯卡主席Krishnendu Majumdar也向烏克蘭人民和所有報導戰爭的人致敬；班尼迪克康柏拜區則在西裝上別上象徵烏克蘭的藍黃色圓形徽章。

2022英國影藝學院獎電影類得獎名單

最佳影片：《犬山記》

最佳英國電影：《貝爾法斯特》

最佳首部作品英國編劇、導演或製片：《復仇之淵》

最佳非英語電影：《在車上》

最佳紀錄片：《靈魂樂之夏》

最佳動畫片：《魔法滿屋》

最佳導演：《犬山記》珍康萍（Jane Campion）

最佳原著劇本：《甘草比薩》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

最佳改編劇本：《樂動心旋律》夏安海德（Sian Heder）

最佳女主角：《當愛離開時》喬安娜史坎蘭（Joanna Scanlan）

最佳男主角：《王者理查》威爾史密斯（Will Smith）

最佳女配角：《西城故事》亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）

最佳男配角：《樂動心旋律》特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）

最佳原創配樂：《沙丘》

最佳選角指導：《西城故事》

最佳攝影：《沙丘》

最佳剪輯：《007：生死交戰》

最佳美術設計：《沙丘》

最佳服裝設計：《時尚惡女：庫伊拉》

最佳妝髮設計：《神聖電視台》

最佳音效：《沙丘》

最佳視覺效果：《沙丘》

最佳英國動畫短片：《Do Not Feed the Pigeons》

最佳英國短片：《The Black Cop》

最佳明日之星：拉莎娜林區（Lashana Lynch）

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核稿編輯：翁世航