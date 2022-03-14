2022英國影藝學院獎得獎名單：《犬山記》奪最佳影片，眾星力挺烏克蘭、主持人向普亭狠比中指

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珍康萍進入北美獎季之後一路過關斬將，不斷提名、榮獲各大獎項的最佳影片與導演，從目前的奪獎態勢來看，倘若沒有其他意外的話，對於奧斯卡的最佳影片、最佳導演兩項大獎，《犬山記》可說是現階段的最有力競逐者。
俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）稍早揭曉第75屆完整電影類得獎名單，在今（2022）年北美獎季領跑的《犬山記》，入圍8項大獎最終抱回最佳影片、最佳導演兩項大獎；至於本屆最大贏家，則是名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的《沙丘》，入圍11項大獎，最終稱霸技術獎項，榮獲最佳攝影、音效、原創配樂、視覺效果、美術設計等5項大獎，成為本屆最大贏家。
憑藉《犬山記》收下最佳影片以及最佳導演的紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion），因為出席美國導演工會獎和評論家選擇獎，因此未能現身頒獎典禮，是由本片男主角班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）代為領獎。
值得一提的是，《犬山記》近期接連收穫大獎，拿下幾項奧斯卡前哨站的重要獎項，除了英國影藝學院獎之外，也在導演工會獎、評論家選擇獎拿下最佳導演、最佳影片等殊榮。
而《犬山記》自從去（2021）年在威尼斯影展進行世界首映就好評不斷，以韓國名導奉俊昊為首的評審團，也將該屆威尼斯最佳導演頒給珍康萍。珍康萍進入北美獎季之後一路過關斬將，不斷提名、榮獲各大獎項的最佳影片與導演，從目前的奪獎態勢來看，倘若沒有其他意外的話，對於奧斯卡的最佳影片、最佳導演兩項大獎，《犬山記》可說是現階段的最有力競逐者。
至於最佳男女主角則分別為《王者理查》的威爾史密斯（Will Smith）以及《當愛離開時》的喬安娜史坎蘭（Joanna Scanlan）；值得一提的是，威爾史密斯目前的聲勢高漲，除了英國影藝學院獎的最佳男主角之外，對於奧斯卡「演員獎項」最重要的前哨站美國演員工會也是由威爾史密斯拿下，以此狀態來看，威爾史密斯極有機會收下個人首座奧斯卡最佳男主角。
另一頭，也是台灣觀眾關注的「非英語電影」獎，則由濱口竜介的《在車上》拿下；濱口竜介也成為近一年在國際上最紅的日本導演，去（2021）年在柏林、坎城兩個國際大型影展上接連交出《偶然與想像》、《在車上》，前者拿下柏林評審團大獎；《在車後者收下坎城最佳劇本獎。
而濱口竜介也《在車上》進入年底的北美獎季，基本上是以橫掃之姿拿下各大頒獎典禮的「非英語電影」，日前也在自家主場日本橫掃了日本電影學院獎8項大獎，國內外都豐收滿載，至於奧斯卡的最佳國際電影一獎，對於濱口竜介而言應該已是囊中物。
最後，在本屆英國奧斯卡頒獎典禮中，也能看見眾影星力挺烏克蘭，並抨擊普亭（Vladimir Putin）的聲浪，例如典禮主持人瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），就在會場引介《樂動心旋律》時，向普亭豎起中指，表達不滿。
而安迪席克斯（Andy Serkis）在頒獎時也向英國內政大臣Priti Patel喊話，表達對收容難民延遲的不滿；英國奧斯卡主席Krishnendu Majumdar也向烏克蘭人民和所有報導戰爭的人致敬；班尼迪克康柏拜區則在西裝上別上象徵烏克蘭的藍黃色圓形徽章。
2022英國影藝學院獎電影類得獎名單
- 最佳影片：《犬山記》
- 最佳英國電影：《貝爾法斯特》
- 最佳首部作品英國編劇、導演或製片：《復仇之淵》
- 最佳非英語電影：《在車上》
- 最佳紀錄片：《靈魂樂之夏》
- 最佳動畫片：《魔法滿屋》
- 最佳導演：《犬山記》珍康萍（Jane Campion）
- 最佳原著劇本：《甘草比薩》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
- 最佳改編劇本：《樂動心旋律》夏安海德（Sian Heder）
- 最佳女主角：《當愛離開時》喬安娜史坎蘭（Joanna Scanlan）
- 最佳男主角：《王者理查》威爾史密斯（Will Smith）
- 最佳女配角：《西城故事》亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）
- 最佳男配角：《樂動心旋律》特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）
- 最佳原創配樂：《沙丘》
- 最佳選角指導：《西城故事》
- 最佳攝影：《沙丘》
- 最佳剪輯：《007：生死交戰》
- 最佳美術設計：《沙丘》
- 最佳服裝設計：《時尚惡女：庫伊拉》
- 最佳妝髮設計：《神聖電視台》
- 最佳音效：《沙丘》
- 最佳視覺效果：《沙丘》
- 最佳英國動畫短片：《Do Not Feed the Pigeons》
- 最佳英國短片：《The Black Cop》
- 最佳明日之星：拉莎娜林區（Lashana Lynch）
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核稿編輯：翁世航