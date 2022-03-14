2022/03/14,
商業

鴻海MIH聯盟參與業者正式突破2200家，日經亞洲：若未來微軟、三星也加入，將改變電動車產業

鴻海MIH聯盟參與業者正式突破2200家，日經亞洲：若未來微軟、三星也加入，將改變電動車產業
Photo Credit: 中央社

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鴻海MIH聯盟受矚目，外媒指出若未來微軟、三星也參與了鴻海的電動汽車計畫，這可能成為全球汽車產業發展的重要轉折點。

鴻海MIH聯盟參與業者正式突破2200家，其中日本公司數量，大增5倍。值得注意的是，日本汽車巨擘豐田汽車（Toyota）的關鍵零組件供應商、子公司豐田通商（TSUSHO）以及和本田汽車（Honda）關係密切企業都成為合作對象。

鴻海MIH聯盟，日本公司數量大增5倍

鴻海為了完成開放式電動車生態系統，和眾多零組件商共組MIH聯盟（Moblity In Harmony）。以開放體系加速創新，讓電動車主要的設備，如底盤、電池，還有高級輔助駕駛系統（ADAS）等，有更好發展。

從去（2021）年計畫啟動相比，截至今（2022）年3月底，參與此聯盟的業者已經突破2200家，公司總數成長了70%；而日本公司數量，大增5倍。

《日經亞洲》報導指出，已經有日本公司和鴻海合作研發，包含：日本電產（Nidec）、日本精工（NSK）、再加上汽車內飾公司旭化成（Asahi KASEI）、昭和電工（Showa Denko）、還有東芝（TOSHIBA）及其材料供應商。

特別引人關注的是，日本汽車巨擘豐田汽車的關鍵零組件供應商捷太格特（JTEKT）、豐田子公司豐田通商（TSUSHO）以及和本田汽車（Honda）關係密切的汽、機車離合器商FCC。

鴻海強調，MIH聯盟擘劃的Open EV Platform建構的參考設計和標準有助於降低成本和開發週期，並且透過各商家交流，影響電動車開發的策略。

《日經亞洲》說，未來品牌電動車商，可以外包自己的電動車給鴻海，省去建設工廠等製造成本，而這種商業模式，相近於電子產品。未來品牌電動車商，可以專注軟體設計，生產則由鴻海包辦，預計將會被廣泛採用。

MIH聯盟橫跨62個國家/地區

根據英國研究公司LMC Automotive的數據，到2030年，電動車的銷量將比2021年增長7倍，達到3300萬輛。傳統的汽車產業也發生改變，過去引擎是重要的發動裝置，現在則為電池，因此零件數量減少了40至50%。

這意味著，過去緊密的汽車品牌和零組件廠商的關係將改變。《日經亞洲》報導還提到，若未來微軟、三星也參與了鴻海的電動汽車計畫，這可能成為全球汽車產業發展的重要轉折點。

依照鴻海公布的數據，已經有62個國家/地區參與MIH聯盟。而鴻海旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，於3月3日正式交付三地集團旗下高雄客運。

鴻海董事長劉揚偉當時表示，本次是鴻華先進投入電動車產業以來，一個最重要的里程碑，MODEL T無論概念、設計、製造均在台灣。

他還談到，有超過65%以上零組件皆由MIH聯盟成員和台灣供應商所提供，高雄是MODEL T的第一站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業布局陸續地開展。

《關鍵評論網》詢問鴻華發言人蔡浩祥表示，鴻海在2021年已經和日本電產（Nidec）在台合組公司，也和多家大廠互有聯繫。凸顯鴻海集團與日本企業的合作，早已開始，當時鴻海還指派老將簡宜彬，和日企打造電池材料，深耕該領域。

蔡浩祥強調，MIH聯盟是一個開放平台，立足於世界，在法規允許下，不排除和任何廠商合作。他也透露，日前引起關注的電動巴士MODEL T將於3月22日以不同面貌在台北智慧城市展亮相，使外界相當期待。

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核稿編輯：翁世航


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