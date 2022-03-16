十年新高：港鐵地產盈利再創高峰

（編按：原文發布於2022年3月10日）

港鐵今日公佈最新港鐵年度業績，喺疫情經濟低迷底下，去年港鐵仲可以賺近96億（港幣，下同）。仔細睇下現時港鐵財務報表，全年最主要嘅盈利來源就係上蓋物業，2021年已經賺到近93億，差唔多佔總盈利八、九成，亦突破上年55.07億盈利嘅「成績」。收入最主要來自康城站嘅「日出康城」第七期、第八期及第九期所錄得的分佔盈餘。

2021年係近十年靠港鐵物業發展賺得最多嘅一年。對比過往通常只得30至50億左右，地產盈利卻係前所未有地高，睇嚟上年先係港鐵地產業務嘅「收成期」。

圖片由作者提供

其實今日港鐵物業好似咁「不務正業」變成間地產公司，仲有可能未做到最盡。喺政府話「基建先行」嘅規劃模式下，港鐵現時有東涌綫延綫、屯門南延綫、北環綫及洪水橋站等大型項目，亦都見到港鐵已經謀好呢啲土地未來大興土木，話要港鐵繼續沿用「物業＋鐵路」嘅發展模式。

現時港鐵用物業發展去獲利嘅比例愈重，可預視嘅係，不只是港鐵將依賴物業收益去營運鐵路，整個城市都會更傾向搞地產賺錢，先令港鐵可以繼續賣樓去起鐵路，配以長期壟斷鐵路上蓋物業發展權，將會加劇這高地價加鐵路基建成癮嘅資本螺旋門，「明日大嶼」及「北部都會區」都會成為港鐵壟斷核心地段的囊中物，各種提供更多可負擔房屋的土地發展模式都被否決晒，加劇土地資源壟斷及房屋問題。

其實講土地問題駛乜講咁多「頂層設計」，拎晒啲車站頂層番嚟設計番，就已經大大解決住屋問題。

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin