從政八個月就當選韓國總統，尹錫悅能否解決三大內政難題？

眾所矚目的大韓民國第20屆總統大選，於2022年3月10日（韓國時間）清晨六點多鐘，完全結束此屆投開票選務。

而這場被韓國當地媒體與民眾戲稱為「道歉大會」，抑或是「史上最非好感」的總統大選，最後雙方票數差距於1％內分出勝負。之所以好感度這麼低，主因在於有力候選人，不論是尹錫悅或李在明於選舉過程中，如同狗血劇情的諸樁家務事躍升媒體版面，甚至大有使其雙方政見失焦。

有趣的是，連同最後當選者尹錫悅召開當選記者招待會時，涉嫌抄襲、偽造學經歷的準第一夫人金建希，也選後神隱避不見面，可見「理虧至極」。

事後統計最終數據，此次韓國總統大選，共計全韓境內具有資格投票的選民有4419萬7692位，而總開票數為3406萬7853票，整體投票率為77.1％，最後入主青瓦臺的最高人民公僕，為獲得整體48.56％的得票率（共計獲得1639萬4815票）的國民力量黨尹錫悅；次之，得票率第二高的落敗候選人，為共同民主黨李在明，得票率為47.83％（共計獲得1614萬7738票）。

尹錫悅預計將於5月10日，與文在寅舉行總統交接。

激情選戰結束後，不分臺灣媒體或國際媒體皆紛紛跟進報導，不論是從外交國策角度，如二分法地認為掌握行政資源、文在寅接班人的李在明過於親中，敢說敢講敢做的大砲性格尹錫悅，為偏向美日派，進而分析二人選戰策略乃至選情勝敗；抑或是從經濟角度來看待，哪位所端出的利國福民政策牛肉，更能貼近民心，進而獲得選戰勝利等，都有其立論基點。然而，就我看來，此場選戰最為重要是透露出韓國當地「民心思變」之風。

儘管此次選舉最終投票率，未能如同同當地許多專家預測，能夠一舉衝破20、30年難得可見的整體80％以上投票率（依韓國歷年來總統大選投票率，突破全國80％投票率，共計有三次，最高的為1987年，韓國政治史上第一次公民直選的第13屆總統大選的89.2％，當選者為盧泰愚前總統）。

但尹李兩人的選戰打得火熱，「事前投票」（3月4日至5日）已有高達36.93％（共計約有1632萬3602人）選民前去投票，創下此制度設立以來最高投票率，最終兩人得票率差距，也僅在0.73％內，相差得票數竟比全國廢票數還少的24萬4077票，跌破眾人眼鏡。

再加上此次因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響的「分流投票」，導致不論是出口民調，抑或當日開票結果，皆呈現直到10日清晨最後一刻，才分出選票勝負的馬拉松式的開票，足見選戰激況。更值得一提的是，這次韓國國民用自己手中的選票，僅僅花了五年時間，就完成了一次國家政壇大洗盤的「政權交替」，不可不謂民心思變。

然而，當選戰結束，已有多方專家分析此次大選，各大候選人勝敗之因素，但讓我好奇的是，當韓國國民已經確定自己國家未來五年的人民公僕後，他們期望準總統尹錫悅能為韓國社會帶來怎麼樣的轉變呢？就我看來，未來將要考驗尹錫悅，莫過於是他處理內政能力，尤以以下三點最為關鍵。

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首先，尹錫悅如何解決韓國月月漲的物價通膨現況

眾所皆知，全球面臨2020年新冠疫情，各國紛紛採取無限QE政策來救經濟，而今面臨各國將與病毒共存，甚至邊境漸漸解封之際，政府回收市場熱錢資金、銀行升息勢在必行。

截至今（2022）年1月中旬，韓國早已搶先亞洲各國，於疫情後連續升息三次，最終上調基準利率一碼至1.25％，恢復至疫情爆發前水準，而推動此政策之決定，莫過於韓國境內龐大壓力的通膨，促使韓國央行不得不行之舉，甚至其通膨惡劣程度，遠超於外人所想像，如至去（2021）年10月以來，韓國通膨率月月超過3％（如三月韓國最新CPI指數仍是持續飆漲，來到3.70％，較上個月增加0.10％），為近十幾年來首見，故逼迫韓國搶先各國，率先調整升息，而尹錫悅如何處理國內通膨壓力，將是他內政重大課題之一。

次之，尹錫悅如何弭平韓國飆漲的房價

此課題想必不分臺韓，皆為當地年輕人之痛，若聚焦在韓國當地，自2017年文在寅執政以來，可說月月年年皆提出新的打房政策，不論是2020年來，文在寅政府大幅提高短期賣出中古屋的資本利益所得稅來到70％，買後一年至兩年內售屋的稅率為60％，抑或開徵囤房稅、信用管制等手段，但當地房價可謂越打越高，如首爾江南區的公寓，在文政府執政短短五年內，竟飆漲一倍，甚則每當文政府提出打房政策，更見底下眾多高官竟也有多套住宅，且搶先政策實施之前脫手標售，此舉所造成的「相對剝奪感」氛圍，大失民心。

儘管尹錫悅於選前承諾國民的選戰公約，提出當選後將與民間業者合作廣建住宅，承諾以首爾為中心與其周邊地區，興建130萬戶住宅，與全國其他地區追加120戶住宅。然則，這樣的政策後續效果如何，仍值得有待觀察，故韓國飆漲的房價，勢必也將成為國民審視準總統尹錫悅重要指標之一。

第三，為韓國國民所期盼的「公平正義」社會是否會來臨

人人皆知，尹錫悅本為文在寅愛將，更是一手查辦李明博與朴槿惠等兩位前總統入獄案件的重要檢察總長，爾後，尹錫悅因與文在寅理念不合，拉下僅僅就職不到一個多月的法務部長曹國後，就轉身加入了在野黨政營，成為此次大選候選人，而他在選前所承諾，當選之後將會「清算（文在寅政府）」，也讓選民眾所期待其「清算說」。