俄羅斯黃金、外匯儲備近半遭凍結，財長承認仰賴中國挺過國際制裁

（中央社）莫斯科今天表示，西方國家制裁已造成俄羅斯黃金和外匯儲備近5成遭凍結，現在仰賴中國協助挺過制裁對俄國經濟帶來的打擊。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）表示：「我們有部分的黃金和外匯儲備以人民幣計價。我們看到西方國家對中國施加壓力，以限制和中國的雙邊貿易。當然，也有限制取得儲備管道的壓力。」

「但我認為我們和中國的夥伴關係仍將允許我們維持我們已達成的合作，在當前西方市場關閉的環境下，不但要維持，而且還要增加。」

希魯阿諾夫今天表示，西方的制裁已讓俄羅斯約3000億美元的資產遭凍結。俄羅斯持有的黃金和外匯儲備總計達6400億美元。

希魯阿諾夫也表示，俄羅斯將在國家儲備資產解凍前，繼續履行國家債務義務，支付盧布給債權人。

《半島電視台》的報導指出，希魯阿諾夫這次的明確表態是前所未有的，這代表俄羅斯想尋求中國的協助，作為西方國家金融制裁的緩衝。

不過，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示：「我們正直接與北京私下溝通」，華盛頓已經警告中國不能向俄羅斯提供協助，「我們不會允許這種情況繼續下去，讓俄羅斯在經濟制裁中，從世界上的任何國家、任何地方得到一線生機。」

蘇麗文也在今（14）日會見中國外交官楊潔篪，會議議程包含俄羅斯對烏戰爭對區域和全球安全的影響，但消息人士指出，這次會議並不是為了談判任何具體問題，根據《POLITICO》的報導，美方的措辭反映了美國政府對中國在俄烏衝突中獲得的戰略利益感到失望，尤其北京一直不願加入國際對俄羅斯的施壓行列。

根據《半島電視台》的報導，中國是少數幾個避免批評俄羅斯的國家之一，中國官員還表示，華盛頓不應該對俄羅斯有所抱怨，因為美國自己也藉口入侵伊拉克。而中國是俄羅斯僅次於歐盟的最大出口市場，2021年俄羅斯對中國出口價值高達793億美元，石油和天然氣佔56％。

除此之外，根據英國《金融時報》的報導，美國官員指出，俄羅斯已經要求中國提供軍事設備，以支援入侵烏克蘭的行動；另一名消息人士表示，美國正在準備警告盟友，有跡象表明中國可能在準備協助俄羅斯，且隨著烏克蘭戰爭持續到第三週，俄羅斯有部分武器及將。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，他不知道任何有關中國可能幫助俄羅斯的事情，「中方對烏克蘭局勢深深關切與悲痛，我們由衷希望局勢能夠緩和，早日回歸和平。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航