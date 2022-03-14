市建局承諾「實而不華」樓盤，盛惠每呎2.7萬元

近月提出嘅油旺重建「巨無霸」項目 ，就標榜會增加油尖旺區極缺乏嘅休憩空間。市建局承諾含金量幾高？單從一個重建項目已經可以略知一二。

位於旺角新填地街的One Soho，距離朗豪坊2分鐘路程，同樣喺油旺重建範圍入面。2012年市建局宣布重建，向傳媒放風話重建嘅項目「實而不華」，「不會有豪華會所」，甚至有「小童休憩設施同圖書館」，明顯予人感覺是為公共而設的設施[2]。

圖片由作者提供

不過事隔10年，呢個由信和發展操刀嘅項目，說好的「實而不華」無影，銷售時甚至主打其會所設計靈感源自美國紐約曼克頓著名的Chelsea區[3]，仲搵埋做過不少豪宅項目嘅室內設計公司負責，同當初講到明「不會有豪華會所」有好大分別。而原本承諾嘅圖書館「技術上」保留，皆因變成會所入面嘅「閱讀室」，由社區設施變為住客專用設施，與市建局的講法相去甚遠。加上高達2.7萬元的私樓呎價，最平都接近2萬元，不足300呎的單位成交價超過800萬元[4]。One Soho也不乏少於280呎的單位，15個開放式單位更全屬黑廁設計，是否「實用」就見仁見智，但肯定是非基層住戶可以負擔的「豪華」價錢。

其實除咗One Soho，市建局「走數」早有「往績」，好似同樣喺旺角嘅波鞋街重建項目Skypark，早前已經被發現承諾的「體育名人館」走數，而空中花園淪爲平台休憩空間[5]。市建局公布油旺重建，聲稱會針對區內缺乏的休憩空間，承諾會改善微型公園、設立大型的休憩空間，甚至話會「殺街」轉為行人同休憩用地，又話考慮到交通擠塞問題，會提供相應的配套設施。市建局再次將重建說得動聽，會唔會淪爲另一個大型走數項目？

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin