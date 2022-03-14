「世界百大外來入侵種」海蟾蜍在草屯已破千隻，專家：要有長久抗戰的決心，避免往外擴散

隨著氣溫逐漸回暖，生物進入交配季節，被列入「世界百大外來入侵種」的海蟾蜍也絕非例外。由東華大學楊懿如副教授帶領的數十名「台灣兩棲類保育志工」於上週前往南投縣草屯鎮進行海蟾蜍移除行動時，發現當地海蟾蜍以驚人的速度開始抱接產卵，目前數量已超過1300隻，每日捕獲量約30至50隻，還有逐漸擴散趨勢。

海蟾蜍究竟為何物？

海蟾蜍，又名甘蔗蟾蜍，是原產於中南美洲，生活於熱帶地區的陸生蟾蜍，尤其喜歡居住在人工改造的地方，例如：花園、排水溝等等。海蟾蜍體型非常巨大，體長最大可達30公分以上，最重紀錄有2.65公斤。

海蟾蜍野外壽命約5至15年，為雜食性，主要捕食昆蟲、蜥蜴、蛙類等小動物，同時也會吃剩菜及飼料。

此外，海蟾蜍具有毒腺。與成體相同，無論是卵還是蝌蚪對於很多動物來說都具有毒性。海蟾蜍的卵是以一串凝膠袋狀的方式產在水中，雌蟾蜍一次可生產超過8000顆卵，長度約20米。

過去，海蟾蜍曾經被引進到世界各地，作為害蟲的生物控制工具。20世紀初海蟾蜍就曾經被引進波多黎各對抗侵襲甘蔗的甲蟲，此舉獲得了成功並進一步阻止經濟損失。自此之後，許多國家便利用海蟾蜍作為害蟲防治手段。

為什麼海蟾蜍會出現在台灣？

關於海蟾蜍被用來消除害蟲，楊懿如在公視節目《我們的島》中指出，雖然成效不錯，但因為牠皮膚分泌的毒液，不但會讓掠食者中毒身亡，還會吃掉比牠體型小的生物，像是蜥蜴、蛙類等，都可能成為牠們的食物。在澳洲、日本、菲律賓等國家，都有類似案例出現，也造成當地生態環境相當大的擾動。

她也在節目中進一步提到，日治時期台灣也曾引進海蟾蜍進行害蟲防治，當時並沒有在野外形成族群。不過2015年以前，曾有進口輸入紀錄，研究人員也曾在台灣的寵物市場看到販售海蟾蜍的情況。楊懿如在現場觀察被捕捉到海蟾蜍，從體型大小和外觀上，懷疑牠們可能被圈養過。

根據《農傳媒》報導，農委會林務局保育組長羅尤娟表示，2015年修訂野生動物活體及產製品輸出入審核要點，並建立簽審通關共同作業平臺，規定須審核通過才能輸入後，海蟾蜍就是黑名單一員，平臺並無海蟾除輸入資料，至於之前如何進入臺灣？林務局無法查證，但早期引進應是作為寵物飼養，現在寵物市場還看得到。

台灣海蟾蜍移除行動

近期海蟾蜍首次現蹤是在去年11月。海蟾蜍被志工發現生活在南投縣草屯鎮御史里的菜園中，經確認過後，當地民眾與志工團便著手進行移除活動。根據《自由時報》，里民三天兩頭會將捕捉到的海蟾蜍繳交至社區發展協會。統計至一月的移除數量已有4、500隻。

目前海蟾蜍主要分布在草屯鎮北勢里、御史里，零星出現在中原里、新豐里。楊懿如向《聯合新聞網》表示，海蟾蜍已經進入春天繁殖期，有些雄蛙移動到水田鳴叫，以海蟾蜍通常在降雨後繁殖，有些農田噴農藥，海蟾蜍不會接近。

她在該報導也指出，經過幾次每晚50多隻的移除後，分布核心區的族群有可能受到壓抑，發現有轉向分布邊緣地帶的情形。零星分布方式，讓移除的工作更加困難，畢竟控制像海蟾蜍這樣強勢的外來種，本來就要有長久抗戰的決心，避免往外擴散。

目前在地民眾與志工持續密切合作，期盼早日根除海蟾蜍。

同樣受到海蟾蜍嚴重侵襲的國家還有澳洲。根據《BBC中文網》該國在1935年引進海蟾蜍，希望可以消滅東北沿海地區的甘蔗害蟲。不料海蟾蜍適應能力強大，一路從東部地區長途跋涉至西部，他們的劇毒使猛獸的數量大幅減少，更有部分地區的鱷魚、蜥蜴等生物因此而絕種。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航