民進黨立委吳思瑤砲轟故宮對俄烏戰爭「零行動」，質疑台灣的博物館領頭羊成了局外人

俄羅斯在今（2022）年2月24日入侵烏克蘭，國際博物館協會（International Council of Museums，ICOM）首日就發出聲明，要求在衝突時期，各界尊重保護遺產和博物館的國際公約。民進黨籍立委吳思瑤在昨（14）日表示，身為國際博物館協會會員的故宮博物院，也應該要支持發聲。

Photo Credit: 中央社 故宮

俄烏戰爭延續至今，此戰爭衝突的抵制聲浪也延燒至藝文圈和娛樂產業，好萊塢片廠旗下商業鉅片不再於俄羅斯上映；俄羅斯藝術家也因無法認同入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展；世界影壇最高殿堂坎城影展也表示不歡迎俄國代表參展；蘋果等大廠無懼市佔率下滑，紛紛停止在俄羅斯銷售產品。

至於博物館方面，面臨戰爭砲火的烏克蘭，境內相關藝術藏品的保存工作也面臨嚴峻挑戰，烏克蘭最大的藝術博物館「Andrey Sheptytsky國家博物館」就連日收拾整理藏品，希望能在俄羅斯入侵西進的威脅中，保護烏克蘭的國家藝術遺產。

而俄羅斯藝術圈的某些機構，也持續透過終止展覽或暫停未來展覽工作，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的不滿和抗議。例如， 俄羅斯最重要的博物館之一，位於莫斯科的車庫當代藝術博物館（ Garage Museum ）就表示，終止為藝術家Anne Imhof、Helen Marten和其餘國際知名藝術家的展覽工作。

國際博物館協會也發出聲明表示，強烈譴責俄羅斯侵犯烏克蘭領土主權，將持續關注博物館專業人士面臨的危險，以及這場武裝衝突對文化遺產的威脅。國際博物館協會盼望 迅速停火，並確保博物館人員的安全和保護文化遺產。

國際博物館協會進一步對國際博物館界致意，感謝場館機構對烏克蘭表達支持。最後，國際博物館協會也說明，希冀和全球博物館界共同努力保護文化遺產，保持不同國家博物館社區之間的文化關係，並倡導文化在烏克蘭作為建立持久和平的手段。

國際博物館協會創立於 1946年，當時二戰甫結束，和平與團結的聲浪催生許多國際組織，旨在二戰後建立國家的長久和平。 國際博物館協會表示， 組織的創始成員相信，博物館和文化遺產，在相互理解的對話中，能發揮關鍵作用，這樣的理想至今仍是 國際博物館協會 捍衛的核心價值觀。

不過，身為 國際博物館協會的國立故宮博物院，對於俄烏戰爭仍相對沈默，也引來立委吳思瑤的不滿。

吳思瑤在臉書粉專表示，這不是國與國的戰爭，這是文明與文化的保衛戰。國際博物館協會第一時間緊急呼籲全球會員盡全力協助保護烏克蘭博物館人員和文物安全。世界博物館皆積極聲援並提供協助，台灣的博物館卻成了局外人？尤其故宮身為國際博物館協會的一份子，也是台灣博物館的領頭羊，到目前為止卻「零行動」。

吳思瑤要求故宮站出來，跟全球藝文界同一陣線，善盡國際社會責任。更列出3點希望故宮做到的事，如下：

積極響應國際聲援 伸出援手主動救援 加入推動NFT藝術公益

而根據《中央社》報導指出，吳思瑤也希望故宮能發表譴責、終止和俄羅斯博物館交流合作、提供博物館人員庇護、啟動與烏克蘭換展合作等。故宮院長吳密察則回應，在這一點（聲援）上面，的確故宮太保守。吳密察表示，故宮會積極思考「應該做什麼，還有能做什麼。」

最後，吳密察也表示：「故宮會參考國際博物館協會的做法，至於人員庇護，我想這不是我們有辦法單獨做，要視國家對烏克蘭和俄國的戰爭發展的態度。」

Photo Credit: 中央社 吳密察

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核稿編輯：楊士範