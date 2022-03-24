《破圈》：主動追求不適感的行為有三個好處，也是深刻體驗的一種

文：顧及

認知破圈三步驟

要擺脫渾渾噩噩，你需要深刻的體驗

「深刻的體驗」「透徹的思考」和「持續的實踐」是打破認知限制的三個步驟。我們透過不斷的體驗、思考和實踐，形成一個正向循環。這個正向循環可以幫助我們用嶄新的認知模式去替代舊有的認知模式，經歷認知提升的四個階段，從「無意識、無能力」變成「無意識、有能力」的高手，打破認知的三重限制形成的惡性循環。

這三個步驟中的每一步都能幫助你提升到認知的下個階段。現在先看看如何從「無意識、無能力」提升到「有意識、無能力」。要實現這種提升，我們需要深刻的體驗。

從無意識變為有意識，我們需要對當下的狀態有合理而準確的評估，從自我認知的角度而言，就是要知道我們當下的認知是什麼樣的，當下我們有哪些認知局限、盲點和誤區。

如何做到這一點呢？需要從以下三個方面來確保我們的體驗是深刻的。

不逃避地體驗逆境

在日常生活中，一個人不會時時刻刻想著如何提升認知，或者發現自己的盲點，因為那樣會很辛苦。一般人通常都是遇到困境或失敗後，才想到去挖掘認知方面的問題。

我有個學員經營一家非常大的公司，正在準備上市。公司需要開拓海外市場，於是他便安排很信任的銷售副總監負責。結果花了好幾個月，不僅海外市場沒有開拓成功，還賠了不少錢。這件事對他打擊很大，雖然平時他不太願意請教別人，這次卻為這件事情來找我。

我幫他做了分析，發現他在用人時有一個很大的盲點，就是會因為一個人某方面的特長而以偏概全地相信這個人能應對任何情況。負責海外業務的銷售副總監從來沒有出國過，也不懂英文，而且接下了開拓海外市場的任務以後，居然都沒有親自去海外考察。

從很多層面來看，這個銷售副總監都不是開拓海外市場的最佳人選，但是這名執行長卻因為他開拓國內銷售市場的突出能力，就相信他在海外市場也可以有所作為，這就是能力信任的盲點。如果沒有這麼大的教訓，他也不會來找外人分析，進而發現自己的盲點並反思自己的用人哲學了。

一個人最黑暗的時刻是非常重要的深刻體驗，如果抓住這些時刻進行深度分析，我們通常都能發掘出在某個特定方面的自我認知問題，從對這個問題的無意識狀態變得有意識，這就是認知上的突破。

絕大多數人在面對失敗或逆境時很容易被情緒體操控，難以自行做出深度剖析。因此，除了要具備極度誠實的心態，我會在後文具體講解擺脫情緒體的方法，幫助大家從這些外部的挫折和失敗中獲益。

此外，深刻的體驗還包含另外兩層含義：不麻木的感受和適當的不舒適。

不麻木地對待日常

不麻木是指帶著感受去體驗生活中的事件。說到感受，很多人會覺得這很稀鬆平常：我看個電影會有感受，和朋友談個心也會有感受，有什麼大不了的呢？

我以前也是這麼認為的，直到我參加了禪修營，當時有個任務是用木鏟把粥桶裡殘留的米粒和粥漬全部刮出來，不能有任何浪費。我一開始很抗拒，覺得這件事太小也太無聊了，於是在刮桶時我就一直在想別的事，但這樣就刮不乾淨，還被老師唸了。慚愧之餘，我沉下心來不再想其他事，開始用木鏟一遍又一遍地刮。慢慢地，我發現這種重複性勞動也有美妙的地方，我的心隨著手的一次又一次圓周運動沉靜下來，竟然進入了非常享受的狀態。

後來，我學會了即便在洗碗時也去感知這個活動和過程，感受水從指縫間流過的清涼，感受洗碗精泡沫的細膩，感受碗從油膩變得潔淨的過程。原本似乎枯燥無味的生活小事也變得生動而有色彩了。

《禪者的初心》一書把禪宗修行分成四類，最低層次的修行是既沒有思想，也沒有好奇心。

這也是很多人對待日常事情的態度：不思考，不專注，得過且過，完成了就好。

但禪的意境，是對生活中一點一滴的小事無我的專注，走就是走，坐就是坐，立就是立。

《摩訶婆羅多》具體展現了吠檀多哲學的最高目標，其核心含義是：沒有責任是醜陋的，沒有責任是不潔的。也就是說，生活中的每一件事都值得你認真對待。

很多人覺得，這些都跟哲學或宗教有關，跟我們的日常生活沒有什麼關係。就日常行為來說，一個麻木的人和一個不麻木的人，所能感知到的生活的細微程度是不一樣的，不麻木的人更容易在生活的許多場景中發現自我成長的契機。

想像一個場景：你正在圖書館裡安靜地看書，旁邊一個人開始大聲講電話，周圍沒有其他人，所以沒有人制止他。你等了他一會兒，發現他還在講電話，你有點不耐煩了。這時，你可以麻木地對待這件事，戴上耳機，或者換個地方就過去了。但是，如果你想突破自己的認知，你也可以不麻木地對待這件事。

不麻木地對待這件事，有幾種可能的方式。一種是仔細分析自己的情緒源自何處，是因為這個人打擾到你，還是因為他違反了公共秩序，或是因為他讓你想到了一個自己很討厭的人，又或是其他原因？如果是因為這個人打擾了你，那麼你傾向的回應模式是去跟那個人交涉，還是逃避起衝突的可能性？這種回應模式會有哪些問題？在哪些場景下適合，在哪些場景下不適合？

每一種你傾向的回應模式，其實都是慣性行為模式或慣性思維模式的具體展現。也就是說，你透過對於自己這個小小情緒的分析，就能看到自己的潛在模式，進而把這些模式從沒有被意識到的狀態（無意識）變成被你意識到的狀態（有意識）。這就是一種認知上的提升。