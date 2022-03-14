內政部修法打房：意圖影響交易價格、壟斷牟利、製造熱銷假象等，最高可罰5千萬

受到全球資金寬鬆、低利影響，熱錢流竄至房市。為了弭平高房價，內政部長徐國勇證實，部會正研議「平均地權條例」等修正草案，包含：全面限制預售屋及新建成屋換約轉售；並重罰炒作房價者，諸如意圖影響交易價格，壟斷牟利，甚至是製造排隊等購屋假象，違者最重可罰5000萬元。

炒房最高罰5千萬

永慶房屋研展中心告訴《關鍵評論網》，近2年在全球資金寬鬆、低利環境與通膨增溫的狀況下，推升購買實質資產的需求，房市交易熱絡。

研展中心副理陳金萍說，民眾產生房價上漲的預期，加上營建成本上漲，預售屋價格走升，造就預售屋與成屋價差幅度大的狀況。

永慶房屋指出，以台北市言，開發較早、大規模土地難尋，也少有新重劃區釋出，新建案大多都是都更危老，又受到建商成本考量，多選擇建造高容積或重要道路旁，導致新成屋每坪普遍百萬以上。

為了遏止房價高漲，傳出國發會主委龔明鑫、內政部次長花敬群等首長均親自出席溝通，行政院已列為立院本會期優先法案，力拚本會期完成三讀。

政府高層向《工商時報》透露，炒房包含意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售等牟利行為，將面臨關3年刑期條款，被拿掉後，行政院研議由加重「行政罰」著手；將原本修正草案處罰100萬元至500萬元，一口氣提高到100萬元至5000萬元，最高罰款提高10倍，以達嚇阻效果。

另外，全面限制換約轉售，包含預售屋新成建屋，除配偶、直系血親，還有二等親內（旁系外）不得轉售第3人，違者按戶棟罰50至300萬。

《工商時報》稱，3月17日行政院會「有機會」排入議程，針對近期投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，還有利用不實實價登錄墊高交易價格等新型態炒作行為等，進行討論。

打擊信用貸款，央行：核貸後18月內動工；調升利率

徐國勇今（14）天在立法院受訪時也證實，「平均地權條例」的相關審查正在進行，本周有機會排入行政院會議程，通過後就會送立法院審議。

接著，中央行銀近日發文各大銀行強調，避免金融機構核定「一定期限」過於寬鬆，要求金融機構應「審慎」評估借貸人預計動工時間，最長以18個月為原則。

台中銀行業內人士向《關鍵評論網》解釋，建商向他們申貸，必須提供興建計畫，要在半年內取得建照，接著於一年內（12個月）動工，若客戶是持續性收購臨時用地，則可以申請例外。

另一方面，睽違10年後，台灣終於有升息的條件。永豐金控經濟學家黃蔭基告訴《經濟日報》，通貨膨脹連7月超過2%大關，接著就要關注通膨預期心理會不會形成，並防範惡性通膨，而央行升息，有助消弭通膨預期心理。

國泰世華銀行經濟學家林啟超認為，中央銀行若開始調升利率，除展現對抗通膨的決心外，對抑制高房價也有幫助，因為除了選擇性信用管制，升息也是央行打炒房最後的工具。

最後，央行17日即將召開理監事會議，由於央行總裁楊金龍日前暗示，不排除再祭出第5波房市信用管制，是否祭出更嚴格的「打房」政策，成為銀行金融圈高度矚目的焦點。

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核稿編輯：翁世航