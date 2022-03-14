2022/03/14,
政治

香港晚報：「香港監察」指遭港國安警告，涉違國安法

香港晚報：「香港監察」指遭港國安警告，涉違國安法
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）稱收到警方國安處的正式警告，指其觸犯《港版國安法》，並要求移除網站。

1）香港監察稱被港國安警告

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）稱收到警方國安處的正式警告，指其觸犯《港區國安法》，遭要求移除網站。

該信是向香港監察主席羅傑斯（Benedict Rogers）寄出，信中表示「香港監察」違反《國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，其主席若罪成或可被判3年至終生監禁刑罰。

另外，信中警方根據《國安法》第43條第4款「要求信息發佈人或者有關服務商移除信息或者提供協助」賦予的權力，要求「香港監察」移除網站，否則將面對港幣10萬元罰款。

「香港監察」回應指，本次是首次有外國組織被《國安法》點名，但表示不會因此噤聲。

《HKFP》報導指，香港監察收到另一封警務處處長的信件，要求對調查和案件詳情保密。警方回應稱不會評論個別案件，強調所有行動都是依法行事。

2）林鄭指不貿然限堂食每枱一人

香港今日（14日）新增26,908宗新冠肺炎確診個案，包括12,040宗核酸檢測個案及14,868宗快測有效呈報個案。

《星島日報》專欄引消息指，港府內部不排除再收緊社交措施，包括堂食限至每枱1人。

今特首林鄭月娥回應稱，現時社交措施為2年多來最嚴格，目前未有計劃再收緊社交限制。她又指推行措施時亦考慮社會及市民接受程度，如果再收緊會非常小心，強調「唔會貿貿然推出」。

被問到會否參照深圳近日封城做全民檢測的方法，林鄭月娥稱香港受地方體制、動員能力、資源方面限制，與深圳「不能相比」，又指香港目前未具備做全民強檢的能力。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）內地逾300醫護本周抵港

林鄭月娥宣布，首批75名內地醫療人員今日到港，本週將另有300人員抵達。

另外，勞福局局長羅致光表示，首三批約120名內地照顧員已經投入服務或受訓中，另有約240人預計在本週抵港，支援院舍和暫託中心工作。

他指，政府將在港灣道體育館設立隔離及暫託中心，提供130個床位，照顧經醫管局轉介的輕症或康復中的確診長者。

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Photo Credit：AP / 達志影像

4）公立醫院開始使用新冠口服藥

林鄭月娥透露，醫管局已開始處方早前向默沙東藥廠採購的新冠口服藥，予高風險病人，包括70歲以上長者及未打疫苗的人士，相信有助降低入院率及死亡率。輝瑞藥廠的口服藥也將在未來2、3個月內運抵。

她表示因保密條款不能公開採購數目，但希望市民放心，因港府不缺乏資金，也不需搶購。

此外，指定診所亦會處方口服藥。明起新冠指定診所將增至23間，籌號增至4300個，其中一半會預留給高風險人士。

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Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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