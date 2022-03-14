櫃姐、櫃哥團結真有力！高雄崇光百貨成立全台唯一百貨公司企業工會

「太平洋崇光百貨公司企業工會」於今（14）日成立，這是全台唯一的百貨公司企業工會，也是少數由女性所發起的企業工會。

事實上，過去曾經有專櫃銷售人員（俗稱櫃哥、櫃姐）組成產業工會的先例，但一家百貨公司的員工成立企業工會卻是首次。

至於為何沒有以公司為主的工會，高雄市產業總工會總幹事葉品言表示，資方會比較抗拒企業工會，因為在勞動條件上發生衝突時，一旦有工會，就要與工會協商，若沒有工會就是舉辦勞資會議，而資方在會議上的彈性比較大。

葉品言指出，組工會必須要有30人共同發起，百貨業的員工工時長，要集結員工組成工會就相對困難。再加上員工以女性居多，在工作之餘還常常必須承擔家務勞動，而這也和本次組成工會的原因有關，由於崇光百貨許多員工年資較久、會有照顧小孩的問題，因此希望能協調排班，或是在國定假日休假。

除此之外，組成工會的最大動力，是因為高雄的崇光百貨業績不佳，先前有傳出會大量資遣，但對資深員工而言，只按照《勞動基準法》做資遣會非常不公平，若有工會就可以跟資方協商，例如要怎麼資遣、有沒有其他替代方案。

工會成立的新聞稿指出，百貨公司的勞工長期面臨許多不合理的勞動條件，例如打卡後持續加班、強制國定假日移休、強制4週變形工時等等。透過工會的成立，便能積極與資方協商團體協約，透過理性的溝通，建立合理的勞動條件。

葉品言表示，尤其在颱風假的部分，在政府已宣布停班停課時，百貨公司能否強制要求櫃姐上班，便是爭議所在。另外，百貨公司過年只有除夕、初一可以休假，這些情況過往是透過排休的方式處理，但有工會的話，就可以由工會出面協商，沒有工會的時候，勞工的權益等於按照雇主的要求走。

新聞稿也感謝太平洋崇光百貨公司法人代表黃晴雯董事長、營業部門、行政人資部門的協助，讓崇光百貨公司企業工會得以成立。高雄市立法委員劉世芳、高雄市產業總工會、中央勞動部長官及高雄市勞工局勞工組織科長官也提供支持與協助，讓最不可能成立企業工會的百貨零售業有了開始。

隨著崇光百貨的工會成立，葉品言也希望能有更多百貨相關的工會能有好的結果。以高雄來講，這3、4年間新開很多百貨公司，但不是每一家的生意都很好，後續面臨大量裁員的狀況也是有可能，而有沒有工會在這時落差會很大。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航