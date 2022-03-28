《傻瓜的圍牆》：明明什麼都不懂卻堅持「我早就知道了」，才是最可怕的地方

文：養老孟司

「聽了就會懂」是天大謊言

我在大學任教時，曾經深刻感受何謂「聽了也不懂」。當時我在北里大學藥學系的課堂上播放一部由BBC製作的紀錄片，內容詳細記錄了一對夫婦從懷孕到分娩的過程。

藥學系學生的女生人數較多，占比超過六成。我要求同學們分享心得，並發現男學生與女學生竟然出現完全不同的反應，結果十分有趣。

女學生大多表示「學到很多，有許多新發現」；男學生卻不約而同地說「以前健康教育課就教過這些東西了」。明明看的是相同的影片，兩方卻產生了幾乎完全相反的結論。

這到底是怎麼一回事？照理來說，同一間大學同一科系的學生之間，學術知識程度應該沒有男女差異。既然如此，這種落差又是如何產生的？

答案就是雙方對於接收資訊的態度問題。簡單來說，男學生沒有意願真正體會「分娩」。所以就算觀看相同的影片，男學生也不會像女學生一樣有許多新發現，換句話說，他們對於「想有所發現」這件事根本就不積極。

也就是說，當事人本身主動屏障了自己不願理解的資訊。一道高牆就在這時立起，是「傻瓜的圍牆」的一種形式。

上述案例充分展現人類任性自私的一面。同樣的影片內容，讓男生認為自己「全部都懂」，而讓女生深入觀賞並帶來「許多新發現」。很顯然，男生只是斷然無視於細節，而一味認定「這種東西我早就知道了」。

我們平時總是會輕易說出「我懂、我知道」，但事實上，我們對事物了解的程度不過如此。上述男女學生觀看相同影片的心得差異，可說是最貼切的例子。

「我知道」才最可怕

所謂「常識」（common sense），指的並不是「理解某事物」或具備某知識，而是指「理所當然」的事。許多人誤解了「常識」與「理所當然之事」的定義，而以為自己「知道」，這正是思考的漏洞所在。在前文的案例中，就表現在男女學生的明顯差異上。

女學生因為認為自己有朝一日也會經歷分娩，於是認真仔細地觀看，甚至設身處地感受影片中產婦的痛苦與喜悅。如此一來，她們將對更多細節萌生興趣。相反地，男學生卻抱持著「關我什麼事」的態度。對他們來說，眼前的影片只是在重複自己早就知道的知識罷了。就算影片裡充斥著未曾看過的畫面與未知資訊，他們卻視而不見，只是一句「這我早就知道了」。明明什麼都不懂卻堅持「我早就知道了」，才是最可怕的地方。

知識跟常識不一樣

會這樣輕易認為「我都懂」的學生，通常也都會輕易脫口「老師請解釋一下」。然而，很多事情不是透過語言解釋就能夠理解。我常說，最難教的學生就是會說「請解釋一下」的那一種。

當然，我並不是說無法用言語來解釋或溝通，而是說有很多人沒發現，大部分的事情無法用三言兩語確切傳達、理解。正因為有這般誤解，他們才會認為只要「問了、聽了就會懂了」

我會試著告訴這些學生：「你們隨口就要我解釋一下。這種問法就好比，你們有辦法解釋分娩的陣痛是什麼感覺嗎？」男性當然無法親身體驗女性的陣痛，但如果實際近距離觀察生產，那麼男性也多少能理解，而且至少好過那些看了醫學或健康教育教科書就覺得自己很懂的人。

任何事情都能輕易地透過「說明」而讓人全盤了解——這種想法其實有些可笑，許多人對此卻不知情。

除了上面的例子，時下也有很多年輕人同樣沒意識到，幾乎所有事都不是解釋一下就能理解的。「看電視就會知道」、「努力看球賽就可以了解足球」……他們不明白這不是所謂的理解。

有一次評論家兼廣播主持人彼得・巴拉坎（Peter Barakan）先生對我說：「養老先生，日本人是不是以為『冷知識』就等於『常識』啊？」我馬上大聲回答：「沒錯！正是如此。」他的話完全說到我心坎裡。

在日本有太多人沒發現「我懂」這一句話，跟「我有許多知識」是不一樣的。回到分娩的影片，男學生認為自己擁有許多健康教育的「冷知識」，因此認定自己「懂」分娩這件事。此外，照這種想法延伸，最後便會無可避免地導向「只要想辦法解釋，對方就能理解我」這種謬誤。

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書籍介紹

本文摘錄自《傻瓜的圍牆：溝通障礙、世代隔閡、族群對立、大國鬥爭……現象級腦科學家解答世上最棘手的難題》，一起來出版

作者：養老孟司

譯者：Monica Chen

在圍牆裡，每個人都是快樂的傻瓜。

──影響整個世代、銷量直逼《哈利波特》的傳奇之書！──

★ 一部被評為極端思想、卻引爆巨大思潮的「驚世之作」

★ 東方版《正義》，完整揭露人類一切紛爭的原點，以及應對之道

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人與人的隔閡，不在於語言、國籍或生長背景，而在於腦中的那道高牆。

某些狀況下，大腦的機制會阻隔外界，就像一道圍牆。

圍牆內的人只會看見自己想看的，久而久之，甚至不知道牆外還別有世界──這種現象不只發生在個人，因為當一切溝通都已經無效，問題還會擴大成整個族群的對立，大規模戰爭甚至由此而生。

本書將從腦科學的角度，結合行為經濟學、心理學與認知科學，揭露現代許多亂象的根本原因，帶領你看穿表面，直視人類矛盾的本質，並學會跨越那一堵牆的方法。

Photo Credit: 一起來出版

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