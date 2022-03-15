【關鍵專訪】新能祭策展人：在台灣找不到喜歡的派對怎麼辦？那就自己辦一個啊！

新能祭緊鑼密鼓籌備期間，創辦人Sonia Calico和李彥儀抽空接受我們的採訪，聊聊這個揉雜藝術與音樂，並遊走在虛擬現實邊界的音樂祭是如何生成，以及他們將會成為什麼樣子。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 丁肇九 左至右：新能祭電子音樂製作人Sonia Calico；新能祭數位藝術策展人李彥儀

如果沒有，就自己做一個

問及何以起心動念籌辦新能祭，熱愛派對的兩人毫不猶豫地回答：「現在沒有我們喜歡的派對呀。」

翻開Sonia Calico的經歷，先是搞了個搖滾樂團，爾後專注個人電子音樂的創作。時時幫歌手編曲或製作，常常巡迴世界表演並曾與倫敦廠牌More Time Records合作發行《Simulation Of An Overloaded World》專輯，不過貫穿她生命的還是派對。

「我用派對來創作。」Sonia Calico說。

起初只是好玩，當市面上的派對都沒有她感興趣的，乾脆就自己辦。但是隨著經驗的積累，也忍不住想在熟悉的場域裡尋找新的可能性，放入更多樣的元素和概念。因緣際會下，同為派對之友的李彥儀和她討論起此事。

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擁有豐富策展經驗的李彥儀，過去曾在國外生活，漫遊倫敦或紐約的美術館的Museum Late活動。Museum Late活動的特點即是邀請許多有創新能力的音樂人，到平日莊嚴安靜的場域表演喧囂的實驗聲響，這樣的文化結合讓她心旌搖曳，然而回到台灣後每次提案都被駁回。

不氣餒的她乾脆頻繁在策展中融入電子樂派對或是聆聽時域（Listening Setction），希望藉由聲響觸及到視覺藝術之外的觀眾、拓展藝術的邊界。

同樣熱愛派對的她們，對巴薩隆納發跡的Sónar音樂祭情有獨鍾。Sónar不單只有表演，音樂祭期間也籌辦工作坊和展覽，提供一個場域讓世界各地的音樂和藝術創作者／表演者們，交流各地的聲音場景以及對音樂創作的想法。

始於電子樂但不限於此的樣貌是她們的烏托邦，可是，受限於疫情肉體被鎖在台灣無法盡情暢遊的她們，環繞一圈島上實在沒有喜愛的音樂祭，跑趴時又不時感受到針對女性或性少數的陽剛惡意，比起大聲疾呼宣導，她們更想要一個多元開放的場域，能夠包容形形色色的人們。

一如往常，既然沒有就自己做呀。

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電子音樂創作人、歌手與藝術家三足鼎立激盪音樂火花

長期浸淫電子樂文化的Sonia Calico本身也是行動者，除了個人廠牌UnderU之外，亦組織臥房創作者集會Beatmakers Taipei。她分析台灣的電子音樂場景，經常以外國DJ作為號召吸引觀眾，即便台灣有許多優質創作者卻鮮少能擔任頭牌。

這事情也曾發生在台灣的搖滾和嘻哈場景中，先以國外輸入的英搖（Brit-pop）和東西岸嘻哈馬首是瞻，再逐漸茁壯出本土創作者，電子樂遲早也因循前例走上這樣的發展，而當現在台灣已經有了足夠數量的優秀聲響創作者，缺的便是一個將他們推到聚光燈下的舞台。

新能祭想成為這個舞台。

李彥儀也觀察到，因為外國DJ受疫情邊境管制無法來台，派對愛好者的目光也逐漸落向台灣本土創作者身上，而當趨勢已蠢蠢欲動，新能祭也有更大的企圖去打造能量豐沛的舞台讓大家盡情施展，並提出「新能三角」的概念。

「新能三角」由電子音樂創作人、歌手與藝術家三者鼎立構成舞台，Sonia Calico和李彥儀各自邀請了兼具經驗、實力與開闊心靈對跨界躍躍欲試的人們，再依照他們的連接點安排分組打怪。以春豔Ｘ3R2Ｘ李亦凡這組來說，三個大男孩除了對電動的迷戀外，更重要的是他們三者的作品中帶著著一絲獵奇的幽默，致使他們成為合作的首選。

而在理化兄弟 X 美秀樂團狗伯的組合中，本身沈迷Making文化的理化兄弟，和熱愛自製樂器的狗伯也一拍即合，彼此音樂中濃濃的台灣氛圍更加深了這組合的可看性。

備受期待的女子組合阿爆 X Sonia Calico X Veeeky，三位富具力量的女子在創作期間共同打造了一個追求自我本源的「鹿女」故事，根據阿爆的說法應該會提供觀眾一場頗「兇」的表演。

這份令人閃閃發光的合作清單所激起的火花，不禁讓人覺得Sonia Calico和李彥儀再再強調的交流精神，在音樂祭都還沒開始就成功一半，更遑論SOWUT X B E N N X XTRUX這組碰撞後就直接發了一首單曲。

Photo Credit: 新能祭

後疫情時代的虛擬與現實遊走

新能祭的籌辦期間受疫情惶惶追趕，迫使團隊不得不沙盤推演各種方案，也使活動理所當然朝穿梭虛實前進。對李彥儀來說，由於數位藝術本身就是就是網路原生，當不受限於實體展演的器材與環境、潛進虛擬藝廊後它簡直如魚得水。

李彥儀以「構成你命運的每則故事，來自於你的創造」為母題，邀請三位藝術家打造空間，並公開對世界徵件（Open Call）邀請數位藝術創作者加入新能祭的行列。

透過開放社群平台hubs by Mozilla，藝術家Veeeky、XTRUX與林子化身網路世界的建築師，逐步建構自我空間回應主題。長期身處中國的Veeeky對於監控資本主義份外有感，她的《水皮》柔軟且充滿身體的顯像與隱喻，起伏的山脈與花朵皆回望人類在網路資源中化身商品的議題。

由新媒體創作者們組成的XTRUX，對無論工作和休息都投入Ddiscord、電動遊戲和特效製作上的他們來說，生活的本質無分現實與虛擬，他們的空間《虛擬曖昧》乍看是潑墨山水，細看才明瞭是位在無盡數位荒原的大型動物骨骸。