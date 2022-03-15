2022/03/15,
國際

「大外宣」入侵東南亞華人圈？當蓬佩奧訪台成了「台灣人民要美國佬滾回去」

「大外宣」入侵東南亞華人圈？當蓬佩奧訪台成了「台灣人民要美國佬滾回去」
前美國國務卿蓬佩奧今年3月訪台。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

不只是印尼的中文媒體，去年中當世界疫情仍嚴重之時，馬來西亞最大的華文媒體用許多篇幅大肆報導「台灣機場湧現出境潮，多赴美國與中國大陸施打疫苗」等與事實差距甚大的新聞，彼時也驚動了在馬來西亞的友人，向我關切台灣社會的「混亂狀態」。

日前美國前國務卿蓬佩奧訪台，時機與意義不言可喻，但弔詭的是，在印尼的華人圈卻廣為流傳一則影片，內容大意是「抗議美國過氣政客來台，台灣人民要美國佬滾回去。」當地的朋友們問我內容是否屬實，看著影片內刻意放大三兩位極端政治組織代表呼口號，再看著影片編輯署名為對岸媒體駐台記者，只能說屬實的是台灣仍是相對民主之地。

賴副總統設宴 蓬佩奧出席
Photo Credit: 中央社
副總統賴清德3日晚間在台北圓山飯店宴請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），傍晚蓬佩奧偕同夫人抵達飯店，面對媒體提問，蓬佩奧比讚回應。 中央社記者裴禛攝 111年3月3日

無獨有偶，當俄羅斯發動對烏克蘭戰爭之際，有關台灣將成為下一個戰場的中文版言論影片更是此起彼落，周遭的印華朋友們幾盡深信台灣已處危急存亡之秋。從小在台灣成長的我們並非不理解自己處境的艱難，即便如此，繼續踏實過生活的勇氣與底氣卻與日俱增，這是我們彼此的默契。但不可諱言的，有一股力量一直試圖摧毀這樣的凝聚。

不只是印尼的中文媒體，去年中當世界疫情仍嚴重之時，馬來西亞最大的華文媒體用許多篇幅大肆報導「台機場現出境潮，很多人赴美與大陸接種疫苗」等與事實差距甚大的新聞，彼時也驚動了在馬來西亞的友人，向我關切台灣社會的「混亂狀態」。但實際上相較於當時疫情嚴峻的世界多國，台灣社會仍是處於相對大幅穩定的狀態。

年前，令人心碎的馬來西亞籍學子在台遇害之事，此媒體多番報導之際，更有專論提出，許多當地父母將子女送往台灣就讀，多因台灣讓人有治安良好、社會安定的印象，「但印象不等於事實、印象會引人走進誤區」，還提醒當地父母，對於認為台灣環境優於馬來西亞這樣的既定想法或者有誤等等。東南亞諸國對台相對友善國家的中文媒體已然如此，更遑論向來以中國旨意為聖旨的新加坡華文媒體。新加坡華文媒體向來把台灣相關新聞歸類為「中國新聞」之下，並非「國際新聞」，大方向既定，其餘細項更遑多論。

諸如上述實例不勝枚舉。華文媒體在前述國家雖說並不能算是主流媒體，但訊息接受者卻有其份量。以印尼為例，華人佔印尼總人口雖不及3%（約7、8百萬人口），卻掌控全國經濟75%以上。根據2021年《富比世雜誌》（Forbes）資料顯示，印尼前十大富有家族，除了排名第四者為印度裔、第六者為本地原住民，其餘皆為華人家族。前50大富有人物（Top 50 Richest）華人佔九成以上，由此可見印華在經濟上雄厚的實力。華人在印尼歷史上直接參政的比例微乎其微，但近年來以其經濟實力影響政治的力道卻顯而易見。當他們接收當地華文媒體訊息的同時，也將影響國內政界對國際情勢的判斷，進而間接指引國家政策與方針。

同樣的，華人佔新加坡總人口75%（約4百多萬人口），佔馬來西亞總人口約23%（約7百萬人口），華文媒體在當地產生的輿論力量不可小覷。台灣數年前開始重視的南向政策，其中一環著重於教育，盼能吸引東南亞國家的學子到台灣接受教育，學子當然不限於華裔，但有中文教育背景的華裔父母卻必然是首重目標，一方面有如此家庭背景者，多希望孩子也能受中文教育環境的薰陶，二來是搜尋就學與生活資訊時，有中文教育背景者必然對中文資訊更感得心應手，更能放心。然而，若當地華文媒體或操控於背後看不見之手，對台灣相關的報導有所偏頗，假以時日，眾口鑠金，當地華文資訊收受者對於台灣的印象，很可能就只取決於媒體的塑形，這樣的力量，實在不可輕忽，不可不慎！

可以慶幸的是，東南亞各國的華文媒體畢竟非社會主流。以印尼為例，華文媒體終究只有曾受過中文教育如華人移民第一、二代可讀可懂，第三代的成長環境為印尼禁華文時期，若非有特殊安排，成長過程無法接受中文教育，如要理解華文訊息，除非刻意將之翻譯成印尼文，否則這些正逐漸成為社會中堅份子的一代，接受訊息的主要來源還是印尼文為主的媒體，華文媒體不太會在他們接收信息的雷達範圍之內。

AP_21043129100568
印尼華人過年期間在巴厘島一座寺廟祈福。Photo Credit: AP / 達志影像
在印尼慶祝農曆新年的華人

這也就是為什麼印尼大部份的民眾，確切地認知台灣與中國的異同，新冠疫情期間，也多知道台灣防疫有成，且是世界上少數最安全的地方之一。反觀以接收華文媒體訊息的老一輩印華並不作此想，甚至多認為中國生產的疫苗為品質最好、最適合人體接種的疫苗。但事實勝於雄辯，印尼政府就算口頭不說，當宣布第三劑追加疫苗將只承認輝瑞、莫德納與AZ疫苗，中國所產的疫苗並不在第三劑追加疫苗的合法之列，行動已說明一切。

就算目前時勢為東南亞華文媒體似乎已承「聖上旨意」運作，我們仍不用妄自菲薄。以台灣駐印尼代表處為例，多次為台灣在國際的發聲，都是投書發表於當地主流媒體，因而印尼社會大眾可接收到台灣更直接的聲音。在台的印尼國民傳回家鄉分享的訊息，也是重要的一環。只要我們自己不氣餒，相信不只東南亞、甚至世界各國，就算礙於政治因素無法有官方名義上的關係，若實質上能與各國有更多的交流，彼此更加理解，總有一天，與事實相差過多的媒體，終將被捨棄。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。