「大外宣」入侵東南亞華人圈？當蓬佩奧訪台成了「台灣人民要美國佬滾回去」

日前美國前國務卿蓬佩奧訪台，時機與意義不言可喻，但弔詭的是，在印尼的華人圈卻廣為流傳一則影片，內容大意是「抗議美國過氣政客來台，台灣人民要美國佬滾回去。」當地的朋友們問我內容是否屬實，看著影片內刻意放大三兩位極端政治組織代表呼口號，再看著影片編輯署名為對岸媒體駐台記者，只能說屬實的是台灣仍是相對民主之地。

Photo Credit: 中央社 副總統賴清德3日晚間在台北圓山飯店宴請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），傍晚蓬佩奧偕同夫人抵達飯店，面對媒體提問，蓬佩奧比讚回應。 中央社記者裴禛攝 111年3月3日

無獨有偶，當俄羅斯發動對烏克蘭戰爭之際，有關台灣將成為下一個戰場的中文版言論影片更是此起彼落，周遭的印華朋友們幾盡深信台灣已處危急存亡之秋。從小在台灣成長的我們並非不理解自己處境的艱難，即便如此，繼續踏實過生活的勇氣與底氣卻與日俱增，這是我們彼此的默契。但不可諱言的，有一股力量一直試圖摧毀這樣的凝聚。

不只是印尼的中文媒體，去年中當世界疫情仍嚴重之時，馬來西亞最大的華文媒體用許多篇幅大肆報導「台機場現出境潮，很多人赴美與大陸接種疫苗」等與事實差距甚大的新聞，彼時也驚動了在馬來西亞的友人，向我關切台灣社會的「混亂狀態」。但實際上相較於當時疫情嚴峻的世界多國，台灣社會仍是處於相對大幅穩定的狀態。

年前，令人心碎的馬來西亞籍學子在台遇害之事，此媒體多番報導之際，更有專論提出，許多當地父母將子女送往台灣就讀，多因台灣讓人有治安良好、社會安定的印象，「但印象不等於事實、印象會引人走進誤區」，還提醒當地父母，對於認為台灣環境優於馬來西亞這樣的既定想法或者有誤等等。東南亞諸國對台相對友善國家的中文媒體已然如此，更遑論向來以中國旨意為聖旨的新加坡華文媒體。新加坡華文媒體向來把台灣相關新聞歸類為「中國新聞」之下，並非「國際新聞」，大方向既定，其餘細項更遑多論。

諸如上述實例不勝枚舉。華文媒體在前述國家雖說並不能算是主流媒體，但訊息接受者卻有其份量。以印尼為例，華人佔印尼總人口雖不及3%（約7、8百萬人口），卻掌控全國經濟75%以上。根據2021年《富比世雜誌》（Forbes）資料顯示，印尼前十大富有家族，除了排名第四者為印度裔、第六者為本地原住民，其餘皆為華人家族。前50大富有人物（Top 50 Richest）華人佔九成以上，由此可見印華在經濟上雄厚的實力。華人在印尼歷史上直接參政的比例微乎其微，但近年來以其經濟實力影響政治的力道卻顯而易見。當他們接收當地華文媒體訊息的同時，也將影響國內政界對國際情勢的判斷，進而間接指引國家政策與方針。

同樣的，華人佔新加坡總人口75%（約4百多萬人口），佔馬來西亞總人口約23%（約7百萬人口），華文媒體在當地產生的輿論力量不可小覷。台灣數年前開始重視的南向政策，其中一環著重於教育，盼能吸引東南亞國家的學子到台灣接受教育，學子當然不限於華裔，但有中文教育背景的華裔父母卻必然是首重目標，一方面有如此家庭背景者，多希望孩子也能受中文教育環境的薰陶，二來是搜尋就學與生活資訊時，有中文教育背景者必然對中文資訊更感得心應手，更能放心。然而，若當地華文媒體或操控於背後看不見之手，對台灣相關的報導有所偏頗，假以時日，眾口鑠金，當地華文資訊收受者對於台灣的印象，很可能就只取決於媒體的塑形，這樣的力量，實在不可輕忽，不可不慎！

可以慶幸的是，東南亞各國的華文媒體畢竟非社會主流。以印尼為例，華文媒體終究只有曾受過中文教育如華人移民第一、二代可讀可懂，第三代的成長環境為印尼禁華文時期，若非有特殊安排，成長過程無法接受中文教育，如要理解華文訊息，除非刻意將之翻譯成印尼文，否則這些正逐漸成為社會中堅份子的一代，接受訊息的主要來源還是印尼文為主的媒體，華文媒體不太會在他們接收信息的雷達範圍之內。

印尼華人過年期間在巴厘島一座寺廟祈福。Photo Credit: AP / 達志影像 在印尼慶祝農曆新年的華人

這也就是為什麼印尼大部份的民眾，確切地認知台灣與中國的異同，新冠疫情期間，也多知道台灣防疫有成，且是世界上少數最安全的地方之一。反觀以接收華文媒體訊息的老一輩印華並不作此想，甚至多認為中國生產的疫苗為品質最好、最適合人體接種的疫苗。但事實勝於雄辯，印尼政府就算口頭不說，當宣布第三劑追加疫苗將只承認輝瑞、莫德納與AZ疫苗，中國所產的疫苗並不在第三劑追加疫苗的合法之列，行動已說明一切。

就算目前時勢為東南亞華文媒體似乎已承「聖上旨意」運作，我們仍不用妄自菲薄。以台灣駐印尼代表處為例，多次為台灣在國際的發聲，都是投書發表於當地主流媒體，因而印尼社會大眾可接收到台灣更直接的聲音。在台的印尼國民傳回家鄉分享的訊息，也是重要的一環。只要我們自己不氣餒，相信不只東南亞、甚至世界各國，就算礙於政治因素無法有官方名義上的關係，若實質上能與各國有更多的交流，彼此更加理解，總有一天，與事實相差過多的媒體，終將被捨棄。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒