越南說中文員工炙手可熱，徵求華語人才廣告增加55%

（中央社）越南女子阮氏華的農民父母認為，女兒學英語會比較有前途。但她選擇了中文，如今大學即將畢業，正逢許多需要華語人才的外資企業進駐，她的時機可謂再好不過。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，從蘋果供應商富士康和歌爾聲學（GoerTek，生產無線耳機AirPods），到輪胎和紡織品製造商，來自大中華地區的投資潮席捲越南，像阮氏華（Nguyen Thi Hoa，譯音）這種會說華語的人才炙手可熱。

許多工廠紛紛轉移到這個東南亞國家，對於會說華語員工的需求也越來越殷切。在中國生產的成本和風險升高，包括中美貿易戰，促使許多國家的公司做出轉變。不過在越南的主要投資者中，中國大陸增加最多，過去5年中國的累計投資增加了一倍。

加上來自台灣和香港的投資也增加，能翻譯華語和越語的員工，短缺情況變得更為嚴重。

阮氏華說：「我剛開始學中文是因為喜歡。但現在我的目標更明確了。我在網上搜尋，可找到很多不同的工作，從北到南。」

當她畢業尋找職缺時，將發現好工作多到難以選擇。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 在越南河內的上班族

越南最大就業網站VietnamWorks的母公司Navigos最近發表報告稱，隨著多家公司從中國越過邊境來到越南，他們發現很難招募到華語流利、專業素質高的員工。

Navigos告訴《日經亞洲》，該公司顧問為投資者招募員工時，發現智慧型手機、耳機和其他電子產業在這方面所受影響特別嚴重。

《日經亞洲》過去一個月追蹤VietnamWorks上的徵才廣告，發現尋求會說華語人才的廣告增加了55%。

蘋果供應商緯創（Wistron）、碩聯合科技（Pegatron）以及仁寶（Compal）常出現在招募各種工程師、生產線經理和會計人員的求才名單上。

應蘋果和其他客戶要求，中國的AirPod重要組裝廠商立訊精密（Luxshare）和歌爾，也積極在越南擴張。越南中北部的義安省（Nghe An）曾表示，今年1月歌爾決定在該省增加4億美元投資，並雇用3萬名員工，這是越南最大的外國投資計畫之一。

在中國設有12個辦事處的協力管理諮詢公司（Dezan Shira）的越南主管柏托萊蒂（Filippo Bortoletti）說：「（投資者）來到這裡，他們想用他們的語言做生意。要找到完美的人才很難。」他的客戶包括那些尋求建議、有意搬遷到越南的中國電子產品和玩具製造商。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒