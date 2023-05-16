北市酒駕致死案開庭，檢辯雙方討論：要給國民法官看死者遺體照片嗎？
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檢察官強調，死者的大體完整，只選了9張照片都沒有大片出血或其他斷肢等畫面，也沒有直接使用法醫解剖相驗照片，對一般人比較容易感到害怕的眼睛部分也用方塊遮蔽，希望照片不要再做變色處理，真實呈現證據。
22歲李姓男子（以下簡稱李男）去年11月14日凌晨酒駕競速狂飆，行經忠孝西路地下道時，不慎追撞前車，導致24歲王男傷重不治，檢方依照酒駕致死罪起訴，此案也成為台北地方法院第一件國民法官審理案件。全案今（16）日下午行準備程序，檢辯雙方就「死者屍體照片」是否會讓國民法官造成衝擊看法不一；法官諭知檢辯擇日進行協商。
李男認罪，將不爭執被害人違規是否有過失
去年11月14日凌晨，李男與江姓少年等人在夜店狂歡，酒後李、江分駕兩車競速，行經行政院旁忠孝西路地下道時，李男煞車不及撞翻前車，導致王男死亡，檢方依酒駕致人於死等罪起訴李男，北院依法採「國民法官」方式審理，李男透過聲請「不行國民參與審判」來表達拒絕，不過日前已遭北院裁定駁回，因此此案仍將繼續用國民法官程序來審理。
下午開庭時，法官林鈺珍先詢問李佳修是否認罪，李男則在庭上坦承犯行，也主張自己符合自首的條件，請求以此酌減其刑。
根據媒體報導，案發當時李男情緒激動，和幾位朋友一度對警察大聲叫囂，警察還開槍才將多人制伏。
公訴檢察官認為，李男在案發警察到場時，是否有接受裁判的意思，此部分還需要進一步調查。聲請傳喚當天晚上負責處理此案的3名員警，包括當下第一時間壓制李男的林姓警員、負責調閱沿路監視器的張員、以及後來在醫院替李製作筆錄的鄭姓偵查佐。以釐清李男在第一時間是否有主動坦承犯罪，李男的辯護律師則同意傳喚。
目前這3位員警都還在忠孝西路派出所、中正一分局工作，也已經預先告知可能會請他們出庭作證，3個人也都可以配合。
另外今天檢方資料也顯示出，被撞死的被害人，當時有違規向左變換車道的狀況，但雙方已經同意，這並不是車禍發生的原因，也不希望讓國民法官認為在「檢討被害人」，因此並不列為本案的爭點。
死傷照片作為證據，會嚇到國民法官嗎？
另外今天檢辯雙方的另一個討論重點，則是是否要將死者的照片作為證據，到時候呈現給國民法官看。
檢察官表示，因為死者致命傷就是頭部遭撞擊，導致顱內出血所以死亡，因此到時候需要讓國民法官看死者頭部的照片，以及身體部分有受傷的照片；至於是否有過於血腥暴力的疑慮，檢察官強調，死者的大體完整，只選了9張照片都沒有大片出血或其他斷肢等畫面，也沒有直接使用法醫解剖相驗照片，對一般人比較容易感到害怕的眼睛部分也用方塊遮蔽，希望照片不要再做變色處理，真實呈現證據。
不過李男的辯護律師主張，這些死者的照片，依然太過於暴力血腥，對國民法官會產生一定程度的刺激，可能會對國民法官的心理狀態造成衝擊和負擔。另外不呈現頭部照片也是尊重死者，且避免侵犯死者的個人隱私權。認為提供4張照片即可，也可變色為黑白以及眼部遮蔽。
檢察官則指出，未來挑選國民法官前，事先會透過問卷告知且詢問意願，假如有民眾見到死傷照片，或是特別害怕血，會造成心裡影響，便會排除，由其他比較不怕的民眾擔任國民法官；至於被選任的國民法官，若有問題也可以聲請拒絕審理工作。
法官則表示，檢辯雙方需要擇日再針對此事進行協商。
今天開庭結束之後，現場也從北院112年度的「備選國民法官複選名冊」中的「備選國民法官」隨機抽選出本案所需200人的「候選國民法官」，分兩階段，將先通知100人詢問到庭意願，之後視狀況決定是否再通知另外100人。後續也會通知「候選國民法官」到法院參加選任程序（進行時間約數小時到半日，少數需要1日），再選出6名「國民法官」、1名至4名的「備位國民法官」來審理此案。
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核稿編輯：翁世航
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