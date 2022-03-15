俄羅斯轟炸馬里烏波爾醫院的象徵性照片，孕婦和她的孩子證實已經死亡
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超過2500名馬里烏波爾居民在俄羅斯襲擊中喪生，不過俄軍未能完全佔領馬里烏波爾，擴大在烏克蘭其他地方的進攻，週日（13日）襲擊了烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）郊外一座軍事訓練基地發動空襲，造成35人死亡，當地靠近北約成員國波蘭的邊界。
2022年3月9日，俄羅斯轟炸烏克蘭東南方城市馬里烏波爾（Mariupol）的一座婦幼醫院，這是俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動中最殘忍的時刻之一，《美聯社》當地的記者拍下了一張現場人員搶救的照片，臉色發白的孕婦躺在擔架上，腹部流著血，急救人員將她抬著經過廢墟，這張照片透過電視與網路在世界各地出現，呈現戰事中平民遭襲的恐怖。
不過本週六（12日），當地外科醫生向《美聯社》證實，這名孕婦和她的孩子已經過世。「我們對她進行30分鐘的心肺復甦術，但沒有用，都死了。」這名孕婦的骨盆被壓碎，臀部脫落，她的孩子通過剖腹出生但沒有生命跡象。
醫務人員說，當他們試圖挽救她的性命時，這位母親意識到她正在失去她的孩子，一度痛喊：「殺了我吧！」
這名孕婦的丈夫和父親後趕到醫院取走她的屍體，她並沒有葬在萬人塚中，但至今仍不清楚她的名字。
不幸中的大幸是，另一位孕婦Mariana Vishegirskaya在空襲後隔天，順利生下了一個女嬰。
《美聯社》形容，這些孕婦的苦難，是這座擁有43萬人口的城市中眾多苦難之一。烏克蘭總統顧問表示，超過2500名馬里烏波爾居民在俄羅斯襲擊中喪生。
不過在醫院被炸後，俄羅斯駐倫敦大使館在推特上發文，聲稱該空襲是假的，還稱現場照片中受傷的婦女是演員。但這則推文後來遭到推特刪除。
俄軍未能完全佔領馬里烏波爾，軍隊擴大在烏克蘭其他地方的進攻，對烏克蘭西部城市的攻擊也造成大批難民湧進波蘭，根據聯合國公布數據，截至週日（13日），波蘭已接受超過172萬名烏克蘭難民。
俄羅斯週日空襲了烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）郊外一座軍事訓練基地發動空襲，造成35人死亡，當地靠近北約成員國波蘭的邊界。
不過美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，俄羅斯對利維夫的襲擊，顯示俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對於沒能拿下包括基輔在內等主要城市的挫折，因此他正在擴大目標數量、猛烈襲擊，試圖在烏克蘭國各地造成破壞。
與此同時，俄羅斯與烏克蘭的談判也還看不到進展。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）週一（14日）在推特上表示，與俄羅斯的第4輪談判已暫停，將於明天繼續進行，次級工作小組有額外的工作要做，並要對一些個別的定義作澄清。
波多利雅科稍早在推特上發文指出，第4輪談判主題是促成和平、停火、立即撤軍與安全保證。他說儘管俄羅斯已經體認到他們的侵略行為站不住腳，但「他們還是有種錯覺，認為這19天以暴力手段對付烏克蘭平靜的城市是一種對的策略。」
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新聞來源
- Pregnant Woman, baby dies after Russian Bombing in Mariupol（The Associated Press）
- Dozens killed as Russian forces strike targets in western Ukraine（CNN）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範