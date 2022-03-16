從「八千湘女上天山」到「八孩媽」，中共就是帶頭拐騙婦女的始作俑者

文：黃澎孝

3月8日是婦女節，中國國家主席習近平照例又問候了全中國包括台港澳「女同胞」一遍。但是，很多關心徐州「八孩媽」案情的人，忍不住要問中國共產黨：你們十萬八千里外的新疆「維穩」管控都能做到滴水不漏，怎麼這個轟動海內外的婦女拐騙「孽待」案，就查不清楚，說不明白了呢？

當「徐州八孩媽」駭人聽聞的事情被揭露後，一石激起千層浪，中國網路上再度炸開了婦女被拐騙、販賣當「生育機器」的案子層出不窮的層層黑幕。若非中共漠視、縱容，號稱世界第二強國的中國，怎麼會有這麼多婦女慘遭類似「徐州八孩媽」的悲劇呢？

七、八年前，我曾周遊新疆南北長達三個多月。在北疆的石河子「新疆生產建設兵團博物館」我發現了一樁可列入世界金氏紀錄的最大規模的婦女拐騙案：「八千湘女上天山」。

中共建政後，曾任中國國家副主席的王震主政新疆，他把入疆共軍和原國軍陶峙岳部約10萬人混編，成立了半軍半農的「生產建設兵團」，在新疆從事「屯墾」。

新疆本是維吾爾人的家園，王震的生產建設兵團，想要久踞這片廣大的土地，除了得要解決糧食問題外，還得想辦法讓這些以漢人為主體的軍人，在新疆安家落戶。這就產生了「没有老婆安不了心 ，没有兒子扎不下根」的矛盾。以及「10萬光棍要老婆」的需求。

事實上，自從清光緒三年，湖南的左宗棠「平定」新疆後，湖南人對新疆就有了比較深刻的印象。恰巧，王震也是湖南人，因此，他就給當時的湖南省委第一書記黃克誠去信，請他幫忙在湖南招募「女知青」入疆戌邊，好解決「生產建設兵團」光棍們的婚姻問題。於是，史上最大規模的婦女拐騙案，就在中共的宣傳組織下展開了⋯⋯。

我一向愛買書，花點錢蹭文藝氣息唄。所以，在新疆也買了不少書，其中一本書名就叫《八千湘女上天山 》，作者盧一萍，是一位在新疆生產建設兵團工作的「軍中作家」。還有一本書名是《西部女人情事 —- 赴新疆女兵人生命運故事》（口述實錄）。

這兩本書的作者，雖然不免受限於中共「報喜不報憂」的文藝原則，但是，仍不經意地暴露出當年中共拐誘湘女入疆的種種手段。

譬如，有一位名叫柳秀枝，湖南安化的女知青，因為他父親去了台灣，又是地主階級出身，共產黨就用周恩來的話「出身無法選擇，出路靠自己爭取」，騙她去新疆戌邊三年，就可回湖南入黨提幹。沒想到一到新疆就被「組織」分配，嫁給了一個「老八路」，從此在新疆待了一輩子。

還有一位女知青，在湖南聽說新疆在俄國人建設下很先進，「樓上樓下，電燈、電話」。結果，到了新疆住的是「土窩子」，「組織」給她分配了個大她將近20歲的老紅軍，20年後，家裡才點上了電燈⋯⋯。

由於騙很大，引起了湖南人很強烈的反彈，所以，最後，只在湖南騙到了將近8000女知青，就騙不下去了。所以才會有所謂「八千湘女上天山」的說法。

同樣的拐騙手法，中共又在山東、江蘇一帶，先後騙了不少女知青，到新疆去當「婚育機器」。少女的夢想和女人的一生，就這樣葬送在遙遠的新疆。有很多女知青，一直到3、40年後，才能回鄉探親⋯⋯。

其實，在共產黨的唯物主義影響下，連人性都被「物化」了，女性當然不能倖免。

在後來中共推行的「一胎化」生育政策中，更有難以數計的女性，被迫人工流產、絕育，成為所謂「政策」的最大受害者。更慘的是，一些鄉下地方，剛出生的女嬰，在「重男輕女」的觀念下，被棄養甚至於溺殺。造成了農村人口男女比例失衡的嚴重現象。

男女比例失衡的結果，就造成了中國一些鄉下地方，光棍太多娶不上老婆的問題。中共官方又拿不出解決的辦法，所以才會造成地方幹部對於婦女拐賣問題，睜隻眼閉一隻眼的消極放任態度。

更何況，中國「解放」後，拐騙婦女、組織強迫分配婚姻，都是共產黨帶頭搞出來的。因此，「徐州八孩媽」與「八千湘女上天山」，去「解決」新疆光棍要老婆的問題，就本質上來看，又有何不同呢？這也難怪中共的地方幹部，對於很多拐賣婚姻放任不管的根源所在吧。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航