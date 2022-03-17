你所擁有的「職場購買力」，是只能「銀貨兩訖」還是包含「加值服務」？

文：公關人生相談室

記得小時候常會跟著外婆到外婆家裡附近的菜市場買菜。那種吵鬧聲不絕於耳與各種青菜、蔬果、魚貨、肉品混雜著酷暑的複雜氣味，加上腳下摻雜著魚肉血水、洗滌用水和菜渣總是濕黏的觸感，只要一回憶起畫面和氣味似乎馬上就會一起湧上。

而也是在菜市場，我得以見到所有餐桌上食物的本來樣貌，無論是被剖開成一半懸吊在攤位上的豬、鱗片還反射著光芒的魚還是待宰的雞；菜市場彷彿是充滿生命力的展示間，無論是攤位上擺著的生鮮還是擺攤的人們，總是聽得到話家常跟討價還價的對話。

每一次的交易，都像是一次次的談判，端看攤位兩端的店主和顧客的互動，決定了手上商品最終的售價以及是否有買菜送蔥的加值服務。而上菜市場買菜的顧客，也往往會因為老闆多推銷了幾樣東西，看在老闆的面子上，最後離開時手上也多了原本沒打算買的東西。

後來年紀大了，改到超市去買東西。在開著冷氣播放著音樂明亮的空間裡，貨架上整齊擺放著處理過的魚、雞、蔬果等，不但每個商品都被切過、包裝過、用保鮮膜封起來還標上了保存期限和價錢，只要推著推車逛一圈，就可以買齊所有需要的東西。

在超市消費過程中，買家不需要跟賣家有任何對話，只要推著車子到結帳櫃檯，全部商品刷過條碼，甚至是用自助結帳就可以完成交易。也因為超市商品都有清楚標價，消費多少錢也都是可預期的結果，因此快速、不需溝通、銀貨兩訖似乎成為超市最大的賣點。

回到職場上，有許多上班族，其實也是抱著去超市買東西的銀貨兩訖心態去工作，只是角色互換，自己成為了服務和商品的提供者，將自己的時間和專業標上價格賣給職場和雇主。然而，我們卻往往忘記，表面上看起來像是每個商品都有標價的職場（每位工作者每月領到的薪水），背後其實是用菜市場的規則在運作，這怎麼說呢？

每一個聘請員工來工作的老闆或企業，所購買的除了員工既有的技能以及過往的經驗外，更看重的是員工在職位上所能發揮的影響力，包括工作執行力、目標完成力、人際協調力與風險管控能力等。

Photo Credit: 中央社

而每個我們手上的專案，就像是在菜市場每次交易一樣，從開始接觸、選擇商品、商討交易、進行交易到順利完成交易，中間有太多變因需要考量。無論是主管的期待、客戶的期待、廠商的執行與交付能力甚至是自己內部團隊的協調能力，都是決定專案是否能如實、如質且如期完成的必要條件。

職場的購買力，就好像有人總是能去菜市場用最實惠的價格買到最新鮮的蔬果，或是老闆特別幫忙留的限量商品，而有些人就只能在菜市場獲得在超市銀貨兩訖的待遇。

我們曾經看過太多自己丟失職場購買力案例，當工作者只把自己當作銀貨兩訖的商品，在工作上所表現出來的是「我只做老闆交辦的事」，以及任何沒處理過或主管沒發落的事情就是「不關我的事」。

於是，任何有挑戰、沒有前例甚至有些風險的任務，都不落在這些工作者的工作項目裡，也更別談拓展舒適圈或影響力範圍的可能性了。長此以往，有可能自己就像是一個超市貨架上的民生用品，有許多替代品牌可替換，而商品價格只會因為通貨膨脹而稍調漲，不太會被消費者指名，消費者只想買更便宜的，更別談經營品牌死忠粉絲了。

職場上也有另一種人，把每次交易都當是菜市場銷售學在執行，除了既有的技能和經驗外，更透過長期的工作績效營造出信任感，也透過理解其他利害關係人的工作內容與需求，降低每一次跨部門或對外溝通的摩擦力，抱持著沒有人在交易是輸家的態度，讓自己身為每場交易的主控者。

這些高職場購買力職場人也透過不斷地交換技能、經驗甚至是影響力，讓自己成為交易市場上的熟面孔，透過持續超乎期望的表現（加值服務），換取獲得來自其他關係人給予超乎期望與標價的待遇，無論是升職或是領導更大規模的專案或團隊。

下一次，當你從自己的口袋裡掏出錢跟其他人買東西時，不妨也思考一下，自己所擁有的職場購買力，對他人來說，是只能銀貨兩訖的商品，還是加值服務呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航