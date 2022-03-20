從蔡焜霖到珂拉琪、從民謠與重金屬，不同世代如何用音樂詮釋白色恐怖

寫信、開槍。略知白色恐怖時代的人不免聯想到國家暴力下的政治犯被逮捕後，寫給家人的信多被檢查被攔截，變成《無法送達的遺書》，最後或長期監禁，或槍斃埋骨於六張犁亂葬崗的過往。

朝陽科大視傳系107級學生也因為香港抗中事件發生，感受到國家與人民之間權力失衡的狀態，徵得珂拉琪同意拍了一個白色恐怖為背景的MV，在其中用雨傘的意象與香港運動做呼應（註2）。

主張台語文復振的族群聽到珂拉琪使用台語文創作與新潮的音樂模式演唱，受到鼓舞；金屬樂迷開心類型音樂進一步發展。意象、語言、唱腔的交疊使用，讓每一種聽者都在曲子中找到共鳴之處。

被喚醒的語言與記憶

雖然喚醒了台灣社會聽者對於國家暴力的記憶，但珂拉琪明確表達自己是在做「私書寫」。兩人在訪談中不時提到「阿嬤」對彼此的影響，有趣的是，使兩人結緣的「天下第一閃靈改造大會」，閃靈樂團主唱林昶佐也曾在訪談中提過相似的經驗：

夏子（珂拉琪主唱）：「像〈MALIYANG〉，是在我阿嬤葬禮之後坐車路上寫的。我沒有在想我要用族語還是日語，是我阿嬤本來就用日語和族語加上很破的中文和我溝通，我只是用我和阿嬤交談的方式寫歌。剛好有人有相同的經驗，他就會覺得他看到台灣真實的樣子。」 （註3）

家權（珂拉琪吉他手）：「學習台語的過程其實感覺很親近，就像我在寫這些歌時，腦中都是阿嬤的聲音。這本來就是我們想做的事情，你不懂就要去學，與其說是學，不如說是把它撿回來。」 （註4）

林昶佐：「我一九七六年生的嘛，跟阿嬤講話都講台語，到了國小一年級，去學校講台語要罰錢。我一歲到七歲都跟阿嬤講台語，⋯⋯像我阿嬤從小跟我講日治時期躲防空洞的故事⋯⋯ 。」（註5）

阿嬤影響了他們對於母語的使用、台灣歷史的認知，尤其是林昶佐，因為感受到學校所學不切合真實，感覺自己被國家欺騙、人生被國家偷走！在音樂創作上選擇了「黑金屬搖滾」。

那是斯堪地那維亞原住民族用來反基督教與外來文化的音樂（註6），嘶吼的唱腔結合台灣的文史、樂曲中加入女高聲、二胡、東方五音的旋律，發展出被稱為「交響黑金屬」的全球在地化新風格。

林昶佐當選立委後的第一張專輯《政治》中，總結近年的從政體驗之外，也在〈烏牛欄大護法〉完成了他的非虛構寫作（創作），以乩童潘正源的輪迴轉世敘述台灣遭受的苦難歷史 （註7）。

這首歌前四句先點出主角「今日時機已來 時代輪迴流轉」再度輪迴，在阿修羅及玄武、朱雀、白虎、青龍等神獸的加持下想要扭轉乾坤：