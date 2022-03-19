1913年台灣史上最大山難（上）：將近300人的合歡山探險隊，只有57人平安無事

文：藍色羊駝

1913年3月22日上午，埔里社，一則來自櫻峰分遣所的電報，打破了埔里社支廳治所的日常。電報員接獲消息後，緊張地跑過支廳治所內的廣場與長廊，趕忙將這消息告訴當時的埔里社支廳長——依田盛男（福島）警部。依田大吃一驚，確認電報的內容，又通知相關單位消息，並緊急招募人手與物資，整個埔里社支廳瞬間忙碌起來。

合歡山探險隊出事了。那可是人數將近300人的龐大探險隊啊。裡面有60人是他的同僚，而隊伍中有一半以上的人，可都是他安排進去的。依田支廳長仰頭看向合歡山方向。平日晴朗時，可看見到的層層山巒及那白雪靄靄、閃閃發光的美麗山峰，此時已被灰重的烏雲遮住、籠罩。他的雙眉緊鎖，內心的不安止不住地膨脹。 拜託，不要像八甲田山事件那樣。

「我們必須以最快速度前往櫻峰。」依田支廳長宣布，準備好簡單的物資後，率領數十名巡查以及隘勇，中午即動身前往櫻峰分遣所，與臨時召集來的100多名原住民集合，投身進入台灣史上最大山難的救援行動。

為什麼會出事？野呂技師不是經驗豐富嗎？探險隊的傷亡狀況如何？有受到太魯閣蕃（タロコ蕃）的攻擊嗎？帶著滿腹疑問與擔憂，依田抵達櫻峰分遣所。

殘存的探險隊

依田支廳長抵達櫻峰時，已經是22日晚上，櫻峰分遣所內只有野呂寧技師（東京）以及幾位探險隊幹部、幾位他派來的警備人員。正在交代雜項的野呂技師，也是這次探險隊領隊，前來向依田說明：「櫻峰分遣所住不下全部人員，其他人都已經分散到附近的分遣所了。」

依田環視周圍，探險隊員正幾個人裹著一條毛毯，擠在一起勉強取暖，但分遣所內有溫暖的火堆，食物也還算充足，暫時看起來沒有性命之憂，稍微放心些：「那失蹤的人有多少呢？」 野呂稍微沉默後回答：「平安無事的有57人。」 依田一驚，瞬間醒悟這次探險傷亡程度有多嚴重。 「探險隊原本不是有280人左右嗎？其他人呢？」

「一部分凍死，一部分失蹤。」 野呂看著依田震驚的表情，嘆了一口氣道：「既然你們明天才能進行搜救，我先跟你說明這幾天發生的事情。」 依田點頭，跟隨行的部屬交代事項後，回到分遣所內找野呂，聽他娓娓道來。

我們這次的探險任務，是要繪製地圖，蒐集太魯閣蕃的情報，並且基於過往經驗，這次等測候所告訴我們會是好天氣後，我們才出發，且為了防範被蕃人攻擊，這次帶了很多人上山……

五年理蕃計畫

台灣總督府為了將台灣全島納入控制範圍，推出一系列理蕃政策，並以「隘勇線推進」與「五年理蕃計畫」，正式將台灣內山大多原住民領域納入行政管轄範圍中。 隘勇線的構想，是源於台灣所遺留的清代隘勇制度，但在理蕃的目標上，卻更加凶狠、有效。

1875年台灣開山，原本涵蓋內山外圍的番界禁墾令解除，漢人開始可以合法進入內山開墾，為了自保，漢人會在開墾地附近設立隘寮，聘僱隘勇（隘丁）防守。

日治初期，台灣總督府讓各地設隘寮保持自行防禦的狀態。直至1902年的「南庄事件」（發生於新竹廳南庄支廳南庄區南庄的抗日事件）後，總督府理蕃態度轉為積極，將隘勇納入警察本署管理，並透過推進隘勇線，包圍尚未在日本行政控制下的原住民領域，阻絕部落對外的生活物資交易管道，逼迫原住民投降。

所謂的隘勇線，是由道路與防禦工程所組合而成的警備線：

警備單位規模由小到大，分別為：隘寮、分遣所、監督所。 警備人員有：警部、警部補、巡查、巡查補、隘勇。 在官方規定中，隘勇線線幅約18公尺寬，可視地形而有所增減。 隘勇線上另有隘路，主要用於巡邏使用，路幅約90〜120公分寬。 另設置通電鐵絲網、地雷、木柵等防禦工程，用以包圍與禁止原住民越過隘勇線。

雖隘勇線推進，使台灣總督府的勢力逐漸滲入台灣內山，但還是有許多部落群有能力反抗總督府滲入。於是1910年，在新任台灣總督佐久間左馬太的力推下，位於東京的日本國會通過「五年理蕃計畫」，編列經費1630萬圓，確定以武力鎮壓的手段強迫未歸順的原住民投降，並將武力討伐的焦點，對準頑強抵抗的「北蕃」（泰雅族）與「太魯閣蕃」。

為了有效討伐，並規劃隘勇線及後續的理蕃道路，總督府多次派遣地圖測繪技師隨同警察、隘勇，進入內山進行調查，以了解地形與部落分布狀況。1911年12月，總督府派遣測繪技手財津久平（大分）前往奇萊主山與合歡山方面調查，觀測太魯閣山地地形，卻在抵達鞍部時遭到太魯閣蕃襲擊而失敗。

於是，1913年太魯閣調查計畫捲土重來。

Photo Credit: 藍色羊駝 合歡山大山難之相關地點示意圖，筆者使用「我的地圖（Google map系統）」繪製

合歡山探險隊，出發

野呂寧是一位曾測量新高山（玉山）、鹿場大山等眾多台灣高山的重要測繪技師，且早在1910年就曾帶隊前往合歡山探險。

1910年2月由蕃務本署下達命令，野呂寧於2月27日在埔里社與財津技手、殖產局的森囑託、花蓮港廳的本田警部、南投廳埔里社支廳長依田警部，以及其下2名警部、2名警部補、10名巡查、7名巡查補，隘勇20人、苦力人夫10多人，共50多人的探險隊，經由霧社與隘勇線，抵達櫻峰分遣所。

卻因天氣不好，直至3月2日大晴天才出發前往合歡山，並在下午2點30分抵達合歡山南峰，見山頂平坦廣闊，又有一低窪處聚起積水，恰巧此時變天，探險隊於是在此紮營。然而，隨著風勢漸增，探險隊回過神時，帶路的蕃人已經逃離，僅一人留下，探險隊只好憑著指南針以及山頂的凹地，勉強在風雨中熬過這一夜。

在這次探險經驗中，野呂技師測得合歡山南峰夜晚最低溫度僅攝氏負2度，且狂風中還摻雜了冰雹、雨與雪；這段時間，周邊警戒隊也發現有「凶蕃」在附近徘徊，調查計畫於是中止，一眾折返。

但為了能夠征服太魯閣蕃，取得更多關於太魯閣蕃活動範圍的情報，合歡山的調查計畫在1913年重起爐灶，這次由山區探勘經驗豐富的蕃務本屬野呂寧技師帶領，成員包含了相澤作藏警部（新瀉），及齋藤、財津、中島三名技手。3月10日，野呂技師前往台灣神社參拜，祈禱本次探險順利，準備開始這趟合歡山大探險。