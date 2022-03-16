「子彈筆記術」手把手教學：從此擺脫惱人拖延症，重新掌握人生主導權
我們想讓你知道的是
隨著現代人的生活步調愈來愈快，每天要做的事情也變得跟山一樣多。很多人會選擇將待辦事項記錄在手機中，然而記錄到後面常常自己搞混亂而分不清楚每樣待辦事項的輕重緩急，導致效率嚴重下滑。遇到這樣的狀況該如何解決是好呢？今天介紹的「子彈筆記術」（Bullet Journal）就是要告訴你能有效管理時間的關鍵秘辛。
什麼是子彈筆記？
子彈筆記術是奧地利設計師Ryder Carroll所發明的。從小缺乏注意力的他，無法管理自己的想法、計畫，因而累積了大量的待完成任務沒有實行。為了有效解決這個問題，他開始把所有的想法和任務，寫在自己的筆記本裡共同管理。而這本筆記使用的黑點符號因為與子彈相當類似，所以他將其命名為「子彈筆記」。
這套子彈筆記術在推出後迅速走紅，獲得社會大眾的高度肯定。許多時常感到工作混亂的人，都在子彈筆記術系統性的引導下，成功將生活中瑣碎的大小事，轉化為一紙簡潔的待辦清單。
此外，子彈筆記術強調「手寫」作為其筆記法主要特色，人們在整理統整事項時不會再被電子產品干擾，而是透過「書寫」的過程重新整理思緒、放慢思考步調，好讓自己能夠有系統地彙整待辦事項並付諸實行。
為了呼應廣大粉絲的支持，Ryder也在2018年出版了《子彈思考整理術》（The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future）一書，分享他所造的子彈筆記背後的操作方法和思路，並成立自己的YouTube頻道，親自傳授製作「子彈筆記」的要點。
這部影片是關於「子彈筆記術」的介紹。
從影片中學習子彈筆記相關單字：
Keep track of 記錄
Keep track of是由keep（保持）和track（追蹤）所組成的片語，表示子彈筆記術是用來「記錄」目標與任務，幫助人們隨時掌握計畫、提高生產力。
Spread / double-spread 跨頁
不知道你有沒有注意到，子彈筆記的核心模組很少使用頁面（page）當作單位，而是以跨頁（spread）來計算，也就是打開筆記本時會一起出現的兩個頁面。
Bird’s eye view 縱覽
Bird’s eye view比較常見的解釋是「俯視；鳥瞰」，不過在子彈筆記中這個片語是指「縱覽；概觀」的意思，強調月份和每日規劃表裡待辦事項的總整理，閱讀起來一目了然。
Migration 搬移
子彈筆記中的搬移有兩種類型，第一種是將未完成但短期內計畫要花時間完成的任務，延後到下個月或幾天後執行；第二種則是移動任務到未來日誌，代表至少要幾個月後才會執行。
Collection 收藏
子彈筆記一般除了按照固定格式編輯外，也可以建立「收藏」來組織相互連結的任務與筆記，像是追劇清單、待讀書單、專案紀錄等。只要符合自己的興趣和生活規劃，就可以列入收藏。
怎麼製作子彈筆記？
看完這部影片，想必你對子彈筆記術已經有初步認識了吧！還沒完全看懂的人也別擔心，接下來VoiceTube特別彙整出製作子彈筆記的四大步驟，讓大家在正式下筆時都能輕鬆上手，順利成為時間管理大師！
步驟一：編列目錄（Index）
在製作子彈筆記時，首先會在第一個空白跨頁編列「目錄」，並為筆記本編列頁碼，方便之後需要時查找內容。由於目錄只是單純呈現索引項目，因此建議大家可以盡可能簡化標示，而未來如果新增任何內容，也要記得回頭標註，才不會之後在整理時搞混。
步驟二：建立未來日誌（Future Log）
「未來日誌」主要用於提前規劃行程或安排重要事件，其撰寫的格式相當多元，可以依據自己的偏好進行選擇。最簡單的方法就是將跨頁切割成6個月份，並在空格裡精簡地寫下當月預計完成的任務，以便隨時掌握未來半年的目標與計畫。
步驟三：設定月份規劃表（Monthly Log）
完成未來日誌後，就可以翻到下一頁，開始設定「月份規劃表」來追蹤當月任務。人們會在左半邊的日曆頁上列出該月份的所有日期，再進行當月任務的排程規劃；而右半邊的任務頁則是要填入本月預計完成和上月未完的事項，並在每件事前面畫上一個簡單的點，這樣這份月份規劃表就算正式完成了。
步驟四：使用符號寫出每日規劃表（Daily Log）
既然有月份規劃表，那當然也有每日規劃表囉！但是跟月份規劃表不同的是，製作每日規劃表會使用「快速記錄」（rapid logging）這項特殊技巧。快速記錄的意思即是以符號來區分任務的重要程度，像是空心圓圈代表的是活動，破折號象徵筆記等。
若是任務具有高度重要性、需要優先執行，則會在前方標上星號，也就是所謂的重要記號（signifier）。
以下也提供子彈筆記常見的8種符號讓大家參考：
- 「．」黑點：一般任務
- 「。」空心圓圈：活動
- 「 – 」破折號：筆記
- 「＊」星星：需優先處理的任務
- 「@」眼睛：需要追蹤和研究後續發展
- 「！」驚嘆號：靈感與啟發
- 「 × 」叉號：已經完成的任務，通常會標記在後方
- 「＞」向右箭頭：已經遷移的事項
看完今天VoiceTube對「子彈筆記術」的詳盡介紹，想要有效管理時間的你，是不是已經迫不及待想展開行動了呢？現在就手刀購入筆記本，開始製作屬於自己的子彈筆記，早日脫離這種到處忙卻沒成效的困境，重新掌握自己人生的主導權吧。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
延伸閱讀
- 「求好運」的英文怎麼說？ 除了美輪明宏桌布，世界各國還有哪些開運妙方？
- Podcast相關詞彙介紹：Broadcast、Unicast、Multicast有什麼不同？
- 世界各國最盛大的特殊節慶大集合，除了華人過年你還知道哪些？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航