「子彈筆記術」手把手教學：從此擺脫惱人拖延症，重新掌握人生主導權

什麼是子彈筆記?

子彈筆記術是奧地利設計師Ryder Carroll所發明的。從小缺乏注意力的他,無法管理自己的想法、計畫,因而累積了大量的待完成任務沒有實行。為了有效解決這個問題,他開始把所有的想法和任務,寫在自己的筆記本裡共同管理。而這本筆記使用的黑點符號因為與子彈相當類似,所以他將其命名為「子彈筆記」。

這套子彈筆記術在推出後迅速走紅,獲得社會大眾的高度肯定。許多時常感到工作混亂的人,都在子彈筆記術系統性的引導下,成功將生活中瑣碎的大小事,轉化為一紙簡潔的待辦清單。

此外,子彈筆記術強調「手寫」作為其筆記法主要特色,人們在整理統整事項時不會再被電子產品干擾,而是透過「書寫」的過程重新整理思緒、放慢思考步調,好讓自己能夠有系統地彙整待辦事項並付諸實行。

為了呼應廣大粉絲的支持,Ryder也在2018年出版了《子彈思考整理術》(The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future)一書,分享他所造的子彈筆記背後的操作方法和思路,並成立自己的YouTube頻道,親自傳授製作「子彈筆記」的要點。

這部影片是關於「子彈筆記術」的介紹。

從影片中學習子彈筆記相關單字:

Keep track of 記錄

Keep track of是由keep(保持)和track(追蹤)所組成的片語,表示子彈筆記術是用來「記錄」目標與任務,幫助人們隨時掌握計畫、提高生產力。

Spread / double-spread 跨頁

不知道你有沒有注意到,子彈筆記的核心模組很少使用頁面(page)當作單位,而是以跨頁(spread)來計算,也就是打開筆記本時會一起出現的兩個頁面。

Bird’s eye view 縱覽

Bird’s eye view比較常見的解釋是「俯視;鳥瞰」,不過在子彈筆記中這個片語是指「縱覽;概觀」的意思,強調月份和每日規劃表裡待辦事項的總整理,閱讀起來一目了然。

Migration 搬移

子彈筆記中的搬移有兩種類型,第一種是將未完成但短期內計畫要花時間完成的任務,延後到下個月或幾天後執行;第二種則是移動任務到未來日誌,代表至少要幾個月後才會執行。

Collection 收藏

子彈筆記一般除了按照固定格式編輯外,也可以建立「收藏」來組織相互連結的任務與筆記,像是追劇清單、待讀書單、專案紀錄等。只要符合自己的興趣和生活規劃,就可以列入收藏。

怎麼製作子彈筆記?

看完這部影片,想必你對子彈筆記術已經有初步認識了吧!還沒完全看懂的人也別擔心,接下來VoiceTube特別彙整出製作子彈筆記的四大步驟,讓大家在正式下筆時都能輕鬆上手,順利成為時間管理大師!

步驟一:編列目錄(Index)

在製作子彈筆記時,首先會在第一個空白跨頁編列「目錄」,並為筆記本編列頁碼,方便之後需要時查找內容。由於目錄只是單純呈現索引項目,因此建議大家可以盡可能簡化標示,而未來如果新增任何內容,也要記得回頭標註,才不會之後在整理時搞混。

步驟二:建立未來日誌(Future Log)

「未來日誌」主要用於提前規劃行程或安排重要事件,其撰寫的格式相當多元,可以依據自己的偏好進行選擇。最簡單的方法就是將跨頁切割成6個月份,並在空格裡精簡地寫下當月預計完成的任務,以便隨時掌握未來半年的目標與計畫。

步驟三:設定月份規劃表(Monthly Log)

完成未來日誌後,就可以翻到下一頁,開始設定「月份規劃表」來追蹤當月任務。人們會在左半邊的日曆頁上列出該月份的所有日期,再進行當月任務的排程規劃;而右半邊的任務頁則是要填入本月預計完成和上月未完的事項,並在每件事前面畫上一個簡單的點,這樣這份月份規劃表就算正式完成了。

步驟四:使用符號寫出每日規劃表(Daily Log)

既然有月份規劃表,那當然也有每日規劃表囉!但是跟月份規劃表不同的是,製作每日規劃表會使用「快速記錄」(rapid logging)這項特殊技巧。快速記錄的意思即是以符號來區分任務的重要程度,像是空心圓圈代表的是活動,破折號象徵筆記等。

若是任務具有高度重要性、需要優先執行,則會在前方標上星號,也就是所謂的重要記號(signifier)。

以下也提供子彈筆記常見的8種符號讓大家參考:

「.」黑點:一般任務

「。」空心圓圈:活動

「 – 」破折號:筆記

「*」星星:需優先處理的任務

「@」眼睛:需要追蹤和研究後續發展

「!」驚嘆號:靈感與啟發

「 × 」叉號:已經完成的任務,通常會標記在後方

「>」向右箭頭:已經遷移的事項

看完今天VoiceTube對「子彈筆記術」的詳盡介紹,想要有效管理時間的你,是不是已經迫不及待想展開行動了呢?現在就手刀購入筆記本,開始製作屬於自己的子彈筆記,早日脫離這種到處忙卻沒成效的困境,重新掌握自己人生的主導權吧。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

