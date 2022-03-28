婦科名醫劉偉民《先行者》：在腹腔鏡技術上，我應當可歸在醫學裡的武當派、醫界的張三丰

文：劉偉民

喜歡金庸小說的人，都會知道張三丰的武藝絕倫，而他創立的武當派，不論是太極拳、太極劍，都是難以攻破的招式。曾有醫師把我喻為張三丰，以此表示肯定，若就膽識與創新來看，似乎確有那麼些許相似之處。

我勇於嘗試、發展各種技術，而這一切要從腹腔鏡手術說起。

用2D想像來操作3D實物

自從一九八九年，世界上第一個利用腹腔鏡切除子宮的手術被報導後，全球婦科手術領域受到極大震撼，婦科醫師無不積極想把這種嶄新的手術技巧學起來，深怕慢了一步就會遭到淘汰。一九九二年我去美國進修，那時腹腔鏡手術正熱烈起步中。嚴格說，我在美國沒有真正實際操作過，但很清楚知道這是未來的主流，因此返台後，便開始大力發展腹腔鏡手術。

但整個環境無前例可循，得不斷靠自己摸索，回國後，我幾乎完全投入工作，不少朋友還覺得我變了，因為去美國之前，我常常會跟他們一起出去吃吃喝喝，但從美國進修回來以後，原本熱中社交活動的我，突然變得安靜下來。因為腹腔鏡手術深深挑起我骨子裡「好，還要更好」的基因，就像張三丰被楊過指點一下，就更加發揮其才，武功邁向更深厚的境界。

那時北榮還是以傳統剖腹手術為主，因此當我開始做腹腔鏡手術，甚至用來治療癌症，就當時而言，是項很大的突破。當下我雖然沒想那麼多，但事後回顧，才看見自己著實具備不怕挑戰的性格，因而能夠不斷精益求精、尋求更高技術突破。

教學時，我把腹腔鏡手術形容為「利用二度空間想像來操作三度空間體」。簡單來說，傳統手術是將腹部剖開，在器官上直接動刀，眼睛可以直接看到手術的部位；而腹腔鏡手術，要先在腹部打幾個洞，然後將套管分別插入，醫師在操作時，不再是看病人的手術部位，而是必須用眼睛盯著電視螢幕監看，將手術器材伸入套管，尋找正確位置進行手術。這就是我所謂「利用二度空間的想像，來操作三度空間實物」的意涵。

腹腔鏡手術和傳統手術相比，有非常多優點，包括傷口小、出血量少、復原迅速、住院天數少、術後疼痛較輕等，所以很多醫師都躍躍欲試；然而，腹腔鏡手術技巧的複雜程度，要把三度空間轉為二維平面，也讓當時一票資深醫師打退堂鼓。

然而，腹腔鏡手術也有缺點—對醫生來說，手術工作並不符合人體力學。醫生在手術過程中需要全程站立、兩手懸空，一手拿鑷子、一手拿長柄手術刀，還有一隻腳必須踩踏板，長期下來，等於靠單腳站立，時間一久，就會非常疲憊；助手則要幫忙調整鏡頭，讓醫生能夠看著螢幕精準操作，如果助手不夠靈活、經驗不夠，醫生還要開口下指令或是自己動手調整，這些都是干擾手術進行的障礙與限制。

因此，對於很多醫生來說，傳統手術做得很好的，就不會有太大的意願轉換到腹腔鏡手術上。我最常聽到堅持傳統手術的醫生說，把傷口開得越大，眼睛就可以看得越清楚。乍聽之下好像滿合理的，但其實並不是如此，換個方式說，萬一病人的腫瘤有二、三十公分大，就要開一個這麼大的洞，直接往腹腔裡看？癌症病人難道不在乎在身上開一個這麼大的洞？就算可以這樣做，醫生真的保證看得清楚？臉跟眼睛要貼得多近？醫生靠得再近，洞開得再大，都有一定的距離，醫生的眼睛中就不可能放進你的身體裡。

前面的章節提到先行者不需要框架。年輕時，我的個性就引導我嘗試任何新的事物，不需要等待老師出現，或者特地拜師學藝，只要憑著直覺與努力，都可以有所突破。剛開始做腹腔鏡手術時，我沒有跟著哪位醫生學習，幾乎是無師自通。

這並不是我天生就具備的能力，而是我從下鄉服務開始累積大量的手術經驗，在人體結構、手術概念打下深厚根基，因此，當腹腔鏡手術要以2D視覺來運作3D人體時，我依然可以轉換傳統手術的思維，不會把這些新的技術視為障礙，所以用自己想要的方式操作儀器真的不難，而對於新進醫生或者醫學系的學生來說，我會鼓勵大家盡可能多操作，唯有透過扎實操作才能累積經驗，這才是你真正的資料庫。

不過，我也想到自己另一個可能是缺點的特質：我似乎有聽覺上的學習障礙。從小上課時，我就很少仰賴老師在課堂上講課而學習知識，因此很少照老師的話做些什麼，都是憑著自己的感覺翻書，覺得有興趣、吸引我的才會去深入探討，當然也因此走了不少冤枉路。這種學習障礙延續到踏入醫學院時，我也很難跟著老師學習技術與複製他們的經驗，即便他們都是圈內公認的醫術佼佼者，我就是很難成為「聽話」的學生。

當時台灣少有人可以指導腹腔鏡手術，早期長庚醫院算是發展得相對早，也比較好，想要學習此技術的人，如果不出國，就會到長庚跟刀；如果跑去國外學，因為語言障礙，多半會找台灣籍醫生取經。曾經有一位台灣醫生在美國把腹腔鏡手術做得非常出色，也吸引了幾乎所有越洋取經的台灣醫生追隨他。雖然彼此不認識，但他後來應該聽過我的名字，因此他回台灣後，在醫學會議上見到我時就說：「台灣所有做腹腔鏡手術的醫師幾乎都是我的學生，只有你不是。」聽他這麼一說，我立刻回應他：「但您是我的role model（榜樣）。」儘管我沒有向他學習，但畢竟是前輩，我不會因為自學而恃才傲物。

需要決心的新技術

金庸小說裡的張三丰，所有招式幾乎都是無師自通。在腹腔鏡的技術上，我應當可歸在醫學裡的武當派、醫界的張三丰。我很清楚自己有複製與中規中矩的學習困難，因而盡可能拋掉框架、歸零，不讓自己受限，每一次進行全新的學習時，完全讓直覺與經驗引領我向前邁進。當時研究腹腔鏡手術時，我簡單看過儀器的操作手冊指引，並實際在機器上練習，不斷思考，就這樣摸索出自己的一套方式，在臨床上不斷運用，純熟不已。