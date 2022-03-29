GaryVee《情商致勝》：執著於過去無異於跳進泥淖，我會抓起「感恩水管」把自己沖乾淨

文：蓋瑞．范納洽（Gary Vaynerchuk）

情商致勝：〈情商槓桿1：感恩〉

感恩是指懂得感激，樂於表示感謝並回報善意。

如果有一份名單，依據整體成功和幸福來對地球上每個人進行排名（從第一名到第七十七億名），你認為你會排在哪裡？

在這裡寫下你的答案：我是七十七億人當中的第_______名。

寫下你的數字了嗎？好極了。

根據世界衛生組織的統計資料顯示，全球有七億八千五百萬人缺乏基本的飲用水服務。這個人數占全球人口的百分之十左右，甚至還有兩百萬名美國人無法獲得安全的飲用水或基本的下水道設備。

你每天都有充足的食物嗎？

在二○一八年，世上有超過八億兩千萬人飽受營養不良之苦。

不論你多討厭你的工作，你是否有一點點潛力或能力可以找到另一份工作？全球奴隸制指數（GlobalSlaveryIndex）指出，全世界有四千零三百萬人置身於現代奴役制度，根本沒辦法辭職。

你家有沒有像樣的馬桶？世上大約百分之六十五的人（也就是四十五億人）沒有能妥善處理人類排泄物的廁所。

你家有沒有高速網路？大約三十億人根本沒能上網。甚至有兩千一百萬美國人沒有寬頻網路。

而且我們還沒談到收入。根據《CNN》的達沃斯全球工資統計在二○一七年提出的數據，經過調整後的全球平均年收入是兩萬零三百二十八美元。俄國的平均年收入是五千四百五十七美元，巴西是四千六百五十九美元，印度是一千六百六十六美元，非洲的馬拉威是一千一百四十九美元。

很顯然的，有太多變數會影響你在七十七億人當中的確切排名。然而，我之所以向你拋出這些數據，是希望你了解，在你的生活圈之外的世界究竟是什麼狀況。

客觀視角和感恩之心對我來說至關重要。我是出生在曾隸屬蘇聯的白俄羅斯，所以非常明白有些人的日子過得有多慘。事實上，如果不是因為以下事件，我可能根本無法離開當地：

一九七○年，十六個俄羅斯人密謀劫持一架小型飛機。這批人假裝要參加婚禮，但暗地裡計畫搭乘劫持而來的飛機前往瑞典，離開蘇聯。他們最終的目標是抵達以色列。但這項計畫沒能成功，這些參與者因叛國罪而被捕入獄。

然而，該事件引發了全球對冷戰期間人權問題的關注。美國媒體報導了劫機計畫，這也改變了政治風氣。由於持續升高的關注和壓力，蘇聯當局終於放寬規定，最終對更多的猶太人放行。

我認為就是那十六人改變了我的人生走向。

「運氣」是個有趣的詞彙。我應該會把我的成功大多歸功於頑強、野心和其他情感成分，而不是運氣，但我能在年輕時逃離蘇聯，這肯定跟運氣有關。

人們之所以不了解世上正在發生的一些事情的真相，是因為他們所在的社群太過孤立。許多人把「賺到第一桶金」視為成功「門檻」。很多二十幾歲的人，試著在邁入三十大關之前「獲得成功」。你如果是住在洛杉磯的公寓，或住在康乃狄克州格林威治鎮的房子，會很難想像非洲所有婦女每天要花總計兩億小時出門打水。人們通常仰望那些排在自己前面的人，而不會往後看看幾十億個落在自己後面的人。

你如果在第一世界的國家擁有自己的事業與生意，就已經過著非凡的生活。我認為大多數企業家都沒意識到自己多麼幸運。就算做生意再辛苦、艱難，就算有時不順心，但別忘了，世上有超過一半的人連像樣的廁所都沒有。

你如果懂得客觀看待事物，為自己的目標設定的時間表自然會改變。我寫這篇文章時，美國人的預期壽命大約是七十九歲。這個數據在一九三○年是五十八歲，在一八八○年是三十九歲。

一八八○年看似很久以前的事，但其實沒那麼遙遠。任何一個在二○二一年九十一歲的祖父母輩，大概就有個在三十九歲左右離世的家人。你如果活在那個時代，當然必須在三十歲前弄清楚自己的人生，因為你再過九年就會嗝屁！

就算在一九三○年，平均預期壽命也只有五十八歲。當時的人活到三十歲時，人生已經過完一半。

隨著預期壽命增加，我們的目標時間表不也該跟著增加？即使年少無知個幾年，應該也不會怎樣吧？

隨著現代醫學的進步，我相信你們當中很多人都會活到九十甚至一百歲。如果你現在二十七歲，工作五年之後討厭你的工作，那現在退後一步、另外找份工作也沒關係。如果你三十三歲，在一個你並不熱中的領域裡獲得學位，但決定從頭開始建立自己的事業，那也不算「太晚」，你其實是幸運兒當中的幸運兒。因為統計數字在在表明，你應該還有六十年可以玩。不管昨天或之前的每一天發生什麼事，前方還有很多時間在等著你。

你可以反省並坦然面對自己的失誤，但不要耿耿於懷。很多人為十三年前發生的事深深自責，像是一樁沒能成功的合夥事業、一家失敗的新創公司，或是一個討人厭的老闆，結果這成了監禁自己的牢獄。但你還有大好未來，所以「執著於過去」無異於自己跳進泥淖裡。我如果掉進一片泥漿中，會抓起我的「感恩水管」把自己沖乾淨。

我對自己在職涯上遭遇過的重大挫折，大概只會花一個小時深省。如果是非常沉重的打擊，大概花上一天時間。我怎麼可以為一件小事心煩那麼久？我正在進行重要的人生使命，正在做我要做的事，當然偶爾會輸一把。這就像在籃球比賽輸掉了季後賽。這種事總是會發生。面對失望時，我就是透過感恩來避免耿耿於懷。

說起來，既然提到「耿耿於懷」這回事，我需要一些幫助：請寄信到gratitude@veefriends.com，標題為「耿耿於懷的價值」，因為我需要知道它究竟有什麼價值。