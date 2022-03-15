2022/03/15,
社會

北捷新埔站上行電扶梯無預警「倒退嚕」，幾天前才完成月保養

北捷新埔站上行電扶梯無預警「倒退嚕」，幾天前才完成月保養
Photo Credit: 臉書影片截圖

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台北捷運新埔站的電扶梯日前發生異常，上行方向的電扶梯突然在短時間內快速下滑，讓其上30餘名旅客隨電扶梯的方向於底部摔倒、推擠成一團。

台北捷運板南線新埔站的電扶梯日前發生異常，上行方向的電扶梯突然在短時間內快速下滑，讓其上30餘名旅客隨電扶梯的方向於底部摔倒、推擠成一團。該電扶梯才剛在3月7日完成月保養，經過廠商漏夜追查異常原因，發現是因煞車迴路異常，未立即煞車。

《ETtoday新聞雲》報導，台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，當時約有30多名旅客在上行，結果無預警急速下滑，造成全部人慘撞成一團，而相關影片於14日被網友PO上網。對此，台北捷運公司（下稱北捷）回應，已要求廠商針對相同類型電扶梯展開清查改善，該電扶梯未查明原因前，不可以啟用。

《聯合新聞網》報導，雖然過程僅短短17秒，但畫面相當驚悚。站在最上面的白衣男子，不到一秒就掉到最底下；還有乘客試圖「加速」衝上樓，也慘跌。

事發後，北捷12日發布新聞稿表示，有關新埔站電扶梯異常導致旅客跌傷乙事，北捷對於受影響旅客深感抱歉，將持續關心慰問。北捷已在事件發生後，讓維修人員及主管督導廠商漏夜維修，要求廠商應找出異常真因，並進行全面的改善，確保安全無慮。

事件發生的起因，為新埔站月台往大廳電扶梯異常，上行電扶梯無預警下滑且隨即停機。當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後亦離站。

北捷表示，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，才剛在今（2022）年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常。經過廠商漏夜追查異常原因，發現是因煞車迴路異常，未立即煞車。

對此，北捷已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。而對於事件中受傷和受影響旅客，北捷將積極展開慰問和關懷。

《蘋果新聞網》報導，民進黨台北市議員許淑華表示，如今意外發生已過3天，捷運公司還是無法說明為何才剛剛保養不到一個禮拜，煞車系統會異常？甚至連原本設定來預防系統異常的第二道煞車防線都故障，連兩道煞車的失靈，在常理上是根本的離譜。

《聯合新聞網》報導，許淑華指出，捷運公司支付本次事故維護廠商的經費，每月就花了317萬元，全線不包含貓空纜車共1181台手扶梯的維護，就要花費上千萬元（1031萬7216元），為何砸了經費，乘客的安全還會出這麼大的狀況？

另外，北捷為何沒有設立任何第三方檢驗機制，這些納稅錢無法有效保障乘客安全，要求北捷務必追查，到底是哪個步驟出問題。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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