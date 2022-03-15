公視新聞片庫資料嚴重毀損：遭外包廠商誤刪42萬多筆新聞畫面，還有8萬筆尚未尋回

公視新聞片庫發生資料誤刪，包含公視新聞部、客家電視台以及公視台語台，在近5年的42萬多筆新聞資料受到影響。公視今（15）日證實，這次估計約10萬筆資料毀損，目前已尋回2萬多筆資料，還有8萬筆資料遺失。

公視新聞片庫嚴重遺失，42萬多筆資料遭誤刪

《中央社》報導，公視新聞片庫出現資料嚴重遺失，公視新聞部、客家電視台以及公視台語台近5年累積的42萬多筆新聞資料，遭外包資訊廠商誤刪。其中4大公投案等珍貴新聞畫面，也遭刪除。目前公視只能先向同為公廣集團的華視採購新聞畫面，來補救需要的資料。

《三立新聞網》報導，資料誤刪事件之所以被知悉，是因為公共電視文化事業基金會，在董監事會前要求公視新媒體部進行專案報告。公視基金會原先預定於24日召開董監事會，要求負責數位資料建檔的公視新媒體部，針對片庫新聞畫面刪除事件進行專案報告，之後公視知悉此議案，發現新聞片庫資料嚴重損失。

《ETtoday》報導，根據公視內部調查，新媒體部在今年2月6日找來外包廠商日立公司，進行數位資料備份作業，不過卻意外意外刪除所有片庫中的畫面，造成2017年至今（2022）年1月，共42萬筆的新聞資料畫面全數遺失。

《鏡週刊》指出，公視基金會得知這件事後，為了避免影響新聞編採，便要求新聞部各單位進行備份，重新存回新聞片庫，同時也向華視採購新聞畫面。

公視發布聲明證實：8萬筆資料尚未尋回、已委託律師研議求償事宜

而對於新聞資料誤刪，公視今日也提出4點聲明證實，並提出因應措施。

公視指出，2月初公視基金會就發現新聞片庫異常，造成2016至2021年間的部分新聞資料遺失，不過節目影音資料沒有受到影響。另外新聞片庫資料總共有42萬4000多筆，而這次估計約10萬筆資料毀損，包含公視新聞部的7萬2456筆資料、以及客家電視台的3萬1220筆資料。

公視表示，剩下32萬筆資料可以從公視基金會的磁帶櫃及影音網站取回。而11日又尋回2萬多筆資料，因此目前還有8萬筆資料遺失。

至於應對措施，公視表示，第一時間已經要求合作廠商說明、進行調查，除了確認資料影響區間，並擬定替代方案的作業流程外，也先後通報資安主管機關NCC與公視基金會主管機關文化部，同時在2月董事會進行專案報告。至於廠商造成的疏失，也已經委託律師研議求償事宜。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範