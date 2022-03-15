從凱道到二二八公園，柔性抗爭5年的「原轉小教室」遭驅離引發「言論自由」疑慮

為推動原住民族轉型正義運動、表達《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》排除私有地等相關訴求，巴奈．庫穗（Panai Kusui）、那布（Istanda Husungan Nabu）、馬躍．比吼（Mayaw Biho）與關心土地的各族群人士共同組成「原轉小教室」，並於2017年2月23日起以柔性方式駐紮凱道抗議。

然而「原轉小教室」在2022年3月13日時，遭台北市政府工務局卻以《台北市公園管理自治條例》第13條為由，要求在期限前自行移除於二二八和平公園的倡議設備，否則將進行強制代拆，引發許多公民團體反彈並且聲援。

「原轉」質疑北市府擬強制代拆行為，工務局：利用自由講堂發表言論自由

台北市工務局公園管理處認定，原轉小教室長期在二二八和平公園區域空間，表達對中央政府原民政策之訴求，倡議現場擺設物品與設備可能含有瓦斯桶等具有危險性物品，加上經公園處多次勸導，巴奈等人並未改善，反以棚帳遮蔽所佔空間，恐怕造成民眾對公共安全的疑慮。並以《台北市公園管理自治條例》第13條「不得擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳」為由，表示若巴奈等人在3月13日前未停止「違規行為」，將代為拆除移至該等違規佔用物品。

台灣人權促進會副秘書長王曦發布聲明表示，經過長時間協調爭執，由巴奈、那布自行拆除帳篷、打包行李，避免公務員粗暴毀損自己的物品，但兩人對於原住民族傳統領域的訴求沒有達到之前不會離開二二八公園。

王曦說，巴奈、那布在二二八公園抗爭過程中被台北市政府工務局公園路燈工管處用《台北市公園管理自治條例》所開罰單經過109年度簡字第4號判決一審勝訴後，公園處上訴，去年7月北高行在二審109年度簡上字第125號判決駁回一審判決。

聲明中強調，即便有二審判決駁回當初免罰的一審判決，仍然不代表人民失去抗爭的權利，可以以此為藉口限制集會遊行權利、拆毀抗爭者的空間，更何況在《台北市公園管理自治條例》中所規定的處罰方式僅有罰鍰，並沒有其他強制力的規範。又或是工務局聲稱的《行政執行法》中的代履行，遵守比例原則更是基本中的基本，不是在想拆除的時候就聲稱政府沒有裁量空間。

據《公視新聞網》報導，針對巴奈等人質疑北市府擬強制代拆的行為，台北市工務局長林志峯也回應，「基本上市政府一定尊重大家的言論自由，所以在公園裡面我們也設有自由講台相關的布設，也歡迎大家利用我們既有的設施，來發表我們自己的言論自由。」

早在2020年9月，二二八和平公園已有設置自由講台，供民眾暢所欲言，民眾在公園內陳述意見演說，仍應遵守臺北市公園管理自治條例、社會秩序維護法及其他法規之規定。如有涉及集會遊行等事項仍應依相關法規向權管警察機關提出申請。

Photo Credit: 台北市政府工務局公園路燈工程管理處 二二八和平公園中的自由講台

原轉被列「政治路霸」名單，柔性抗爭逾5年不斷遭驅離

「原轉小教室」在凱道、二二八公園露宿扎營抗爭超過5年。第一次遭到驅趕是在2017年5月2日，之後於2017年6月2日夜宿凱道第100天時，中正一分局出動大批警力，依《道路交通管理處罰條例》宣稱「原民團體無合法路權，依法清除。」之後倡議行動的據點被迫從台北賓館外轉往至捷運台大醫院站1號出口。

接著，時間來到2018年3月31日，此時抗爭已逾400多天，當時台北市長柯文哲裁示指出，造成「政治路霸」長期占用馬路、人行道等公共空間的亂象必須中止，原轉小教室被列入「政治路霸」名單中，警方再度將位於捷運出口範圍內的帳蓬拆除，其隨後搬遷至二二八公園內進行抗爭。

在將近700天的行動中，工務局在2019年以原轉小教室任意放置相關物品為由，依《台北市公園管理自治條例》第13條陸續開出3張罰單，總計開罰新台幣7200元。2021年10月16日，台北市政府趁颱風之由，將其帳篷等物品沒收。根據《公民行動影音資料庫》報導，當時巴奈表示「依法行政把我們拆掉，不面對我們的處境，不解決真正的問題。」

原住民轉型正義的價值何去何從？

如今，2022年3月14日面對政府不斷的拆除迫遷，巴奈於臉書與台灣人權促進會共同聲明，「在民進黨政府已經違背在2016年承諾對原住民族傳統領域的政策後，台北市政府又在漠視原住民轉型正義的訴求下以粗暴手段驅趕抗爭者，台灣對原住民轉型正義的價值到底何去何從？」

在2016年8月1日「原住民族日」時，總統蔡英文針對四百年來歷代政府對原住民族的錯誤政策舉行道歉儀式，在《總統代表政府向原住民族道歉》文告也提到：

「四百年來，每一個曾經來到臺灣的政權，透過武力征伐、土地掠奪，強烈侵害了原住民族既有的權利。為此，我代表政府向原住民族道歉。」

原轉小教室表示，蔡英文總統的道歉文談到了真正的重點：如果台灣宣稱是一個追求公義的國家，就必須正視原住民的歷史，真誠反省。原住民是依靠土地生活的，原住民目前遭遇種種問題的根源主要是因為土地被歷代統治者以武力和政策大規模掠奪，因此，正視原住民土地被掠奪的歷史，讓原住民自主指認過去生活的空間，才是真誠的道歉，才是原住民轉型正義的起點。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範