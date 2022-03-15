輔大廣告系第25屆畢展推出「無經驗小物」，畢展主題歌曲《空白履歷》非聽不可！

輔大廣告系第25屆畢展將在3月25日至3月27日於松山文創園區1號倉庫舉辦畢業展覽，呼應今年的主題『無經驗 可』，畢籌組的同學也設計了「好適盒」來包裝文宣品，「好適盒」是由兩個單詞的諧音所組成：「好事」與「適合」，希望業界人士在輔大廣告應屆畢業生中找到適合的人才，好事也跟著發生！

「好適盒」外包裝以保鮮盒的呈現吸引目光，而內容物包含：口罩、原子筆、便利貼、環保杯套等畢展主題相關的「無經驗小物」，並將其作創意命名，像是將口罩命名為勇敢說出口罩，並搭配文案「有點半生不熟，但勇敢說出口，就不怕被封口！」藉由小物說明輔大廣告應屆畢業生能提供業界人士所缺少的特質，進而吸引業界人士前往觀賞畢展。

Photo Credit：輔大廣告系 好適盒與「無經驗小物」。

除了將文宣品寄送給業界人士，畢籌組的同學同時也將其做創意包裝，將商品擬人化為菜鳥的形象，由菜鳥在職場中的表現，透過短秒數的廣告影片，展現各項商品所代表的輔大廣告系25屆同學的特質。

最後壓軸登場的更有以《空白履歷》為命名的畢展主題歌曲，《空白履歷》的歌曲描述初入職場的新鮮人們，在找工作時經常因為履歷上的空白，而被限制於無經驗的刻板框架內，但輔大廣告系的應屆畢業生藉著歌曲與畢業展主題「無經驗 可」結合，傳遞「正是無經驗的我們，才是你們最需要的人才，也因為我們不受限制、沒有框架，並擁有勇敢嘗試各種事物的經歷，無經驗的人不會永遠一等」、「但我的創意無限」正是歌詞想傳遞給大眾的訊息。歌曲連結：https://youtu.be/BDKadMbDj7o

這群「無經驗 可」的輔大應屆畢業生將在3月25日起，一連3天於松山文創園區1號倉庫舉辦畢業展覽，歡迎免費入場參觀！

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