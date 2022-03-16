【TNL沙龍本週議題】中一中音樂課風波，你怎麼看？

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上週台中一中呂姓音樂老師疑不滿高一生自行報告高二南北管樂進度，要求刪除資料卻遇學生反彈「我們現在做這個是做個屁喔」、「那我們上課唸課本就好，做什麼報告！」，便指責「在那邊牽亡魂」、「你這是對教師的態度嗎？」雙方爭執衝突的影片於11日被放上Youtube，短短一天便有超過17萬人次點閱。

關於這次台中一中音樂課學生報告內容及教師管教爭議，教育局已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，且要求校方盡速深入了解，老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況 。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。

對於這次台中一中音樂課的爭執事件，雙方各有各的支持者，對此你有什麼看法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

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核稿編輯：楊士範