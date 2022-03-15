2022/03/15,
軍事

國防部長回應幻象戰機失事：妥善率在標準之上，確定不是缺件造成的問題

國防部長回應幻象戰機失事：妥善率在標準之上，確定不是缺件造成的問題
Photo Credit: 中央社

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對於幻象戰機失事原因，邱國正指出，飛機有妥善率的標準，目前為止，妥善率維持在標準之上，料件獲得沒問題。外面講料件不足，不是因為這緣故，最起碼部頒標準都達到了，所以這問題可以很確定講，不是因為缺件造成。

（中央社）幻象戰機失事原因受關注，國防部長邱國正3月15日指出，飛機妥善率有維持在標準之上，料件獲得沒問題，外面沸沸揚揚講料件不足，不是因為這個緣故，可以很確定不是因為缺件造成。

空軍一架單座幻象2000戰機昨天上午在台東外海失事，飛行官黃重凱中校平安獲救。

立法院會3月15日繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。會前，邱國正接受媒體聯訪，回應幻象戰機失事一事。

邱國正表示，遺憾發生此事，但不幸中的大幸，飛行官安全。他說，現在黃重凱安全，平復當中，肺裡可能有點水，會以最好的方法醫療，心理輔導也持續在做。

對於幻象戰機失事原因，邱國正指出，飛機有妥善率的標準，目前為止，妥善率維持在標準之上，料件獲得沒問題。外面講料件不足，不是因為這緣故，最起碼部頒標準都達到了，所以這問題可以很確定講，不是因為缺件造成。

被問到部頒標準為何，邱國正表示，每個機種不一樣，他不便對外說清楚。但到目前為止，所有不管飛的或地上跑的都有一個基準，裝備都有達部頒標準以上。

媒體關切幻象戰機老舊問題，邱國正回應，幻象戰機使用已經有20多年了，到時候是強化性能，還是要怎樣更換，還在討論當中，還沒有結論。只要作戰能用的、能發揮戰力的，都納入考慮，現在沒辦法一次就答覆很篤定的結果。

邱國正表示，關於戰機失事檢討，不外乎人為因素、環境因素、機械，一定盡最大努力不讓同袍在執行勤務中受到任何損傷，這是他擔任國防部長要負的責任。

邱國正指出，空軍目前有很多作為，強化人員訓練，例如因應有些狀況是在空中，彈射出來時，可能人員已經沒有意識，所以有加重離心和加重狀況處置的訓練。

國軍主力戰機首度成功降落佳冬戰備道（2）
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完整故障原因仍在調查，彈射跳傘為飛行員獲救關鍵

《三立新聞網》報導，關於故障原因，空軍督察長柳惠千表示必須要細查，才能界定究竟是哪一個系統故障，現在可以確定的是幻象2000在直線返場飛行時呼叫故障。

至於是否在最低跳傘高度，柳惠千表示，當時飛官的跳傘高度為2000呎，以幻象戰機在技術命令的跳傘高度就是建議2000呎以上，因此飛官的逃生所有指令，都是迅速正確的，且發射信號彈，也是飛官能夠平安返回的原因。

《中時新聞網》報導，從空軍台東志航基地起飛的戰機，近2年來有4架失事，飛行官均有啟動彈射跳傘，僅有幻象2000飛官黃重凱獲救平安。退休軍方人員透露，「向馬丁貝克公司採購的Mk16彈射椅，救了飛行員一命」。

飛安專家許邁德在《青年日報》的投書指出，檢視彈射跳傘逃生的存活率，除與彈射座椅的性能有關，更重要的是彈射時的飛行高度、速度，以及姿態等限制。早期戰機彈射座椅的最低安全限制，大都為平飛或爬升中、高度1500呎、時速150浬；隨後大都加強彈射火箭的動力系統，陸續提升為零高度、零速度，唯一的安全限制是，戰機不能倒飛與大角度下降率而已。

失事幻象2000曾是空軍明星戰機（1）
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空軍幻象2000戰機14日執行戰訓任務疑機械故障，飛官黃重凱彈跳獲救平安，目前住院觀察；失事的幻象2000是空軍明星戰機，曾登上空軍的形象海報（上）。（翻攝照片） 中央社記者盧太城台東攝 111年3月14日

20多年來，空軍共折損6架幻象戰機

《Yahoo新聞》報導，根據空軍的資料，1997年5月空軍接收首架法國達梭公司生產的幻象戰機、同年12月完成第41中隊編成典禮、1998年11月舉辦第60架幻象戰機接機典禮暨第42中隊編成典禮、2001年5月10日幻象機隊成軍。

截至今天，空軍計有8次幻象失事紀錄，共7人獲救、5人殉職（含赴法國受訓的飛行官王同義），戰機折損6架，現存54架。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


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