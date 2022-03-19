詩人是詩的盡頭：蘇家立《詩人大擺爛》與蘇紹連《曠遠迷茫：詩的生與死》對讀

文：林宇軒

蘇家立與蘇紹連兩位詩人，同在2021年推出了關注主題為「詩壇」的詩集，可惜出版至今，尚未有論者將兩者並置討論。

將兩位「蘇姓詩人」進行身分的比較，會發現許多有趣之處：蘇家立1983年生，蘇紹連1949年生，分屬不同世代；兩人同為台灣詩學季刊社之同仁、前後分別擔任《吹鼓吹詩論壇》詩刊的主編。

值得注意的是，兩人並非以「論述」傳達自己對詩壇的觀察，而都選擇了「詩」來表現。身處詩壇並參與其中運作中的兩人，在書寫上如何斟酌拿捏尺度？兩人的書寫有什麼差異可以進行比較與對話？

我不知道詩願不願意被我寫

什麼是詩壇？以Bourdieu的場域概念來觀察，「詩壇」意指詩創作、傳播、評論、閱讀等活動的「詩學場域」，其中包含了各種權力與資本的分配結構。在兩位蘇姓詩人的新詩集中，除了對於詩觀有所表述，更對詩壇背後的階級運作與社會角色有各自所側重的探討面向。不同於「論詩詩」或概念相近的「後設詩」或「元詩」，這兩本詩集關注的主題是更為宏大的「詩學活動」。以文學社會學的觀點而言，詩歌創作既作為一種社會活動，必然會有語言藝術以外的因素與其相互影響。

蘇家立的詩集《詩人大擺爛》共分為四輯，第一輯「新世紀詩人大補帖」以19首詩為詩人分類，以淺白的方式寫出許多現象，如〈刷存在型〉直面詩人被退稿、不斷轉投他處的尷尬窘境：

聯合不上投自由

自由沒了奔中國

再不然丟沒酬勞的刊物

最後勉強貼在臉書

厭惡詩壇，卻又身處於詩壇中的蘇家立，在〈自資型〉一詩中如此寫道：

想當詩人，我自費

自願做賣不好的詩人

沒問過詩

要不要被賣

隨著產業結構與讀者生態的變遷，「出版」不再意味經過守門人的篩選，更多時候表現出一種象徵資本的累積。越來越多的出版品採取自費出版的型態進行，這也產生了與過往截然不同的文學樣態。

相較於蘇家立在第一輯為詩人「分門別類」，蘇紹連在詩集《曠遠迷茫：詩的生與死》中，以整本詩集思考「詩學活動」的各個面向。在這本詩集中，蘇紹連有以下八個關注的面向：

一、詩的發生，是先有詩，還是先有人？

二、獨立與依靠：詩離不開人，還是人離不開詩？

三、自然與人為：詩的存在環境？人的存在環境？

四、出詩的緣故：什麼樣的地方什麼樣的時代什麼樣的人就有什麼樣的詩？

五、分享與分眾：什麼樣的讀者讀什麼樣的詩？

六、封閉與開放：詩和作者和讀者，要活在同溫層？

七、時間與空間：詩能活在不同的世代和不同的圈子嗎？

八、詩的宿命：詩，沒人讀，要怎麼活下去？

和過往無意象詩、散文詩、超文本詩等嘗試不同，蘇紹連透過以上八點「回歸」創作者的身分，以實際的詩作聚焦於「詩學本質」的思考。

觀察蘇紹連這本詩集中的諷刺意味，雖然並未如蘇家立強烈且直接，但採取這種較為內向性的策略，以象徵與問句來安排詩句，也體現出兩人不同的創作觀。在詩中，蘇紹連以「詩潭」諧音諷刺「詩壇」現況，許多內省的成分被外顯於文字上，體現出詩人看待詩學活動現象的反應：不只是單純的文本，更是關乎文學的生與死。

平交道的柵欄一定會殺死什麼

網路發展讓社群媒體出現如「像極了愛情」的風潮，讓「詩」以另一種特異的形式被大眾所看見，同時更敲醒了詩人的一記警鐘。究竟詩是什麼？為何在最後加上虛幻縹緲的譬喻句就能使之成為詩？蘇家立關注到這一個現象，並以詩作〈詩人大拍賣〉毫不留情地諷刺：

拿起白紙抹抹黑墨

角落留下空白

說這就是「人生」

一群空白的人跟著鼓掌

詩好簡單，比做人容易

詩集《詩人大擺爛》最後一首詩的詩題，他以「蘇家立厭惡台灣詩壇」命名。在書中，他不只對「詩壇」有所針砭，名稱驚悚的第二輯「屍痰，我回來了」與第三輯「你充值詩人價值了沒」更對於教育、政治、社會現實有實際的詩作對話。無論是「會遇到太多熟人／不知道怎麼打招呼很尷尬」的〈我不向中共投誠的理由〉，或者是提及疫情與時事的〈新台灣價值〉，都可觀察到蘇家立所顯現出強烈的立場，如同其在詩中自言：「我與這時代意見不合」，所有詩作都可以視為他的不平之鳴。

相較於蘇家立以負面、黑色幽默「解構詩人」的方式，蘇紹連選擇賦予了詩人某種責任，正面看待其志向與抱負。在詩作〈撐傘的詩人〉中，蘇紹連筆下出現一位「一直朝天空誓死抵抗閃電」的詩人：

冒雨穿行文字間

終生寫著危險的詩

詩人鎮日必須面對的並非只有文字，更多的是現實世界中的風風雨雨，其中的「危險」便不言而喻。或許可以這麼說，在這本詩集中的「詩人」並非是一種純粹的觀察，更多的是蘇紹連對於自身的期許與嚮往，同時深深地自省。

在各種情境中的詩人是如何自處，又是如何面對這些變動？將詩人置於詩社群體、政治活動，乃至生命歷程中來進行觀察，蘇紹連以詩作回應現實，我想這也是須文蔚之所以用「幾乎是一本文學社會學」來稱這本「讓人戰慄的詩集」的原因：真實且赤裸。也正因為如此，其在大主題下每個子題的詩作，都值得寫作者細細思考，尤其參照著詩集中「生之卷」與「死之卷」兩輯的設定，相信會獲得不同的體會。

有人詩寫了一輩子跟沒寫一樣

「熱血正氣，和險些執抝的直率善良」是陳彥融於詩集推薦序中，對蘇家立個人的評論；然而他的形象在自己眼裡，卻似乎並非如此正面。《詩人大擺爛》的最後一輯「蘇家立是個渣渣」頗有向他在2015年出版的《渣渣立志傳》對話的意味。《渣渣立志傳》想要傳達什麼？蘇家立如此解釋：

無賴派作家太宰治嘗言：「生而為人，我很抱歉。」但我卻以身為渣渣為榮，並非特立獨行，醜化自我以博君一笑，而是一種不受社會價值束縛的宣告：擔任丑角並不困難更不羞恥。在書中，醜陋面與慾望橫流，毫無忌憚，對我而言，這不過是生活的方式，是經過選擇而非玩俄羅斯轉盤。

除了諷刺，蘇家立也極盡所能地自嘲，提醒讀者「蘇家立也身處詩壇」這個事實。正因如此，這些詩作也不應單以「新批評」的方式閱讀，否則將錯過許多有趣的聯想。

對於兩本詩集，詩學評論家各有表述。須文蔚用「以諷刺詩寫創作論」來評論《曠遠迷茫：詩的生與死》；李瑞騰指出《詩人大擺爛》「嘻笑怒罵、冷嘲熱諷之餘，不可能沒有警世、醒世之旨」。同為針對詩壇以「嘲諷」為主要創作技法的詩集，關注的焦點各有側重，若將其並置對讀，可以說是一次相當精彩的對話——同樣針對當代詩場域進行諷刺意味的書寫，蘇家立端出了他直接而深刻地觀察視角，蘇紹連提供了更為隱晦地象徵與內省，並主張「詩，先於人類而存在」。兩人採取不同的策略，卻同樣從親身的生命經驗中，以詩站定自身的立場。