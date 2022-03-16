勇奪James Dyson設計大獎的男性避孕器：睪丸煮蛋機（COSO）​

文：KiraKira凱娜小棉條兒俱樂部

你沒想過的新型男性避孕裝置：睪丸煮蛋器（COSO）​

大家有沒有想過一個問題：「長效型」的避孕方式，為何大部分都是專為女生所設計？事前避孕藥、避孕環、子宮內或皮下投藥系統、子宮內避孕器等等，不是藉由藥物改變女生的生理循環，就是置入物體在女生的子宮，用以達到避孕效果。​

怎麼就沒有人請男生每天記得同一時間吃顆避孕藥、在尿道裡裝個金屬小T線，或者是用會干擾內分泌的矽膠圈每天套著睪丸？​

感謝一位德國設計系畢業生瑞貝卡（Rebecca Weiss），現在，男生也即將可以一起加入長效避孕的行列！（女生肯定撒花）（男生也許無言）​。

避孕原理：使用超音波暫時停止精子再生​

這項裝置名為COSO（我翻譯 → 夠熟？），是一種可逆的避孕裝置，每次操作可持續6個月的避孕效果。使用時僅需將設備裝滿水達指示標記，打開加溫到指定溫度（依照動物實驗數據是38℃），然後，對，把睪丸泡進去幾分鐘，無痛感的超音波便會讓精子失能，這樣就可以避孕六個月。

瑞貝卡去（2022）年底贏得2021 The James Dyson Award設計大獎的全球前20強（就是我家也有一支吹風機的那個品牌Dyson），其中有幾個產品特色：​

開始設計這項裝置的原因是「她無法再使用事前避孕藥」，而在尋找替代方法的過程中發現：除了保險套或輸精管結紮之外，沒有以男性為中心的選擇。​

這個設計是她在慕尼黑工業大學工業設計碩士論文的一部分。​

超音波避孕在2012年曾經在動物（小鼠）身上取得成功的研究，但尚未在人類身上進行測試，她接下來將會開始募集創投資金、施行臨床試驗來驗證效果。​

第一次加熱的兩週後開始避孕、六個月內恢復精子活動力，此為可逆的避孕方式。​

COSO外型是泌尿科、性治療和心理治療的專家一起評估，然後開始製作原型。功能設備則包含了電池底座、控制器、超音波模組和LED燈條。​

COSO是「根據個人睾丸大小」而客製化製作的設備，水位標記需要由專業醫生去設置，以適合使用者的特定睾丸大小。（這點很有趣）​

網友怎麼說？

在論壇上我看到某些國外酸民說：「還沒驗證的避孕方式也敢募集資金，想想Theranos的創辦人Elizabeth Holme吧，如果老子用了然後生出小孩妳要負責嗎？」​

我想說，任何一種避孕方式都有風險（保險套也不是100％），但把避孕的藥物都放在女人體內，這件事本身在性別觀點上也不是很平等的方式吧。

就像我自己的經驗，因為完全無法讓自己記得準時去吃事前避孕藥、而隔天補吃兩顆則會讓我頭痛一整天，所以婚前選擇使用的避孕方式是Nuva Ring避孕環。如果以後這個COSO被驗證有效，一台2萬以內我覺得都合理，畢竟在天龍國生出一個小孩養大要花500－1000萬呢。​

​還有其他的避孕方式嗎？

在找資料的時候，我看到了這個！避孕首飾也是一個正在等待被量產的避孕裝置，原理是在耳環、手錶等接觸皮膚的首飾中，貼一層會釋放藥物的小東西，一天配戴16小時即可達到避孕效果。但我個人覺得沒有很實用啦，欸我避孕藥都會忘記吃了，那現在可以忘記吃避孕藥，卻還要記得戴耳環？不懂，我真心不懂。

另一篇文章就實用多了，裡面寫道8種有趣的避孕方式，分別是：​

草纖維製作成的保險套​ 智慧穿戴型的保險套（還可以紀錄男生的衝刺時間）​ 本篇文章介紹的COSO​ 有著蜂巢外型結構的六角形保險套​ 以外型抓握即可知道內裝尺寸的保險套（這個是台灣設計師喔）​ 可以即時得知是否得到性傳染病的染色保險套​ 尚在概念階段的3D列印子宮內避孕器（裡面裝上一個美金一分錢即可開始避孕）​ 可以單手拆開的保險套包裝​

看到這邊，想特別跟大家提一下「女性科技」這個詞（老朋友應該在去年已經聽過我不厭其煩地解釋過了）。

什麼是女性科技？​女性科技（FemTech）為由女性所創立並設計產品或服務，旨在透過科技解決女性生理或日常生活困擾的專屬科技名詞。於2013年開始在歐洲流行，目前有多個非營利組織在集合這個女人專屬的事業體系，並且獲得眾多投資人的青睞。​

本文經​KiraKira凱娜小棉條兒俱樂部授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航