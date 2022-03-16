親美的尹錫悅可能改變東北亞地緣政治，但這會是台灣的外交機會嗎？

韓國總統大選結果上周出爐，由在野黨「國民力量」的尹錫悅當選，尹錫悅將在五月入主青瓦台，成為韓國第二十任總統。

韓國政黨輪替，不僅是朝野政局換位，更象徵著韓國對外戰略將有所調整，尤其是現任總統文在寅過去五年的「模糊策略」，將可能不被尹錫悅依循，尹錫悅在競選期間所提出的親美路線，倘若逐一兌現，將會牽動著東北亞地區的地緣政治結構，外界矚目的是，在美中對抗的格局之下，美日韓軍事同盟可不可能成形，甚至擴大美國在印太地區的戰略佈？

新總統新外交，尹錫悅親美立場堅定

今年是韓中建交三十周年，尹錫悅上任後，是否會調整「經濟靠中國，安全靠美國」的平衡策略？以及中國會不會因為韓國重新重視「薩德飛彈系統」（THAAD）而有所反制，導致韓中關係全面倒退？

尹錫悅曾表示會追加採扣薩德系統，也支持改善韓日關係，甚至還提出加入「四方安全對話機制」（QUAD），這完全推翻文在寅對中國的「薩德三不政策」承諾，也將挑動北韓的敏感神經，外界質疑沒有執政經驗的尹錫悅，要完全履行以「對話機制」來維持朝鮮半島穩定恐怕不太容易。

韓國在東北亞地區一直有著複雜的安全顧慮，面對北韓的軍事威脅，有得應付來自中國的經濟報復，2017年中國就因為美韓薩德系統，對韓國採取一系列的「禁韓令」，經濟報復迫使文在寅不敢得罪中國。然而，美國總統拜登（Joe Biden）上台後，積極與盟友搭起「圍堵中國」的戰略網絡，韓國的立場就很得尷尬許多，尤其是去年底對北京冬奧的外交抵制，韓國一再保持低調的態度；再加上文在寅特別關注韓日之間的政治矛盾，致使美日韓三國存在芥蒂，合作難以擴大，直接削弱了美國在東北亞地區的佈局。

中國官媒《環球時報》日前發表了一篇社評，直指尹錫悅要對中韓關係「互相一下」，中方認為如果韓國採取親美的政策，不必然會帶來安全的保證，更可能會讓中韓之間的經濟利益受到極大損害，顯然中國相當在意韓國的外交路線，更不用說，如果尹錫悅真的兌現增購薩德系統，中國勢必會再次祭出經濟報復，那麼在中國投資的韓國企業將可能會對韓國政府施壓。

不過，當前的韓國社會對於中國的印象並不太好，尤其在北京冬奧期間，韓國反中意識相當強烈，這皆是支撐尹錫悅採取強硬的對外政策的因素。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

韓美安全同盟下，台灣的分工合作機會在哪？

沒有從政經驗的尹錫悅，雖然讓外界對他的施政能力有所疑慮，不過，這也代表他沒有執政的包袱，對外政策會是他樹立執政威信的起手式，而他的立場也完全呼應了當前的國際情勢，尹錫悅會落實親美的路線幾乎是毫無懸念。

當韓國從「模糊的親中平衡」政策，轉向「清晰的向美傾斜」政策，勢必會得到美國全力的支持，尤其尹錫悅特別提到要趕善韓日關係，美日韓軍事同盟已悄然成形，美國會更重視韓國在印太的角色，這解釋了為何尹錫悅在當選後不久，立即與拜登通上電話，韓美關係深化已勢在必行。

值得留意的是，尹錫悅特別提到要加入QUAD，這是美國與日本、澳洲及印度所成立的安全合作平台，涉及的議題除了軍事安全，還包括了經濟產業的供應鏈穩定。對韓國來說，面對全球供應鏈重組，以及區域安全穩定的需求，能順利加入QUAD是符合國家利益，也可以提高韓國在全球事務的影響力。

只是，中國一再把QUAD視為眼中釘，美國在印太地區的安全佈局不斷擴大，將會迫使中國必須採取拉幫結派的動作，拉攏俄羅斯進入東北亞地區，以及增加在東南亞地區的作為，恐怕會在區域內注入不確定的因子。

台灣該怎看待韓國的政治局勢，表面上韓國走向親美，似乎與台灣是同一陣線，不過也別忘了，雖然尹錫悅要深化與美國的軍事合作，但並不等於他要完全站在中國的對立面，因此，這並不能過度詮釋是台灣的外交機會。此外，台韓之間在部分高科技產業上的重疊，仍存在一定程度的競爭關係，台美韓之間在晶片供應鏈上的競合處境，未來整體政經情勢發展仍有待觀察。

持平而論，台灣觀察東北亞的情勢變化，可以留心於美日韓三邊安全合作對於「台海局勢」的重視態度，同時擴大與韓國在民主政治的認同，以及民間文化層面的交流，並盤點台韓雙邊在經濟領域可以分工合作的可能。以目前的情勢來看，韓國未來的政策方向，整體上是朝向有利於台灣的方向發展，台灣應當把握機會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航