俄羅斯財政部長：西方再繼續制裁，我們就用跳水的盧布來還債！

文：德國之聲中文網（路透社）

因發動全面侵略烏克蘭戰爭，俄羅斯需要面對愈發嚴重的國際經濟制裁。因此，俄羅斯財政部3月14日表示，它已經批准了臨時程序，以償還俄羅斯政府的債務。但同時發出警告稱：如果制裁使銀行無法以發行貨幣償還債務，將以盧布支付。

西方國家對烏克蘭事件的制裁，已經切斷了俄羅斯與全球金融市場關鍵部分的聯繫。引發了自1991年蘇聯解體以來最嚴重的經濟危機。

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）在一份聲明中說：「關於俄羅斯不能履行其主權債務義務的說法是不真實的。我們有所需資金來償還我們的債務。」

3月16日，俄羅斯大約有價值1.17億美元債券即將到期，而且無法用盧布支付。俄羅斯財政部表示，已經批准了一項臨時程序，允許銀行以外幣付款。但表示這些付款能否通過將取決於制裁的情況。

一些俄羅斯銀行已被禁止進入國際支付網路SWIFT，給資金轉移到俄羅斯境外的努力大幅增添了難度。

無異於違約

同時俄羅斯財政部也表態稱，如果無法償還近期的歐洲債券，該國將以盧布支付。《路透社》報導稱，這樣的作法無異於違約。

最近幾週，盧布已經跳水至歷史最低點。西盧安諾夫說：「凍結俄羅斯中央銀行和政府的外匯帳戶，可以被看作是幾個西方國家希望促成一次人為的違約。」

早在3月初，俄羅斯就警告西方國家的制裁措施，將會導致該國無法按約償付到期的主權債券。這可能是俄羅斯在一個多世紀以來首次重大債務違約。即使在蘇聯解體時，俄羅斯也承擔了其外債。上一次出現這種情況還是在前蘇聯1917年十月革命後的幾年中。

在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2月24日下令在烏克蘭開展「特別軍事行動」後，其6400億美元儲備大部分被西方凍結，這引發了俄羅斯技術性違約的可能性。

俄羅斯應在3月16日支付兩筆債券的1.17億美元票息，不過有30天的寬限期。下一次全額「本金」償還是3月31日的3.59億美元，然後是4月4日到期的規模更大的20億美元。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航