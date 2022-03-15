外媒點出歐美情報指普亭可能健康有問題，有學者投書《衛報》認為此說法貶低真正有心理健康問題的人

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）於今（2022）年2月24日入侵烏克蘭的大規模軍事行動，著實跌破諸多專家眼鏡，如同前哈佛大學研究員、中亞暨烏克蘭問題研究專家伊爾馬茲（Harun Yilmaz）所分析，俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，其實並不符合莫斯科當局的「成本效益」。

然而俄羅斯入侵烏克蘭迄今，越來越多的情報人士表明普亭近幾年的行為表現日趨怪異，並宣稱普亭很可能因罹患重大疾病而導致精神失常。

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，白宮、美國部分參議員和美國前國家安全顧問，多對普亭在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後的心理健康狀態感到不安。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）認為，在COVID-19疫情期間，普亭在很大的程度上將自身「孤立」。雖然莎琪沒有對普亭的精神狀態做進一步推斷，但其認為，普亭的用字、行徑及合理化自身侵略事實的說辭，絕對讓人深感擔憂。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）於2022年2月26日在推特上寫道：「我希望自己可以分享更多訊息，但現在我僅能說，普亭明顯有點『不對勁』！」

「普亭一直以來都是個殺手，但他現在的問題與過往不同，且更為明顯，假如各位還覺得普亭會做出與5年前一樣的行徑，那絕對是錯誤的！」盧比歐補充提及。

I wish I could share more,but for now I can say it’s pretty obvious to many that something is off with #Putin



He has always been a killer,but his problem now is different & significant



It would be a mistake to assume this Putin would react the same way he would have 5 years ago — Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2022

英國《每日郵報》（Daily Mail）亦轉述盧比歐在接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪談時的說法表示：「普亭的精神狀態每況愈下，『他在這個地球上的時間不多了！』畢竟普亭已近70歲，而俄羅斯男性的平均壽命為72歲，普亭不會再用30年的時間來恢復過往蘇聯的榮光，普亭現在就想證明自己是俄羅斯的偉大人物。」

不過盧比歐也強調，其自身並沒有掌握美國官方的機密或情報消息，其在推特上發布的內容都是利用網路公開資源找到的。然而美國政治新聞網站《Politico》則表示，盧比歐過往大部分的預測最終都被證明是準確的，僅有少數例外，這可能與盧比歐擔任美國參議院情報委員會的反對黨領袖有關。

對於普亭的健康狀況，美國中央情報局（CIA）前局長布瑞南（John Brennan）亦抱持相似的看法，布瑞南認為，自1999年以來，普亭一直能有效的治理俄羅斯，且懂得抑制自己的情感及情緒。

「普亭不再是2008年那個頭腦清晰的獨裁者，現在他的處境恐導致他情緒更加失控。」布瑞南強調。

普亭的健康真的出問題了嗎？

《每日郵報》於3月12日轉述由澳洲、紐西蘭、加拿大、英國和美國所組成的「五眼情報聯盟」（Five Eyes）說法表示，普亭當前很可能已罹患帕金森氏症、失智或因長期服用治療癌症的類固醇藥物，進而引發「類固醇狂怒」（Roid Rage）等病徵，這些都使得普亭的身、心理模式發生改變，最終做出入侵烏克蘭的非理性決策。

普亭近期的面容蒼白，且臉部和頸部相較於過往皆顯得更加臃腫，這可能亦與使用類固醇所產生的副作用有關。

《每日郵報》也強調，這些消息皆是五眼情報聯盟高層，引述與克里姆林宮關係密切的人士所提出的說法，其中一位英國的情報人士更堅稱，這些有關普亭健康狀況的資訊擁有相當高的可信度。該情報人士表示，相較於針對習近平及中國政府的情報蒐集，其所屬單位對俄羅斯進行的情蒐工作做得更加傑出。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，普亭同時也是「慮病症」（Hypochondriasis）患者，其極端擔心自己會染上COVID-19等疾病，以致於過往與其他國家領導人會談時都選擇坐在將近4公尺長會議桌的另一端，或是去醫院探視COVID-19患者時，都會穿著全套防護衣。

部分消息人士指出，普亭會這麼小心的避免與他人接觸，皆證明他害怕罹患「共病症」（Comorbidities），若染上其他疾病，可能導致普亭自身的原發疾病與新病同時病發，成為增加死亡風險的併發症。另外也可能是普亭在長期服用抑制免疫反應的類固醇藥物後導致免疫力低下，較易引起感染，因此其不得不做好防護措施。

莫斯科當局對此是否有回應？

《蘇格蘭人報》（The Scotsman）指出，目前無論是西方世界還是俄羅斯政府，皆無關於普亭健康狀況的官方消息，尤其俄羅斯在入侵烏克蘭後，克里姆林宮方面也沒有就普亭的身心狀況給出最新說法。

然而根據英國《太陽報》（The Sun）報導，俄羅斯政治學家索洛威（Valery Solovei）和其他消息人士曾於2020年11月宣稱，普亭曾於同年2月接受了與胃腸道有關的癌症手術，且普亭可能還同時罹患帕金森氏症。

對此，克里姆林宮駁斥普亭患有帕金森氏症的說法，並批評這種言論根本是「一派胡言」，而索洛威也在之後於莫斯科舉行的示威活動中遭當局拘留。

其他學者怎麼說？

在外界聚焦於普亭的身、心理狀態之際，有學者則跳脫該類型的討論框架，英國里茲大學醫學院教授豪斯（Allan House）近日便投書英國《衛報》（The Guardian）表示，諸多政客或情報人士將普亭的侵略行徑，描述成可能是服用類固醇的結果，其甚至聽過有神經心理學家指出，普亭可能罹患「狂妄症候群」（Hubris Syndrome），這種病症將會削弱「患者」衡量風險的能力，且帶來自大偏執、失去同理心等行為改變。