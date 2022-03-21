連孫正義都自承投資錯誤，WeWork為何從募資寵兒虧到跌落神壇？

為了不漏掉舞弊相關新書，我定期會到國外書評網站Goodreads上搜尋Fraud標籤。2021年7月甫出版的新書《Billion Dollar Loser》（私譯：WeWork興衰史），馬上吸引我的注意力。首先，封面這位帥哥是哪位？第二，他是如何輸掉數十億美金？第三，誰給他這麼多錢？最後，WeWork是啥玩意？

WeWork是何方神聖？

公司估值最高曾達470億美金的WeWork，知名度在一般人生活中卻異常得低，畢竟不是每個人都會跟它打交道。從紐約起家的WeWork商業模式很簡單，它在世界各主要城市承租大面積的辦公大樓，接著拆分成一個個獨立的小空間，藉由新穎的裝潢與彈性的租期，吸引新創公司與年輕租客。此模式的專業術語為「共享辦公室」，白話一點就是「潮流辦公室二房東」。

不過，創辦人之一的Adam（以下簡稱「飄髮哥」）並不同意此種說法。他認為WeWork是一家獨特的公司，它擁有「社群」元素，強調成員間的互動，同時也是「共享」經濟的一員，加上善用資訊科技，因此絕不是傳統房地產業，而是堪比Facebook、Airbnb、Uber、Amazon等矽谷龍頭的高科技公司。

既然跟「科技」沾上邊，估值自然不能與IWG（雷格斯，全球最大服務式辦公室和虛擬辦公室的供應商，總部位於英國）等其他競爭對手相提並論。

飄髮哥發跡訣竅

從書中不難發現，飄髮哥能夠創立WeWork，基本上都是「靠」來的。來曼哈頓時，由於妹妹已是知名模特兒，可以免費享受她的高級公寓。大學學費則是奶奶資助，而第一次創業的種子資金，也是奶奶給的10萬美金（加上妹妹的幾千美金）。

與合夥人Miguel（以下簡稱小米）成立WeWork之後，所有的苦力髒活，全靠小米負責張羅，飄髮哥繼續漂漂亮亮地對外募資、上節目受訪，堪稱WeWork門面。WeWork能有源源不絕的資金持續擴張，前幾輪的風險投資者絕對功不可沒，但能讓飄髮哥更肆無忌憚、更敢瘋狂做夢的，只有以大量銀彈相挺、曾視他為接班人選的孫正義（軟銀集團的創辦人兼社長）了。

家人給予支援其實並不少見，也沒什麼好丟臉的。只是，為什麼小米、風險投資甚至閱人無數的孫正義，都願意支持他的科技大夢？

超級銷售員

因為飄髮哥實在太會嘴了，堪稱WeWork超級業務。

他可以把傳統房地產業跟熱門議題隨時連結。他總是跟合夥人還有投資者重複強調，他的願景不是純粹的出租辦公室，而是打造實體的社群（蹭Facebook），以及共享經濟（類比Airbnb），甚至還說他們也是SaaS（軟體即服務）平台，只不過把軟體換成空間（Space），這樣又能跟Salesforce平起平坐。如此操作下，WeWork變得與其裝潢風格一樣，既時尚又新潮。

除了本業，他還畫出更大的餅。投身教育改革的私人中小學WeGrow（一年學費高達近5萬美金），以及提倡共享公寓的WeLive，都是吸引投資者願意繼續掏錢作夢的好題材。飄髮哥甚至還曾放話想跟馬斯克合作，希望人類登陸火星之後，他能夠協助打造「社群」。（鋼鐵人完全已讀不回）

飄髮哥的三吋不爛之舌不僅收服了投資者，連員工也無法抗拒他的吸引力。

他總是告訴員工，WeWork要做的事情很酷，不僅是出租辦公室那麼簡單，而是改變整個世界，讓世界更美好，而他們生逢其時，可以為此盡一份力。在邪教般的狂熱中，多數員工願意忍受低薪，並且長時間工作，只為了一個讓世界更美好的理想——儘管至今我仍搞不懂，出租辦公室是能讓世界多麼美好？

問題很大的飄髮哥

飄髮哥雖是募資高手，但在企業經營與誠信道德上，卻十分低劣。

首先是利益衝突。

如果祖克柏或是賈伯斯，在公司賺錢後回頭跟Facebook或Apple要求「藍色F」或「蘋果咬一口」的商標費，你會不會覺得十分荒謬？飄髮哥居然還真的這樣幹了，WeWork為了取得了We的商標權，支付飄髮哥590萬美金。另外，若檢視WeWork的房東清單，會發現飄髮哥本人竟然也名列其中，WeWork也因此支付了數百萬美金給他。

二是用人唯親，其中又以妻子Rebekah（以下簡稱「卡卡」）最離譜。

卡卡在WeWork多數時間並沒有正式職位，能力普普但卻影響力十足，不只成為WeGrow主事者（完全沒有教育背景），還負責美化準備向SEC提交的上市文件S1（後來證明是浪費時間與金錢），甚至一度被塑造為WeWork的第三個創辦人。

董事會曾向飄髮哥建議，卡卡最好不要涉入公司營運，但飄髮哥說他們夫妻倆是生命共同體，絕對一同進退。更扯的是，公司規章清楚指出，若飄髮哥有什麼意外，卡卡有權指定接班人……

三是揮霍無度與公器私用。

飄髮哥以公司名義買下6000萬美金的私人飛機，即使是私人行程也開心搭乘，畢竟全報公帳；員工得提前幫飄髮哥小孩下載好影片，以方便他們在飛機上觀看；WeGrow的老師，甚至還得到他們家當保母。

四是刻意掩蓋經營不善的事實。

2018年WeWork虧了16億美金，2019年虧了35億，但WeWork卻自創神奇的「Community Adjusted EBITDA」指標，營造公司前景看好的假象，飄髮哥還公開對外宣稱獲利狀況良好。明明錢快燒完得趕緊募資，但他卻對外說目前在為未來四、五年募資。