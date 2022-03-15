2022/03/15,
生活

雞蛋「2+3」補貼措施不延期：蛋農指出現1元價差、蛋商盼取消批發價上限

雞蛋「2+3」補貼措施不延期：蛋農指出現1元價差、蛋商盼取消批發價上限
民眾傳統市場採買雞蛋｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

農委會畜牧處副處長江文全指出，不延長3元獎勵金的目的，是想回歸市場機制。而15日起批發價將從每台斤46元調至48元，17日起產地價則將從36.5元調漲至38.5元。

先前北部出現「雞蛋荒」，導致蛋價節節攀升，更有超市提出「限購令」，限制民眾的雞蛋購買數量。對此農委會提出「2+3」補貼措施，將產地價格提高2元，提升至36.5塊，同時補貼蛋農每台斤3元。不過昨（14）日農委會決定不再將補貼措施延期，因此今（15）日開始，3元補貼取消，同時將產地價再提高2塊錢，變成每台斤38.5元。

「2+3」補貼措施15日到期，不再延期

（中央社）農委會14日與產業界決議，因應缺蛋的「2+3」補貼措施執行到今天，不再延期。批發價今天每台斤漲2元，雖然主力通路最低價洗選蛋每盒56、59元未波動，但店家稱16日可能漲2元。

之前因應缺蛋，農委會推出「2+3」補貼措施因應，即產地價補貼蛋農每台斤新台幣3元、解除產地價凍漲調升2元，此措施已延長過一次，至今天為止。農委會昨天與產業界開會，決議不再延期，其中產地價17日漲2元，變成每台斤38.5元，批發價今天先漲2元，變成48元。

由於產地價、批發價波動會牽動零售價，記者15日走訪主力通路，全聯最實惠價的洗選蛋每盒56元，家樂福架上最實惠價的洗選蛋每盒59元，都還未見波動。不過業者仍持續執行每人限購2盒措施。

關於進貨情況，包含個人生鮮蔬果店、連鎖通路店員都說，春節過後迄今，供應量並沒有增加。個人生鮮蔬果店的店家說，一次只給1箱，一下子就賣完，產量恐怕還沒增加，目前有改善的只是搶買狀況沒之前激烈。

連鎖通路門市店員則說，供貨情況變成與周邊其他連鎖門市統整、採隔天進貨方式，例如本店每週二、四、六進貨，相鄰門市則每週一、三、五進貨，看起來好像數量變多，其實是因為隔1天進貨，供應量其實沒增加。

根據農委會畜牧處表示，目前每日產蛋量10.7萬箱（每箱200顆），對比日需求量最保守估計11萬箱，缺口為2000、3000箱，預計清明節日產量可達11萬箱，若希望價格回穩，需要觀察4月產量提升情況。

蛋農：取消3元補貼，導致須吞下1元價差

《中國時報》報導，農委會畜牧處副處長江文全指出，不延長3元獎勵金的目的，是想回歸市場機制。不過報導中有彰化蛋農指出，應該要停止干預凍漲，否則缺蛋會更嚴重。該蛋農指出，飼料早已宣布要漲5角，而今取消3元補貼後，收購價卻只從36.5元上調至38.5元，導致蛋農須吞下1元價差。更指出，雞蛋的原物料、飼養成本已經漲超過50％。

不過《公視》報導，也有農民表示，儘管原先共5元的補貼，算一算剩4元，但由於雞蛋產量回穩，生產意願不至於降低。

養雞協會和蛋商公會：應取消批發價上限，恢復市場機制

《聯合報》報導，中華民國養雞協會理事長陳國村表示，即使蛋價再漲2元，還是被要求要控制上限，那應該讓蛋價恢復市場機制，自由漲跌。

台北市蛋商公會理事長高傳謨則表示，蛋商為了調蛋，每箱的收購價從1000到1200元都有，然而因為有批發價上限，蛋商只能以每箱920的價格賣出去。強調應恢復市場機制。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。