雞蛋「2+3」補貼措施不延期：蛋農指出現1元價差、蛋商盼取消批發價上限

先前北部出現「雞蛋荒」，導致蛋價節節攀升，更有超市提出「限購令」，限制民眾的雞蛋購買數量。對此農委會提出「2+3」補貼措施，將產地價格提高2元，提升至36.5塊，同時補貼蛋農每台斤3元。不過昨（14）日農委會決定不再將補貼措施延期，因此今（15）日開始，3元補貼取消，同時將產地價再提高2塊錢，變成每台斤38.5元。

「2+3」補貼措施15日到期，不再延期

（中央社）農委會14日與產業界決議，因應缺蛋的「2+3」補貼措施執行到今天，不再延期。批發價今天每台斤漲2元，雖然主力通路最低價洗選蛋每盒56、59元未波動，但店家稱16日可能漲2元。

之前因應缺蛋，農委會推出「2+3」補貼措施因應，即產地價補貼蛋農每台斤新台幣3元、解除產地價凍漲調升2元，此措施已延長過一次，至今天為止。農委會昨天與產業界開會，決議不再延期，其中產地價17日漲2元，變成每台斤38.5元，批發價今天先漲2元，變成48元。

由於產地價、批發價波動會牽動零售價，記者15日走訪主力通路，全聯最實惠價的洗選蛋每盒56元，家樂福架上最實惠價的洗選蛋每盒59元，都還未見波動。不過業者仍持續執行每人限購2盒措施。

關於進貨情況，包含個人生鮮蔬果店、連鎖通路店員都說，春節過後迄今，供應量並沒有增加。個人生鮮蔬果店的店家說，一次只給1箱，一下子就賣完，產量恐怕還沒增加，目前有改善的只是搶買狀況沒之前激烈。

連鎖通路門市店員則說，供貨情況變成與周邊其他連鎖門市統整、採隔天進貨方式，例如本店每週二、四、六進貨，相鄰門市則每週一、三、五進貨，看起來好像數量變多，其實是因為隔1天進貨，供應量其實沒增加。

根據農委會畜牧處表示，目前每日產蛋量10.7萬箱（每箱200顆），對比日需求量最保守估計11萬箱，缺口為2000、3000箱，預計清明節日產量可達11萬箱，若希望價格回穩，需要觀察4月產量提升情況。

蛋農：取消3元補貼，導致須吞下1元價差

《中國時報》報導，農委會畜牧處副處長江文全指出，不延長3元獎勵金的目的，是想回歸市場機制。不過報導中有彰化蛋農指出，應該要停止干預凍漲，否則缺蛋會更嚴重。該蛋農指出，飼料早已宣布要漲5角，而今取消3元補貼後，收購價卻只從36.5元上調至38.5元，導致蛋農須吞下1元價差。更指出，雞蛋的原物料、飼養成本已經漲超過50％。

不過《公視》報導，也有農民表示，儘管原先共5元的補貼，算一算剩4元，但由於雞蛋產量回穩，生產意願不至於降低。

養雞協會和蛋商公會：應取消批發價上限，恢復市場機制

《聯合報》報導，中華民國養雞協會理事長陳國村表示，即使蛋價再漲2元，還是被要求要控制上限，那應該讓蛋價恢復市場機制，自由漲跌。

台北市蛋商公會理事長高傳謨則表示，蛋商為了調蛋，每箱的收購價從1000到1200元都有，然而因為有批發價上限，蛋商只能以每箱920的價格賣出去。強調應恢復市場機制。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範