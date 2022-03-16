錯失淨零賽局先機？ 亞太地區永續評比出爐：臺灣遭新加坡反超，退居第二

連續10年以來，國內永續領導品牌CSRone永續智庫與國立政治大學信義書院，於每年3月皆會出版重量級企業永續分析專書《臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》。今年研究團隊4度比對涵蓋10個國家的亞太企業永續作為，結果發現新加坡企業進步快速、評比排名表現大幅成長，首度奪下冠軍；而台灣則自去年榜首位置跌至亞軍。

此項企業永續評比對象涵蓋臺灣、日本、中國、香港、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、澳洲等10國之前10大企業的公開網站永續資訊。本報告已經被眾多國內、外永續機構列為最重要ESG參考數據，且獲得資誠永續發展服務股份有限公司與台灣永續能源研究基金會（TAISE）的大力支持，將於今年3月25日「2022 第八屆台灣永續報告分析發表會」正式發表。

今年研究團隊以Forbes 2021年全球2,000大企業調查與國內資料庫為主，篩選出亞太企業名單之永續報告，並參考永續專業機構與亞洲企業永續實踐的經驗，訂定出環境、社會、公司治理（ESG）3個面向、共8大項永續議題（公司治理、節能減碳、廢棄物管理、教育訓練、員工照顧、社會投入、人權、SDGs）為分析指標。運用「永續溫度指數」標準，評鑑企業的永續投入程度，以「提及」1度、「作為」2度、「績效」3度、「目標」4度、「改善」5度，指數愈高，則代表該項議題的管理作為愈趨完整。

關鍵發現一：亞太地區永續評比出爐：臺灣遭新加坡反超，退居第二

本次研究分析結果，2021年亞太10國永續溫度指數排行榜前5名依序為：新加坡、臺灣、泰國、澳洲、韓國。其中，印度、新加坡、香港的永續資訊揭露評分，相較往年更具有大幅度提升，而新加坡更是以平均3.71度的分數，將臺灣擠下冠軍寶座、一舉奪得永續溫度指數評比榜首。

若將目光聚焦至臺灣企業，便可發現前10大企業於今年整體永續揭露概況相較2020年，僅微幅上升0.06分，以致整體排名退步一名。

Photo Credit: CSRone

關鍵發現二：亞太「碳揭露」評比：臺灣穩居前三，關鍵「碳中和」卻揭露不足

全球氣候危機迫在眉睫！國際氣候變遷委員會（IPCC）已於2月28日發布最新調查報告，再次強調若全球升溫幅度超過攝氏1.5度，環境生態、人類社會正常運作的威脅也將大幅提升。

為進一步了解亞太地區企業因應淨零減排概況，研究團隊本次特別鎖定「內部碳定價資訊」、「碳交易資訊」、「碳中和資訊」以及「碳權資訊」4項碳揭露指標，鑑別亞太企業對於碳議題的資訊回應和揭露概況。

分析研究指出，「碳中和資訊」位居亞太各國揭露之首。然而細究觀察會發現，雖臺灣企業近年紛紛響應國際組織倡議，提早佈局國內政府頒布的減碳法案與措施，並於「內部碳定價資訊」（50%）、「碳交易資訊」（50%）以及「碳權資訊」（30%）揭露面向均穩居亞太各國前三，但針對國際高度重視的「碳中和」計畫卻少有資訊說明。

CSRone永續智庫認為，近年因應氣候變遷與疫情衝擊，使永續發展已然成為全球資本市場顯學。仍處於熱潮尖峰的ESG議題，更促使各企業組織爭先恐後地加入國際倡議、高喊「淨零減排」承諾。然而，對於身為島嶼國家的臺灣而言，於現行需要人類大幅減少碳排放量的主流趨勢推動下，更需要透過「減排」、「碳中和」等行動計畫向市場、向利害關係人展現轉型決心。

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關鍵發現三：亞太企業關注永續議題Top 3：節能減碳、SDGs、社會投入

研究團隊發現，2021年亞太企業關注最高永續議題（滿分為5度）前3名分別為：「節能減碳」、「SDGs」、「社會投入」，其中「節能減碳」已連續三年蟬聯首要關注議題，而「SDGs」議題則自去年第八名大幅躍進至第二名。

面對全球暖化所帶來的極端氣候事件，已造成每年上百萬人受害、數千億損失。國際組織與各國政府紛紛評估石化與燃煤等相關投融資方案，更為此加速頒布或緊縮相關法規。亞太地區身為全球產業重要供應鏈位置，其地理位置更容易受到極端氣候的衝擊，故亞太企業連續三年皆特別關注「節能減碳」議題。

值得一提的是，研究團隊自今年分析結果發現，聯合國於2016年1月1日正式啟動17項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)、169項細項目標 （Targets），讓企業在邁向2030年的關鍵檢核點之際，加速將自身營運核心與行動方案錨定國際永續目標。為此，SDGs議題關注度自去年(2020)位居榜末的「乏人問津」，瞬息躍上排行第二的位置。在亞洲10個地區企業的SDGs平均永續溫度指數達3.46，其中尤以新加坡、澳洲、泰國、日本表現最佳。

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亞洲10國前10大企業名稱一覽表

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Photo Credit: CSRone 今年總共分析亞太企業共97家，其中新加坡今年入圍Forbes全球2,000大的企業僅9家，馬來西亞入圍的企業僅8家。

「2022第八屆台灣永續報告分析發表會」

責任編輯：Iris

核稿編輯：Street