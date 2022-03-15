本土+0、境外移入39例：基隆確診者匡列者中30人採檢陰性，第27期明起預約「98.5萬劑」疫苗供施打

指揮中心今（15）日宣布本土無新增確診案例，新增39例COVID-19境外移入確定病例（10例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。指揮中心說明，新增境外移入個案為26例男性、13例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前待釐清感染源的傳播鏈仍然是維持三條，其中基隆一名20多歲的女性（案21497）的單獨個案，經過接觸者的採檢，總共匡列36位，案21497的三代同堂同住家人5位、職場同事3人、KTV 9人與火鍋店13人都檢驗為陰性，以上合計30人陰性，另夜市小吃攤6人檢驗中，目前狀況看起來初步是還沒有外擴。

中央流行疫情指揮中心莊人祥說明，昨（14）日接受疫苗接種為7萬2290人次，第一劑疫苗涵蓋率是83.2%，第二劑是77.68%，基礎加強劑的接種率0.81%。

針對指揮官陳時中昨（14）日鬆口，入境檢疫期最快一個月後縮短成7天，外界推敲是否有望在5月檢疫縮短至5天？莊人祥表示，要縮短到5天仍需觀察國內疫情，相關配套則是包括第一劑、第二劑與65歲以上長者的疫苗接種率與等。

Photo Credit：指揮中心

第27期預約接種疫苗追加劑預約今天公布，各縣市共98.5萬劑量能，全台約474萬人符合第3劑疫苗接種資格。指揮中心表示，COVID-19公費疫苗平臺於每週三至週五，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，已達疫苗接種間隔尚未接種者，請儘速預約接種。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範