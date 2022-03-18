暫別溫野菜，連集團也撐不住的飲食業寒冬

第五波疫情持續，單日確診人數達到5萬宗，擁有多間餐廳如溫野菜、牛角的叙福樓集團，2月28日宣布暫時停業，今次連飲食集團也再撐不住了。過去幾天，香港浮現十室九空的街巷、人心惶惶的搶購潮，令人格外掛念往昔的正常日子，嘴裡忍不住哼著幾句岑寧兒《勿念》的歌詞：「遙遙無期，何時再見」；勿念勿念，我們明明就很思念。

Photo Credit: 莫小巧

在停業的前一天，我們還是去了吃一頓溫野菜，作為持久戰的最後撫慰。溫野菜是一家來自日本的Shabu Shabu餐廳，提供各種高質素和牛及日本進口的新鮮野菜，2015年由叙福樓集團引入，現時共有四家分店。我曾經在京都吃過溫野菜，意外發現香港店還原到日本當地的八成，即使是那客本來只是配角的鹽醬麻香椰菜，爽口鮮甜，惹味十足，在我眼中是毫不失禮，尊重原店。

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而在香港吃的話，我獨愛其鏗魚湯底，柴魚夠香，然後再來一客長崎縣和牛，溫和的溫底配以軟嫩多汁的牛肉，不會掩沒它本身的香氣，也不會過分油膩。長崎縣是日本屈指可數的和牛生產縣，名氣雖然未及飛驒牛或宮崎牛，但如果薄切後用作吃涮涮鍋，口感乎反而更為清爽。

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然後，在今天菜價高昂的香港，反而是大量新鮮欲滴的菜類選擇叫人大快朵頤。餐牌上佔七成都是來自日本，紅心蘿蔔較為罕見，用來火鍋還是第一次，誰知入口爽脆，鮮甜多汁。紅蘿蔔切得幼細，吃下口特別軟糯，絲毫沒有渣。剛好現在踏入小棠菜的時令季節，只見菜葉鮮嫩，輕輕灼熟，已經是人間極品。吃得半飽，但意猶未盡，我一定會點一客雜炊——即是用火鍋過後的湯，加入飯和雞蛋煮成粥狀，因為飯吸收了湯汁的精華，所以特別鮮味。吃的時候，通常在面頭舖些蔥花和紫菜，成為絕佳的點綴。

溫野菜如此深得民心，除了食材極精品，還因為餐廳引入一直被喻為有良心的飲食集團。他們很著重環保，例如飲品「走飲管」會減$10如此多，提供誘因去鼓勵減膠；也例如，去年疫情初期並不強逼員工打針，強調「先了解員工看法」才對經營模式作出調整，都是甚有人情味的處事方式。

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近日市面出現搶菜潮時，同一集團的另一品牌牛涮鍋，選擇以優惠價賣蔬菜給市民。其後有心人見狀，也主動聯絡老闆黃傑龍，購入餐廳的蔬菜並派給有需要的人，一個生意人，居然願意如此「急市民所急」，做盡好人好事。只希望在世界回復正常以後，叙福樓仍然屹立，讓我們繼續有選擇。我要求不過分，只希望香港人可以平安、健康、齊整、痛快地打一場邊爐。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex