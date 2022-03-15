中國再次拉緊監管力道，微信支付面臨破紀錄數億罰款，騰訊、阿里巴巴傳出裁員風暴

新興電子支付平台成為各國監管重點，中國國家市場監督管理總局（後稱，市場監管總局）再次拉緊監管力道，中國央行在2021年例行清查中發現，微信罰款破紀錄，直逼數億人民幣，騰訊（Tencent ）和阿里巴巴（Alibaba）旗下多個事業群傳出裁員風暴。

中國監管科技業日益嚴格

2021年是中國科技業遭遇巨變的一年。市場監管總局，宣稱某些公司將影響客戶權益及市場競爭，包含劫持用戶流量、過濾競爭對手產品，及差別定價等。

但是和科技業相當不同的是，上周中國國家發改委等14個政府部門再度聯合發布新的政策指引，目的是要幫助受疫情影響的餐飲業、零售業，進行大小不一減稅補貼。

北京當局提振經濟的政策，無法讓科技產業補血。《華爾街日報》報導指出，新政策多與科技業無關，顯示中國仍沒有放寬對其限制，甚至有越來越嚴厲的態勢。

近日，知情人士告訴《華爾街日報》，金融監管機構正在緊盯著微信支付（WeChat Pay），他說微信在「了解你的客戶」和「了解你的業務」（KYC）等規定有問題，甚至無視中國相關洗錢規定，助長賭博等非法交易等活動。

2021年，中國官方不斷示警，資本外流已經構成國家威脅，於是監管單位將矛頭移向了澳門的博弈產業。知情人士告訴《路透社》，在習近平執政期間，許多博弈業中介人，協助客戶規避中國嚴格的資本管制。

他說，甚至是通過無照影子銀行，隨傳統監管日趨嚴格，中介人開始採用微信支付、加密貨幣等，轉移龐大資金。澳門的博彩顧問Ben Lee去年告訴《華爾街日報》說：「長期以來，中國一直對內地遊客來澳門時的活動，睜一隻眼閉一隻眼，但是，以後不會了。」

微信爆出罰金達人民幣數億元、裁員風波

知情人士說，中國央行在2021年例行清查中發現，許多不合規定的事情，罰款金額直逼數億人民幣，這遠遠高於過去監管機構，對非銀行端（網路支付）的罰款金額。

同年6月，中國公布反洗錢法修訂草案，擴大和深化監管範圍，造中國網路金融平台有了根本性的變化，比照銀行業，有義務識別和防範洗錢活動。另外，賦予中國央行，及分支機構管轄範圍內的裁量權。

這意味著，如微信支付、阿里巴巴支付寶等公司，受罰風險增加，而且每一條罰款，都會進行累計，由於它們交易數量龐大，累積罰款會相當驚人。

根據中國法規，針對境內持牌，每3年一次檢查，而螞蟻集團的支付寶從2020年11月被停止公開募股（IPO）後，首次以此種方式進入營運部門檢查各種細節。

受到疫情和監管打擊，中國科技產業壓力浮現。綜合陸媒報導，阿里巴巴旗下社區電商事業群，將裁員20%；騰訊則傳出平台及內容業務事業群、雲與智慧產業事業群，分別裁員4000多和2000多人。

至於台灣方面，銀行局信託票券組告訴《關鍵評論網》台灣近日並無電子支付平台違法。金管會也說明，洗錢防制法第7條要求金融機構應進行確認客戶身分程序。

另外，金管會強調，截至今年1月計，有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有限公司）；電子支付帳戶總使用者人數約1609萬人。

從收付實質交易款項金額來看，僅為74.7億元。這意味，雖然台灣使用電支平台呈現成長的趨勢，在規模和金額，還有普及率而言，均相小於中國。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航