不想小孩變成「米飛吐」、家人「哥急拉」，該如何避免諾羅病毒找上門？

文：余昊璋

近日諾羅病毒肆虐，腸胃炎找上門了嗎？小孩變成了「米飛吐」，吃什麼都吐；家人變成了「哥急拉」，輪流搶厠所。如何讓「米飛吐」不再吐，讓兇猛的「哥急拉」，變回溫和的「拉不拉多」？

如何讓「米飛吐」不再吐呢？

剛吐完，先空腹禁食，別急著進食。

小於一歲的小孩：三到四個小時內，先以電解水取代配方奶，小口茶匙少量多次餵食，喝母奶的可以繼續以母奶為主，只是一樣需少量多次漸進餵食。六到八個小時沒再吐，可漸進式恢復奶量。 大於一歲的小孩：三到四個小時內，先禁食固態食物，只喝白開水，小口小口少量多次飲用；六到八個小時沒再吐，可開始清淡飲食，白飯丶饅頭、白麵條等。

但需特別注意，超過24小時仍嚴重嘔吐、意識不清，或超過8小時沒有小便等情況者，宜迅速就醫，需考慮住院觀察。

如何讓兇猛的「哥急拉」，變回溫和的「拉不拉多」？

肚子拉不停，剛吃完東西就跑厠所，該吃什麼好？

以前教科書説BRAT飲食，四個字母分別代表香蕉（banana）、米（rice）、蘋果（apple）和土司（toast），目前的建議只剩米飯和土司。

新的觀念更進一步認為：其實吃什麼都可以，主要是控制攝取的量，應該以少油、少奶、少糖為指標。臨床上還是會建議吃清淡飲食，如米湯、稀飯、白飯、吐司、饅頭、白麵條等。

至於止瀉藥宜慎重使用，以免病菌及毒素滯留體內排不出，甚至造成便祕或腸阻塞。

治療腹瀉，最重要的還是預防脱水及電解質不平衡，再慢慢的讓「哥急拉」變回「拉不拉多」。

我又沒有亂吃東西，吃飯也都公筷母匙，為什麼還是得到腸胃炎？

有一則笑話，病人拉肚子去看醫生——

病人：「醫生，我吃什麼就拉什麼，吃香蕉拉香蕉、吃牛排拉牛排，如何吃才能讓我正常拉？」 醫生想了想說：「看來，你只能吃大便了。」

笑話歸笑話，現實中沒有醫生會這麼沒品低俗吧！在醫學名辭上，「吃大便」有另外專業優雅的講法，稱為「糞口傳染」。

患者嘔吐時造成的飛沫，或者沾到染污的水源與食物，或是大便、嘔吐後洗手不夠徹底，摸了水龍頭、門把、餐桌、遙控器等，健康的人再摸到這些物品，没洗手又用手拿東西吃，或揉揉眼睛挖挖鼻孔，就可能感染。

患者每次的排泄都可能含有千萬甚至上億隻病毒，但健康人只要吃到極少量（約100隻病毒）就可能染病。加上該病毒在體外環境可存活數天、抗冷凍、可耐熱到60度，所以傳染性很強，一般說來潛伏期最長可以到達72小時。所以我們會建議媽媽們在症狀緩解後三、四天，再為家人備餐，否則常常一人染病，全家搶厠所。

諾羅病毒的趨吉避凶之道

諾羅病毒是最常見造成地區性腹瀉的病原體，在研究中，容易在冬天的時節發生大流行。其症狀的爆發是突然而劇烈的，大約兩、三天，文獻上在發病後傳染期最長的時間，甚至可以到達四周左右。

症狀可能會有全身倦怠無力，半數以上會發燒（不是類似流感的高燒），明顯的噁心嘔吐感是典型的症狀，然而一般對於諾羅病毒的診斷都是臨床症狀的判讀，並非實驗室的病毒培養（培養確診的時候，病程也都走完，實際意義不大）。

至於一般民眾的預防還是要建立勤洗手的觀念，一般的酒精消毒對於諾羅病毒效用不大。消毒液的製作，以下節錄於疾管局的網頁：含有次氯酸鈉5％的漂白水，若是用在環境消毒：100cc漂白水（大概五個瓶蓋）加入五公升的清水（大概一個拖把水桶），若是用在嘔吐和排泄物的消毒，就要500cc漂白水在五公升的清水做消毒液。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航