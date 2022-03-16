國際情勢如何牽動糧食價格？以我過去從事穀物交易的經驗來說明

最近的國際區域情勢，讓不少原料產品價格蠢蠢欲動，最明顯的就屬CBOT小麥價格已經來到2008年2月以來的新高，爲何國際區域情勢會牽動全世界的農產品價格？過去有機會接觸到穀物交易業務，業務期間也曾遇到過激烈的供需變化，透過案例的説明希望能讓大家瞭解穀物世界的基本邏輯。

為何區域會連動

在穀物的世界裏，其實地球上的國家早就整合成同一個部落了。回到小麥的例子，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的資料，在2019年，小麥的前七大出口國分別是：

俄羅斯 美國 加拿大 法國 烏克蘭 阿根廷 澳洲

而小麥的前六大進口國分別是：

印尼 埃及 土耳其 意大利 菲律賓 阿爾及利亞 巴西

從這些國家分佈的狀況，你可以想像，小麥從世界各地被裝貨後又被運送到世界各地，從北美，南美，亞洲，歐洲，到非洲，世界已經被這些隱形的供應鏈所緊緊相連。而前七大出口國又占了世界約七成的出口量，前七大進口國也占了世界三成的進口量。

你把這些出口國想成公司附近中午營業的七成餐飲店，而進口國想成公司附近三成的上班族，如果這七成的餐飲店裏面，有2成的店家今天開始停止營業，勢必那三成的上班族就必須到其他的餐飲店吃飯，但又因爲每家餐飲店的座位數量有限，在供需跟原先不同的狀況下，增加人手，擴張座位，價格調整，新店家進駐，轉成自己帶便當等，影響價格決策的因素紛紛出現，產品的價格也就產生變動。

而在實務中，這些變動會再衍生出其他的障礙，讓買賣雙方履行合約的門檻變高，透過下面穀物事件的案例，讓大家了解這些障礙是如何相互影響，進而連動全球市場。

實際的穀物世界

在2010至2015那幾年，穀物價格從高峰到谷底可是差異了約50%，應該也讓不少從事穀物交易的從業人員，在那幾年纍積了不少特別的實務經驗。

筆者那時剛好跟A國供應商成交了數量不小的Y穀物合約，要賣給B國客戶，交貨期限在合約簽訂日的大約半年後，因爲這個交易已經用這個模式做幾年，一直都很穩定，想說應該就等著半年後收成，但沒想到簽訂日後幾個月，Y穀物產品的國際行情瞬間風雲變色。

Y穀物的大出口國C，因為C國國內糧食短缺的原因，大出口國C突然宣布Y穀物禁止出口，導致原本一直跟C國買Y穀物的D國等，突然間就被斷貨了，原本該到貨的Y穀物，就到不了D國，但D國民眾還是需要填飽肚子，這因素也導致D國等市場上的恐慌，導致Y穀物在D國等的價格高揚，同時也讓D國出現不少願意出高價，跟國外收購Y穀物的商人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

那誰有Y穀物可以提供給D國等？就是手上握有我這張合約的A國供應商。

一來在D國等買家可以出比B國多30%至40%單價，加上穀物合約數量都還蠻龐大的，讓A國供應商在轉單給D國後，價差的總金額將變成一個難以拒絕的大數字，在現實狀況下，A國供應商應該會技術性停止我這張合約的出貨，全力開發D國等這個期間限定市場。

那我的合約怎麼辦？出比D國商人更高的價錢？找其他供應商？怎麽想都不是很實際，所以當時也費了不少特別的力氣，維護了這個從A國跟到B國的交易。

從這個案例的説明應該可瞭解，區域情勢是輕易就可帶動周邊國家的供需狀況，從這個難忘的經歷也領悟到幾個穀物世界的基本邏輯：

基礎民生消費品在區域情勢變化中，衝擊度總是海岸第一排高風險等級

不要太執著違背合約的對象，重要的是掌握讓合約產生變化的背景

國際貿易需要盟友，平時就要經營開發訊息管道，減少決策失誤的風險

國際訊息越來越透明下，貿易的流動將更加速，區域相互影響的振幅會越來越大

看似無關的第三者，其實都會相互牽引，區域情勢不再距離你千之外里，地球村化下，區域情勢的煙硝味已經往你家後院飄散中。

延伸閱讀

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航