【專訪】溫室雜草Easy Weeds：「直男搖滾」玩出硬漢音樂，要做出一張很帥的專輯

在台北，春天好像還沒真正來，聽溫室雜草Easy Weeds的歌曲，挺剛好的。來到他們的新地盤，「WiFi Music放飛音樂」的練團室，一個生猛氣息的地下室，在訪問的同時，隔壁同時傳來練團聲。

已發行《春天有腳》EP、《水槍》等作品，溫室雜草在年輕聽眾群中獲得廣泛討論。初次見到三位團員們：主唱／吉他阿J、貝斯正約、鼓手小康，雖然年輕，對音樂的想法，卻不是那麼chill的。

溫室雜草有很直率的搖滾魂。他們說自己是「直男搖滾」，我卻覺得，那是他們的本事與底蘊，想的事情，其實跟性格絕對接近。對於樂風與自我介紹，他們顯得有點困擾，可說起關於音樂的內容，顯然更像「硬漢」而不是「直男」。而且是某個年代，或許「就是」另類搖滾（Alternative Rock）盛世的搖滾樂團。

Photo Credit: WiFi Music放飛音樂提供 左至右：貝斯手正約、主唱／吉他阿J、鼓手小康

當我問到成團以來，那些悅耳、引起廣泛注目的歌曲，他們說：

「鬆軟的歌曲差不多已經發完了。」

「一開始的歌跟現在的歌，已經不太一樣了。」

喜歡溫室雜草目前所發行之歌曲的歌迷，聽見上述宣言，可能會有點擔心吧？但另一方面，覺得他們當然不止於此的樂迷，能期待的，又更多了。

言談中，他們一直提到「直覺」。比如說一定要jam、注重現場演出、專輯會有很多「重」的部分。

我非常明確的理解到，溫室雜草並不是要「轉型」，而是恢復想要做搖滾樂的初衷。目前所發行的作品，在面貌上，或許還是給聽眾舒服悅耳、chill的感受，但直率的搖滾樂魂，在他們的身上是藏不住的。

目前為止的溫室雜草，是一種「做法」與「方式」，專輯就要見真章。

我們於是多聊了很多正在進行的事情。

jam的重要性

「之前往往是我寫一段歌詞，直接在練團室jam⋯⋯我不喜歡自己決定要大家做什麼風格，喜歡更多人與人的對話。」

當然，也因為專輯對於搖滾樂團來說有其必然與重要，他們也邊做了調整。

「以前對於人設、樂風沒有太多意識，後來發現，面對要做一張比較完整的專輯時，還是要整裡一下團員們的共識，再去進行（音樂的部分）比較好。」

說到jam，他們極少各自完成所有事情。

「不一定是我開始，有時是先來一段bassline⋯⋯」

「jam對我們很重要，不是一個人編完一首歌，讓大家去跟，而是我們會不斷地在練團室嘗試⋯⋯嘗試各種可能，過程可能會很漫長，有些則是當初嘗試沒有繼續，有些未完成的歌曲，被找出來後，有意外的驚喜。」

〈春天有腳〉是他們最為人所知的歌曲之一，正約說，隨著歌曲們在現場的演出越來越不同，「有時候也不知道是這首歌還沒完成，或者是它一直跟我們在改變」正約淡淡的說。

我相信他們有能力，無論在音響、耳機或是大小現場舞台，讓聽眾們參與這份「不知道是還沒完成，或者是一直一起在改變」的心念。

Photo Credit: WiFi Music放飛音樂提供

玩團人的觀察與更新

獨立樂界近年貌似興盛，各種「現象」與樂風興起，要把他們歸類，似乎是必須要問、卻又有點違背直覺的事情。畢竟他們2019年就開始演出、做音樂了，看過的場景風雲，也不算少。

說他們是新人，也很「勉強」。

我還是問，對於鬆軟音樂、chill的流行，他們怎麼看？

「大家有看到商機，跟想要的群眾，一定已有這樣的成分在。對我們來說，做這張專輯時，大家都要想樂團要怎麼生存下去。」

但這張專輯會是「硬」的，更接近現場演出狀態的。生存與思考的必然性，不能超出樂團本身的美學，溫室雜草對此格外有感。

「最感動的是自己先喜歡，剛好別人也喜歡」，這是溫室雜草給自己的美學框架，「先有那樣的框架，再來討論『因為你是誰，因而想要表現什麼』」

尤其，他們很清楚，聽串流而來的聽眾，跟聽live而來的聽眾，有其區別性。「這也是我們最近在解決的問題，在錄音藝術上要多研究，怎麼把groove、音色、設計段落，我們不只是一個能表演的樂團，現在，要做出一張很帥的專輯⋯⋯」能理解「現場與串流的聽眾分野」，又有誠意與能力，讓兩造更為平衡，我認為這是一個非常成熟的玩團態度。

就像他們似乎不排除討喜的可能，但不太著重討喜。他們有安排，但不是為了給大家氛圍或合唱。

溫室雜草喜歡的台灣樂團，都是有各自世界觀的樂團，比如說傷心欲絕、血肉果汁機、美秀集團、當代電影大師⋯⋯恐怕是演算法不會歸到與溫室雜草同一類的樂團們。

溫室雜草好像留在一個另類搖滾仍活絡的年代：樂團有個基調，但不斷的外擴、增加可能性，打磨出樂團的更新再更新。對於溫室雜草來說「玩團就是要好玩」，這或許是「直男」的地方吧，但不也是一支另類搖滾樂團的根本嗎？

一切都是作法。

新專輯「開始」

就像眼前這張正在收歌的「搖滾樂」專輯。

「前奏一下，就知道這是搖滾專輯。」

「我們時常研究極度直線的音樂，只是音色不是那麼重。」

阿J私底下是個英搖咖。喜歡The Verve、Oasis、回聲樂團⋯⋯

「專輯我有刻意加入英搖，偷偷的。也會有Stone Roses的英倫舞曲感。」

正約則說「有加一些Emo的陰暗風格。」

專輯概念是「描述一個人，他做出了『開始』這個舉動，所遇到的事情。開始是一個動作，也是象徵意義的事情，開始後，有許多型態會產生，身心都有⋯⋯」

Photo Credit: WiFi Music放飛音樂提供

現場的野生雜草

搖滾樂的群眾是很重要的事情，「Oasis有一次說，『評審給我們的獎我們不在乎，我們只在乎樂迷投票給我的獎』」這件事對阿J來說，在心裡激盪起了漣漪，阿J對於樂迷好像被大家認為沒有主體性，覺得有所「不滿」，總是要看起來很酷的人「推薦」的音樂才是「厲害」的，對他而言是不成立的，「我最在意的還是舞台下的人們」。