英國樞密院裁決出爐，確認百慕達廢同婚合法化合憲

英國樞密院司法委員會（JCPC）昨（14）日裁決，英國海外自治領地百慕達（Bermuda）廢除同婚合法的《家庭伴侶法》合憲。不但讓百慕達成為全球首例廢除同婚合法化的地方，也對目前同婚法制化的潮流，投下一記震撼彈。

儘管百慕達在2017年將同婚合法化，2018年卻通過《家庭伴侶法》，廢除同志的婚姻權，限制同性伴侶只能以「同居伴侶」的身分登記，隨後遭百慕達最高法院宣判違憲。不過昨日英國樞密院司法委員會推翻百慕達最高法院的裁決，裁定《家庭伴侶法》合憲。

不過當地LGBTQ倡議組織認為，過去的倡議並非徒勞無功，但百慕達的LGBTQ權益，還有很長的路要走。

百慕達為何成為全球第一個合法化同婚、又再度廢除的國家？

《衛報》報導，百慕達在2017年將同婚合法化，當時這個裁決雖然受到當地LGBTQ社群歡迎，卻引發教會等保守派人士的反對聲浪。

而短短幾個月內，執政黨進步工黨（Progressive Labor Party）投票推翻最高法院的裁決，同時通過《家庭伴侶法》（Domestic Partnership Act），廢除同性伴侶間的婚姻權，只允許同性伴侶登記為「同居伴侶關係」，成為第一個同婚合法後又廢除的地方。

隨後百慕達最高法院與上訴法院判決《家庭伴侶法》違憲，不過檢察總長將法案上訴到英國海外領地的終審法庭──英國樞密院司法委員會。同時百慕達籍同志佛格森（Roderick Ferguson）、以及百慕達當地的LGBTQ倡議組織OUTBermuda等6人提出反上訴，希望可以爭取同婚合法。

英國法院：百慕達廢除同婚合法化，合憲

佛格森等人以3點提出反上訴，指出《家庭伴侶法》是基於宗教的立法、基於教義的歧視，且人該有「信仰自由」。不過樞密院駁回，指出該法與宗教信仰無關，因為仍可締結不具法律效力的婚姻。且除非與整個信仰體系相關，否則沒有歧視的問題。

《衛報》報導，樞密院法官也補充說明，指出「被告（指反上訴的傑格森等人）對於同婚合法性的信念，並沒有在信仰、教育、習俗和儀式上被限制。」

百慕達LGBTQ團體：支持同婚的人已占多數、還需繼續努力倡導LGBTQ權益

對於英國樞密院的裁決，共同提案人佛格森表示：「百慕達政府反對同婚，是為了讓你們（LGBTQ群體）相信你們的性傾向可恥。不要相信政府陳舊的謊言。」

OUTBermuda副主席Zakiya Johnson Lord認為，儘管樞密院做出這項裁決，然而過去針對LGBTQ的權益倡導並不是徒勞無功，百慕達支持同婚的人越來越多。他指出：「在我們提起訴訟的時候，專家進行的民調顯示，反對同婚的百慕達人略佔多數。然而短短5年後，支持同婚的百慕達人已經成為多數。」

OUTBermuda的主席Adrian Hartnett-Beasley則認為，英國樞密院的裁決，證明整個組織必須繼續努力倡導LGBTQ的權益。他表示：「同婚只是LGBTQ社群在百慕達島上面臨的眾多議題之一，而OUTBermuda會繼續倡議，促進百慕達LGBTQ群體的平等、公正及尊嚴。」

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核稿編輯：楊士範