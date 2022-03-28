2022/03/28,
科技

《元宇宙大未來》：在我看來，「元宇宙」就是第三代互聯網（Web 3.0）

《元宇宙大未來》：在我看來，「元宇宙」就是第三代互聯網（Web 3.0）
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我們想讓你知道的是

其實，由於元宇宙還處於早期階段，科技、商業、投資等行業人士從他們自己的角度出發，對元宇宙有著不同的理解。

文：于佳寧

元宇宙就是第三代互聯網

我們該如何定義元宇宙？維基百科對元宇宙的定義是，「元宇宙是集體的虛擬共享空間，包含所有的虛擬世界和互聯網，或許包含現實世界的衍生物，但不同於擴增實境。元宇宙通常被用來描述未來互聯網的疊代概念，由持久的、共用的、3D的虛擬空間組成，並連結成一個可感知的虛擬宇宙」。

這是否就是大家所認知的元宇宙呢？其實，由於元宇宙還處於早期階段，科技、商業、投資等行業人士從他們自己的角度出發，對元宇宙有著不同的理解。

祖克柏認為，元宇宙是行動互聯網的繼任者，那將會是一個永續、即時且無進入許可限制的環境，用戶能夠用所有不同的設備訪問。他認為：「在那裡，你不只是觀看內容，你整個人還身在其中。」

Roblox聯合創始人及CEO大衛．巴斯佐茲基（David Baszucki）認為，元宇宙是一個人們可以花大量時間工作、學習和娛樂的虛擬空間。他認為：「將來，Roblox的用戶不僅能夠在平台上讀到關於古羅馬的書籍，還可以參觀在元宇宙中重建的歷史名城，在城裡閒逛。」

在Nike技術創新全球總監艾瑞克．雷德蒙（Eric Redmond）看來，元宇宙跨越了現實和虛擬實境之間的物理和數位鴻溝。

《人工智慧研究雜誌》（The AI Journal）創始人湯姆．艾倫（Tom Allen）則表示，元宇宙是一個呈指數級增長的虛擬世界，人們可以在其中創造自己的世界，以他們認為合適的方式應用物理世界的經驗和知識。

在我看來，元宇宙是承載人類未來生活方式的數位新空間，是一個人人都會參與的數位新世界，讓每個人都可以擺脫物理世界中現實條件的約束，從而在數位空間中成就更好的自我，實現自身價值的最大化。元宇宙是區塊鏈、人工智慧、5G、VR、AR、物聯網、大數據、雲端運算、邊緣運算等前沿數位技術的集成應用。

也可以為元宇宙下一個更簡單的定義：元宇宙是下一代互聯網，也就是第三代互聯網（Web 3.0）。

我們可以把過去25年互聯網的發展歷程，視作池塘水面上的漣漪一圈圈往外擴散的過程，每一次互聯網的發展疊代都是依靠技術創新推動應用場景範圍一圈圈往外擴展的，進而助推社會經濟向更高層次邁進。基於這個邏輯，可以把互聯網分為三個發展階段。

第一代互聯網（Web 1.0）是PC（個人電腦）互聯網，從1994年發展至今。第一代互聯網的優勢在於高效地傳輸資訊，因此網路新聞、線上搜尋、電子郵件、即時通訊、電子商務、多媒體簡訊服務、來電答鈴、電腦和網頁版遊戲等應用普及，互聯網用戶被迅速連結起來，從而提升了全球資訊傳輸的效率，降低了資訊獲取的門檻。

這個階段的代表公司包括雅虎、美國線上、Google、亞馬遜、新浪、搜狐、網易、騰訊、百度、阿里巴巴、京東等。

第二代互聯網（Web 2.0）是行動互聯網，從2008年左右拉開大幕，到今天仍然精彩紛呈。智慧手機具備「永遠在線上」和「隨時隨地」的特點，這讓行動互聯網成為很多人生活的重要組成部分。「上網」這個概念在這個階段逐步消失，我們時刻都生活在網路裡。社交關係被大量地引入互聯網，更多的新社交關係被建立。

智慧型手機讓各類感測器開始普及，讓物理世界加速映射到互聯網實現數位化，同時也讓互聯網上的各種服務能夠應用到社會生活中，線上（Online）和線下（Offline）開始緊密地互動。社群網路、O2O 服務（線上到線下服務）、手機遊戲、短影音、網路直播、資訊流服務、應用分發和互聯網金融等行動互聯網服務成為主流。

在這個階段，蘋果公司、Facebook、Airbnb、優步、小米、字節跳動、滴滴、美團、螞蟻金服、拼多多和快手等迅速崛起，成為各自領域的領軍企業。

在我看來，第三代互聯網（Web 3.0）就是元宇宙。2021年是元宇宙元年，新一輪互聯網疊代升級的大幕就此拉開。我們將看到一系列新變化：區塊鏈讓數據成為資產，智慧合約打造可程式化的智慧經濟體系，人工智慧建構全球智慧大腦並創造「數位人」，物聯網讓物理世界的現實物體向數位空間廣泛映射，AR實現了數位世界與物理世界的疊加，5G 網路、雲端運算、邊緣運算正在建構更加宏偉的數位新空間。這個發展階段也同樣會出現一系列全新的「殺手級應用」，

誕生一批偉大的新型經濟組織（而非壟斷巨頭企業）。

一大批關鍵元宇宙應用正在湧現：開放世界遊戲是元宇宙的先行「試驗區」，虛擬實境和體感設備是幫助我們全感官進入元宇宙的「連結器」，數位孿生是元宇宙虛實結合數位空間的「建構器」，數位人將是與我們共同創造元宇宙的「新夥伴」，NFT是元宇宙中賦能萬物的「價值機器」，DeFi是元宇宙中數位財富的「價值管道」，數位身分和數位形象則是每個人在元宇宙中的「通行證」。

相關書摘 ▶《元宇宙大未來》：將思維上傳獲得永生，情景喜劇《上傳天地》會是元宇宙的未來嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《元宇宙大未來：數位經濟學家帶你看懂６大趨勢，布局關鍵黃金10年》，高寶出版

作者：于佳寧

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